Иван и Наталия Трофимовы: ставни в интерьере

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Ставни традиционно используются на фасадах зданий, но все чаще встречаются в оформлении интерьеров. Об этой тенденции рассуждают основатели бюро Blockstudio
Иван и Наталия Трофимовы: брат и сестра, архитектор и дизайнер, основатели бюро Blockstudio, чьи интерьеры регулярно появляются на страницах ведущих журналов, www.blockstudio.ru
Выбирая идеальное пространство для жизни, мы руководствуемся прежде всего количеством окон и видом, который из них открывается. Но не только мы смотрим изнутри на весь белый свет, но и он подглядывает за нами. И вот, начиная жить в новом пространстве, будь то дача или пентхаус, мы сталкиваемся с желанием спрятаться от внешнего мира. И снова оказываемся перед выбором.
Шторы? Жалюзи? А может, ставни? Мы привыкли воспринимать ставни как архитектурный элемент, расположенный на фасаде. Однако исторически их вешали внутри помещений. Стены домов были толстыми, и ставни проще было закрывать изнутри. Лишь когда технология строительства изменилась, а цены на стекло упали, ставни перекочевали на фасады. А их место заняли шторы, чьи декоративные возможности намного шире. Однако ставни (они же «шаттерсы», от англ. to shut — закрывать) не исчезли из обихода.
Сегодня их можно встретить в самых разных по стилю интерьерах. В своем проекте — квартире на Патриарших прудах — мы отказались от штор в пользу ставен по двум причинам. Во-первых, они создают идеальное затемнение для домашнего кинотеатра. А во-вторых, мы любим делать ставни на тех объектах, где есть хороший вид из окна. Это как красивая картина, не требующая пышного обрамления, которое лишь отвлечет внимание.
Нам нравятся лаконичные ставни с гладкими глухими полотнами. В открытом виде они прячутся в створах стен, а в закрытом становятся их продолжением. Но вариантов много. Ставни с ажурной лазерной резкой станут аналогом кружевной шторы в спальне. Если нарисовать на поверхности ставен панорамный пейзаж, получится окно-обманка. Более функциональны ставни, сделанные по принципу жалюзи.
Они работают и в дневное время, пропуская свет, но отсекая прямые солнечные лучи. Визуально ставни-жалюзи, а также их младшие братья — реечные ширмы и дверцы шкафов — отсылают к стилистике южных домов. И даже окрашенные в нейтральные цвета привлекают к себе внимание, перестают быть частью стены, вступают в диалог с окружающими предметами.
Последнее время наши заказчики все чаще принимают предложение заменить шторы на ставни. Их привлекает функциональность ставен. Нам это тоже на руку. Чем меньше сугубо декоративных приемов в интерьере, тем больше внимания к его неизменным ценностям — свету, воздуху. И человеку, который в нем живет.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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