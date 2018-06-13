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13 июня 2018

Иван и Наталия Трофимовы: ставни в интерьере

Ставни традиционно используются на фасадах зданий, но все чаще встречаются в оформлении интерьеров. Об этой тенденции рассуждают основатели бюро Blockstudio

Ставни сделаны! (фото 0)

Иван и Наталия Трофимовы: брат и сестра, архитектор и дизайнер, основатели бюро Blockstudio, чьи интерьеры регулярно появляются на страницах ведущих журналов, www.blockstudio.ru

Ставни сделаны! (фото 2)
Складные ставни, Shutterly Fabulous, покрашенные в разные цвета, защищают комнату от солнца и выглядят как арт-панно, www.shutterlyfabulous.com

Выбирая идеальное пространство для жизни, мы руководствуемся прежде всего количеством окон и видом, который из них открывается. Но не только мы смотрим изнутри на весь белый свет, но и он подглядывает за нами. И вот, начиная жить в новом пространстве, будь то дача или пентхаус, мы сталкиваемся с желанием спрятаться от внешнего мира. И снова оказываемся перед выбором.

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Квартира в Москве — проект Ивана и Наталии Трофимовых. Если закрыть ставни и опустить встроенный в потолок экран, гостиная превращается в домашний кинотеатр.

Шторы? Жалюзи? А может, ставни? Мы привыкли воспринимать ставни как архитектурный элемент, расположенный на фасаде. Однако исторически их вешали внутри помещений. Стены домов были толстыми, и ставни проще было закрывать изнутри. Лишь когда технология строительства изменилась, а цены на стекло упали, ставни перекочевали на фасады. А их место заняли шторы, чьи декоративные возможности намного шире. Однако ставни (они же «шаттерсы», от англ. to shut — закрывать) не исчезли из обихода.

Ставни сделаны! (фото 6)
Идея: покупаем старые ставни и дверцы шкафчиков, красим в разные цвета и используем в качестве панелей для облицовки стен.

Сегодня их можно встретить в самых разных по стилю интерьерах. В своем проекте — квартире на Патриарших прудах — мы отказались от штор в пользу ставен по двум причинам. Во-первых, они создают идеальное затемнение для домашнего кинотеатра. А во-вторых, мы любим делать ставни на тех объектах, где есть хороший вид из окна. Это как красивая картина, не требующая пышного обрамления, которое лишь отвлечет внимание.

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Дом на побережье в Калифорнии. Дизайнер Кэролин Эспли-Миллер обила стену в изголовье кровати старыми амбарными дверями.

Нам нравятся лаконичные ставни с гладкими глухими полотнами. В открытом виде они прячутся в створах стен, а в закрытом становятся их продолжением. Но вариантов много. Ставни с ажурной лазерной резкой станут аналогом кружевной шторы в спальне. Если нарисовать на поверхности ставен панорамный пейзаж, получится окно-обманка. Более функциональны ставни, сделанные по принципу жалюзи.

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Ставни с поворотными ламелями, California Shutters, подходят для окон и балконных дверей.

Они работают и в дневное время, пропуская свет, но отсекая прямые солнечные лучи. Визуально ставни-жалюзи, а также их младшие братья — реечные ширмы и дверцы шкафов — отсылают к стилистике южных домов. И даже окрашенные в нейтральные цвета привлекают к себе внимание, перестают быть частью стены, вступают в диалог с окружающими предметами.

Ставни сделаны! (фото 12)
Стеновые панели из сикамора являются продолжением отделки стен. В закрытом виде представляют собой единую поверхность.

Последнее время наши заказчики все чаще принимают предложение заменить шторы на ставни. Их привлекает функциональность ставен. Нам это тоже на руку. Чем меньше сугубо декоративных приемов в интерьере, тем больше внимания к его неизменным ценностям — свету, воздуху. И человеку, который в нем живет. 

Ставни сделаны! (фото 14)

Ставни, www.lapeyre.fr

Краска Inkwood 86, Sanderson.

Краска Rubine Ashes 243, Little Greene.

Фурнитура для ставен, Remy Garnier.

Шкаф, Restoration Hardware.

Креденца Peekaboo, Morelato.

Деревянная ширма, www.aubry-gaspard.com

Антикварные ставни, www.englishsalvage.co.uk

Фурнитура для ставен, Remy Garnier.

Ставни, www.lallemant.fr.

Краска Mole’s Breath 276, Farrow & Ball.

Окно с металлическими ставнями, ISAM, www.isamser.it

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

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