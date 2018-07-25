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25 июля 2018

Под самой крышей: комнаты в мансардах

Архитекторы и дизайнеры стараются задействовать все полезное пространство небольших домов и квартир — в нашей подборке шесть примеров комнат в мансардах

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Проект Стефана Гестема

Фэшн-дизайнер Иван Миспелаэр решил поселиться в бывшем спортзале. Но чтобы сделать это пространство пригодным для жизни, архитектору Стефану Гестему пришлось прыгнуть выше головы.

Спальня и ванная комната расположены под самой крышей, на антресольном полуэтаже, построенном Стефаном в торце спортзала. При общей высоте помещения около пяти метров вписать в него полноценный второй этаж было невозможно, поэтому архитектор ограничился пространством с низкими наклонными потолками, напоминающим мансарду.

Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 1)
Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 2)


﻿﻿Квартира коллекционеров Натальи Семеновой и Дмитрия Гуржия

Квартира занимает последний этаж старого доходного дома, так что после долгих согласований решено было присоединить чердак и начать строительство. Мансарда позволила разместить еще одну гостиную, отделенную от кабинета прозрачной перегородкой, напоминающей английские оранжереи.

Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 4)
Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 5.1)
Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 5.2)


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Проект Бритта Морана и Эмилиано Сальци

Творческий союз дизайнеров Бритта Морана и Эмилиано Сальци в очередной раз подтверждает истину: противоположности сходятся. В числе последних достижений дуэта — двухуровневая квартира в Париже, в престижном квартале Сен-Жермен-де-Пре на Левом берегу Сены. Оформляя ее, дизайнеры пошли нестандартным путем, впрочем, как и всегда. Само пространство с французскими окнами и старинным камином подталкивало к классическим решениям. В мансарде расположена малая гостиная .

Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 7)
Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 8.1)
Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 8.2)


﻿﻿﻿﻿Проект Архитектурной мастерской Павла Поликарпова

Минимализм — любимый стиль Архитектурной мастерской Павла Поликарпова. Создавая проект этой московской квартиры с мансардой, он вдохновлялся аскетичными интерьерами современного Токио.

Спальня в мансарде на втором этаже. Письменный стол и система хранения за изголовьем кровати выполнены по эскизам архитектора. На стене — работа художника Игоря Камянова.

Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 10)
Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 11.1)
Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 11.2)


﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Проект Александра и Анны Краузе

Известный американский архитектор Филип Джонсон как-то сказал: «Архитектура есть искусство транжирить пространство». Александр и Анна Краузе из фирмы KRAUZEarchitects такую роскошь себе позволить не могли. Перед ними стояла задача: обустроить в мансарде площадью 40 кв. метров полноценную квартиру, которую в равной степени можно использовать как для жилья, так и для проведения деловых встреч, — на этом настаивал хозяин.

С этой целью было решено разделить пространство на два яруса: на нижнем разместили гостиную с кухней, а спальню организовали на надстроенной специально для этого антресоли. Специально для спальни в квартире была спроектирована антресоль. Мансардные окна оклеены тонирующей пленкой, защищающей от солнца.

Подробнее по ссылке.

Мансарда (фото 0)
Мансарда (фото 1.1)
Мансарда (фото 1.2)


﻿﻿Новый офис компании Airbnb в парижской мансарде

Обновленное пространство с выходом на крышу расположилось в двухуровневых апартаментах в парижском стиле. Дизайн нового пространства разработало бюро STUDIOS Architecture. Вместо привычного скопления однотипных рабочих мест, офис превратился в яркое дизайн-пространство с уникальным характером типичного парижского дома под крышей. Рабочие помещения имеют выходы на крышу и балконы, позволяя сотрудникам и гостям любоваться видами французской столицы.

Подробнее по ссылке.

Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 16)
Фото: 
DONAL MURPHY
Под самой крышей: 6 интерьеров с мансардой (фото 17)
Фото: 
DONAL MURPHY

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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