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2 июля 2018

Практика: подбор акссесуаров

В деле оформления интерьера не бывает мелочей. Все решают детали. Как правильно подобрать и эффектно представить аксессуары в доме, рассказывает декоратор Анна Звездина.

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На фоне темной стены представлены белые керамические вазы, Karen Swami.
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Анна Звездина, архитектор, декоратор, выпускница МАРХИ, основательница бюро «Интерьер-ателье».

Подбирая аксессуары для дома, декоратор сразу мыслит «законченными композициями», которые будут приятны не только глазу заказчика, но и объективу фотографа интерьерного журнала. При этом очень важно помнить, что интерьер существует для человека, а человек существует в интерьере. Аксессуары призваны не просто украшать дом, но и отражать внутренний мир его владельца. Поэтому я против «случайных» вещей.

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Предметы из одной коллекции лучше выставлять вместе. Например, как в этих парижских апартаментах фэшн-дизайнера Эндрю Джи Эн.

Подсвечники и фоторамки подходят романтичным натурам, строгие симметричные композиции — ценителям порядка, а форма ваз должна соответствовать любимым цветам хозяйки. Иногда сами аксессуары служат отправной точкой оформления интерьера, поэтому выбирать их лучше еще на стадии проекта.

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Дизайнер Джонатан Адлер — мастер создания «счастливых интерьеров» — советует всем завести керамическую собаку.

Как в любом деле, здесь есть важное и второстепенное. К важным относятся те предметы, которые войдут в главные видовые точки интерьера. Такие, как композиция на центральной каминной полке или консоли, парадные зеркала и формирующие образ комнаты арт-объекты.

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Идеальный фон для аксессуаров — подходящая им по цвету картина или фотопанно.

Второстепенные, но очень милые и важные вещи — посуда, статуэтки, шкатулки. Я придерживаюсь мнения, что посуду лучше прятать в глухой шкаф и удивлять гостей его содержимым лишь по особым случаям. Стены, на мой взгляд, все-таки предназначены для искусства: картин и фотографий. Все остальное можно разместить на полках. Составляя предметную композицию, я руководствуюсь правилом «четыре цвета и четыре фактуры».

Высокое собрание (фото 10)
Эта коллекция аксессуаров выглядит как арт-объект. В качестве рамы использован винтажный шкаф без задней стенки.

За основу беру цвет, доминирующий в интерьере, — он должен быть «к лицу» владельцу дома или пейзажу за окном — и обязательно добавляю драгоценный блик металла или стекла. Минимализму подходят симметричные композиции, эклектике — сложносочиненные натюрморты. Впрочем, это всегда импровизация. Готовых решений не существует, но в этом и есть прелесть индивидуального интерьера.

Высокое собрание (фото 12)

Если вы страстный путешественник или коллекционер, постарайтесь представить ваше собрание в выигрышном свете. Заранее продумайте развеску картин, подсветку, размеры ниш и полок. А если вы только думаете, с чего начать, купите четыре базовые вещи: картину, настольную лампу, книгу по искусству и интересный ковер на пол. Это прекрасная основа для создания гармонии в доме и просто увлекательный процесс! 

Высокое собрание (фото 14)

Канделябр Burlesque, смола, Seletti, www.mhliving.ru

Декоративная тарелка, керамика, MHLIVING.

Ваза, керамика, MHLIVING.

Декоративная фигурка Fish, керамика, MHLIVING.

Стеллаж, MHLIVING.

Шкаф-витрина «Стокгольм», ИКЕА.

Ваза, керамика, MHLIVING.

Вазы Rustic Chic, дерево, MHLIVING.

Скульптура Ice Penguin, смола, MHLIVING.

Ваза Bowl, дерево, медь, MHLIVING.

Ваза Earth 2921, хрусталь, Moser, www.moser-glass.com

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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