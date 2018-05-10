30 ярких интерьеров: цвет в доме

Ваш браузер устарел!
Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Современные декораторы не боятся работать с цветом. Яркие краски в интерьере — заряд бодрости и хорошего настроения для хозяев квартиры. Собрали самые вдохновляющие примеры
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)