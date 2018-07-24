Дизайнерские кровати: выбор Дианы Балашовой

Диана Балашова на кровати Savoir Beds. Дизайнер из Южной Кореи Тео Янг (Teo Yang) вдохнул новую жизнь в текстильные изголовья. «В восточной культуре Луна — это богиня, наблюдающая за нами в ночные часы. Этим дизайн-проектом я хотел привнести в спальню символ спокойного сна», — комментирует автор. Фото: @diana_balashova

«Последнее время текстильные изголовья были дискредитированы слабыми поделками „гаражных“ мастерских разного рода. Они производили объекты с плоскими скучными формами из низкокачественных тканей. Однако интерьерные дизайнеры смогли найти новые интересные решения, подарив этому традиционному элементу спальни вторую жизнь. По моему мнению, наибольшего успеха на этом поприще достигла Доротея Мейлихзон с новым прочтением классического балдахина и Жак Гарсия с удивительными объемными формами. Предполагаю, что в ближайшее время текстильные изголовья с выразительным силуэтом станут новым интерьерным трендом», — поделилась с редакцией Диана Балашова.



Savoir Beds

Savoir Beds — это Rolls-Royce в мире кроватей в чисто английском стиле. Новый проект бренда — коллаборация с Национальной галереей в Лондоне, выводящая искусство в интерьере на новый уровень. Теперь шедевры мировой живописи можно перенести на роскошное изголовье кровати Savoir Beds.



Nendo для Alias

Одно из открытий этого года — коллекция Okome от студии Nendo для марки Alias. Центром серии стала кровать с органичными формами. Изголовье напоминает серую гальку, плавный силуэт которой годами обкатывала морская вода. Создавая коллекцию, Оки Сато (Oki Sato) стремился выйти за рамки привычного предмета мебели и создать нечто эстетические ценное и одновременно функциональное.

Фото: alias



Ника Зупанц

Специально для выставки в миланском музее Багатти-Вальсекки по заказу Россаны Орланди (Rossana Orlandi) словенский дизайнер Ника Зупанц (Nika Zupanc) разработала эпатажную кровать и коллекцию тектиля для сна Love Me More Bedding & Forever Bed. Основой концепции стала тема любви, которую иногда приходится прятать глубоко в сердце. Так и кровать можно сложить и запереть на ключ.



Доротея Мейлихзон

За плечами молодой француженки Доротеи Мейлихзон (Dorothée Meilichzon) шесть реализованных проектов отелей. Пять из них находятся в Париже, в том числе — Hotel des Grands Boulevards в историческом здании XVIII века. В комнатах Доротея поставила кровати с бархатными изголовьями и балдахинами. Сохраняя узнаваемую форму, дизайнер преподносит элемент в новом неожиданном ключе. Так, балдахин в ее случае вместо королевской опочивальни напоминает бедуинский шатер.

Фото: Karel Balas/Chzon



Dimore studio

Отель The Hôtel Saint-Marc дуэта Dimore Studio включает 25 номеров, спроектированных как частные квартиры. Спальни отличаются цветовой палитрой и материалами. В одной из комнат орнамент изголовья в духе ар-деко исполнен из лакированной древесины и латуни. Ведь именно за умение сочетать и смешивать элементы мы и любим Dimore Studio.

Фото: Philippe Servent



Жак Гарсиа

Hôtel Maison Souquet по дизайну Жака Гарсиа (Jacques Garcia) — это экстравагантное сочетание арабского стиля и наполеоновского плюша с эклектичной коллекцией мебели. Гарсиа черпал идеи из интерьеров французских домов терпимости, интерьеров Версаля и классической мебели XVIII века. Для провокационного отеля дизайнер выбрал и нестандартные кровати с выразительной формой изголовья и примечательной обивкой — с традиционными или тропическими орнаментами.



Тристан Оэр

Дуплекс у подножия Монмартра по проекту Тристана Оэра (Tristan Auer) наполнен ссылками на историю и культуру. Мебель создавалась специально для квартиры на заказ, включая кровать с терракотовыми шторами. Дополняют богемный образ апартаментов неоклассические французские скульптуры.



Индиа Мадави

Французский дизайнер и архитектор иранского происхождения Индиа Мадави (India Mahdavi) переосмыслила интерьеры Hôtel du Cloître в историческом вековом особняке. Отель расположен в городе Арль, известным также и тем, что здесь творили художники Поль Гоген и Винсент ван Гог. «Королева цвета» Мадави смогла гармонично смешать в одном пространстве вековые традиции и современный дизайн, эксцентричность и здравый смысл.



Рик Оуэнс

Пожалуй, самый впечатляющий объект в селекции — кровать от Рика Оуэнса. Предмет из алебастра скорее напоминает жертвенный алтарь, чем уютное ложе.

Фото: Adrien Dirand



Хлое Негре