Под самой крышей: комнаты в мансардах

Спальня и ванная комната расположены под самой крышей, на антресольном полуэтаже, построенном Стефаном в торце спортзала. При общей высоте помещения около пяти метров вписать в него полноценный второй этаж было невозможно, поэтому архитектор ограничился пространством с низкими наклонными потолками, напоминающим мансарду.

Фэшн-дизайнер Иван Миспелаэр решил поселиться в бывшем спортзале. Но чтобы сделать это пространство пригодным для жизни, архитектору Стефану Гестему пришлось прыгнуть выше головы.

Квартира занимает последний этаж старого доходного дома, так что после долгих согласований решено было присоединить чердак и начать строительство. Мансарда позволила разместить еще одну гостиную, отделенную от кабинета прозрачной перегородкой, напоминающей английские оранжереи.

Творческий союз дизайнеров Бритта Морана и Эмилиано Сальци в очередной раз подтверждает истину: противоположности сходятся. В числе последних достижений дуэта — двухуровневая квартира в Париже, в престижном квартале Сен-Жермен-де-Пре на Левом берегу Сены. Оформляя ее, дизайнеры пошли нестандартным путем, впрочем, как и всегда. Само пространство с французскими окнами и старинным камином подталкивало к классическим решениям. В мансарде расположена малая гостиная .

Спальня в мансарде на втором этаже. Письменный стол и система хранения за изголовьем кровати выполнены по эскизам архитектора. На стене — работа художника Игоря Камянова.





﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Проект Александра и Анны Краузе

Известный американский архитектор Филип Джонсон как-то сказал: «Архитектура есть искусство транжирить пространство». Александр и Анна Краузе из фирмы KRAUZEarchitects такую роскошь себе позволить не могли. Перед ними стояла задача: обустроить в мансарде площадью 40 кв. метров полноценную квартиру, которую в равной степени можно использовать как для жилья, так и для проведения деловых встреч, — на этом настаивал хозяин.

С этой целью было решено разделить пространство на два яруса: на нижнем разместили гостиную с кухней, а спальню организовали на надстроенной специально для этого антресоли. Специально для спальни в квартире была спроектирована антресоль. Мансардные окна оклеены тонирующей пленкой, защищающей от солнца.

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