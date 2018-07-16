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Must have после 30 лет

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16 июля 2018

25 уютных спален

Самое важное место в доме должно соответствовать состоянию души хозяина. В нашей подборке — идеи, как организовать пространство таким образом, чтобы оно способствовало максимальному расслаблению

Проект Алексея Аладашвили.
Проект Дины Вафиной.
Проект Марии Амелиной.
Проект Марины Кутузовой.
Проект Елены Никитиной.
Проект студии «Дизайн в кубе».
Проект Александра Кривицкого.
Проект Юлии Шмидт и Александры Тарановой.
Проект Винченцо де Котиса.
Проект Елены Горенштейн.
Проект Ванессы Александер.
Проект Александры Федоровой.
Проект Ирины Дымовой.
Проект Есении Семипядной.
Проект Натальи Юниной.
Проект Елены Корниловой.
Проект «Мастерской 17».
Квартира Родольфо Дордони.
Проект Патрисии Уркиолы.
Проект Петра Юшина.
Проект бюро Suite.
Проект Екатерины Гафиной и Юлии Никулиной.
Проект Александра и Анны Краузе.
Проект Нади Зотовой.
Проект Ладзаро Рабони.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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