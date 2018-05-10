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10 мая 2018

30 ярких интерьеров: цвет в доме

Современные декораторы не боятся работать с цветом. Яркие краски в интерьере — заряд бодрости и хорошего настроения для хозяев квартиры. Собрали самые вдохновляющие примеры

Квартира Кати и Бенжамена Боннвилль
Проект Нади Зотовой
Проект Этторе Соттсасса
Проект Агнес Рудзите
Проект Марины Гисич
Проект Дарьи Ухлиновой
Проект Studio Rhonda
Проект Павла Железнова и Татьяны Борисовой
Дом Келли Уэстлер
Проект Елены Тихоновой
Дом Татьяны Левиной
Проект Марии Ватолиной
Дом Карлы Фенди
Проект Кати Чистовой
Дом Марьям Мадави
Квартира коллекционеров Форназетти
Проект Вернера Пантона Карин
Проект Патрисии Уркиолы
Проект Кассандры Карински
Проект Кирилла Истомина
Проект Бруно де Комон
Проект студии Жюли Приска
Проект Агнес Рудзите
Дом Андрея Руденского
Дом Мэтью Уильямсона
Проект Нади Зотовой
Проект Матали Крассе
Проект Кирилла Истомина
Дом Сванте Оквиста
Квартира Чу Ман Лу

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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