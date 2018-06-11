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11 июня 2018

Крашеные стены в ванной комнате: 10 примеров из Instagram

10 вариантов оформления ванной комнаты с крашеными стенами – возможно одним из самых недооцененных вариантов отделки, позволяющим оформить пространство в любом стилевом направлении и, конечно, цветовом решении

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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