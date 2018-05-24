Свадебный декор: советы Ирины Маркидоновой и Илоны Меньшаковой

Фото: DAVID PERLMAN

«Свадьба собственной дочери — особое событие. Не раздумывая, мы решили сделать все сами. Для нас это оказалась настоящая авантюра! Тем более, что свадьба намечалась в Нью-Йорке для самых близких друзей и родных. Долгие поиски места для проведения торжества привели нас в чудесный дом в заповедной зоне на берегу океана в Хэмптонс. Простота, экологичность, легкость, элегантность — это именно то, что очень органично соединялось с той атмосферой, которую мы хотели передать в образе свадьбы.

Нам было очень важно, чтобы дом сливался с природой за окном: все внутренние и внешние пространства плавно перетекали друг в друга, воспринимались как единое целое. Поэтому ранняя весна с ее скупыми красками, необычайно высоким прозрачно-голубым небом, черной графикой деревьев дала нам импульс в выборе цветовой гаммы мероприятия. Эти оттенки и фактуры мы пронесли через все детали, включая дресс-код гостей и молодоженов. Очень важно на этом этапе было выбрать правильные материалы для нашего творчества. Самый важный и принципиальный подход — это натуральность!

Фото: DAVID PERLMAN

Текстиль

Лен в различных переплетениях от белого — до насыщенного голубого. Чудесный и очень пластичный материал Он прекрасно драпируется, его не нужно гладить, а еще его можно разорвать на салфетки. Бахрома получается просто восторг! Он притягивает к себе другие необычайно тактильные материалы — черный металл, прозрачное стекло, состаренную древесину. Соединяя все эти фактуры, понимаешь, как все простое гениально и гармонично.

Фото: DAVID PERLMAN

Флористика

Думая о цветах, мы прежде всего собираем много-много прилагательных, которые смогут обрисовать нашу идею. Своеобразный собирательный список определил выбор тех или иных цветов. Это всегда творчество, неожиданность, креативность и, конечно, волшебство! Главное правило — организовать правильный диалог между всеми цветами, создать драматургию, выделить главных и второстепенных героев и массовку. Цветы не должны кучей валиться на голову, иначе теряется главное их предназначение — любование!

Важный момент — букет невесты. Он должен быть говорящим. Закладываем в каждый цветочек немного философского смысла, нежности и чуточку драматической нотки. В итоге мы собрали замечательную композицию из анемонов, черных ягод, голубых незабудок, белоснежных гвоздик и чего-то прекрасного с труднопроизносимыми названиями.

Фото: DAVID PERLMAN

Оформление стола

В нашем случае было несколько столов, которые были объединены общей идеей и цветовой гаммой. Естественно, уделяя большое внимание деталям, мы не смогли не продумать что и как будут подавать на столах. Мы даже пошли дальше в своих желаниях и привезли с собой нашего замечательного друга и талантливого шефа Сергея Душкова. Это очень облегчило нам задачу, так как мы говорим на одном языке и считываем информацию по движению глаз. Гармония вкуса, подача, цветовая комбинация — выше всяких похвал!

Фото: DAVID PERLMAN

Радостное событие

В процессе оформления мы сразу решили две очень важные задачи. Закрутить в подготовку всех участников мероприятия, кроме новобрачных. Во-первых, была уникальная возможность пообщаться и познакомиться с семьей жениха. А что, как не совместное творчество лучше всего объединяет и дает возможность лучше узнать друг друга через красоту и приятное общение.

Дизайнеры Ирина Маркидонова и Илона Меньшакова (студия Sisters' Design) за работой. Фото: DAVID PERLMAN

Во-вторых, все шло гораздо быстрее, с прекрасным настроением, смехом и забавными курьезами. Все были счастливы от того, что участвовали в таком грандиозном событии и это еще одно уникальное воспоминание, которое останется с нами надолго.

Фото: DAVID PERLMAN

Наш очередной опыт удался! Все было по-настоящему! Энергия семьи и близких друзей сделали этот праздник незабываемым. А мы опять размышляем над тем, что же еще нам предоставит судьба? И мы шанс окунуться в творчество точно не упустим! »