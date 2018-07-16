25 уютных спален

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Самое важное место в доме должно соответствовать состоянию души хозяина. В нашей подборке — идеи, как организовать пространство таким образом, чтобы оно способствовало максимальному расслаблению
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)