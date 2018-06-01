Городской оазис: мебель для балкона

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В хорошую погоду филиал дачной террасы можно устроить и на собственном балконе.
Теплым летним днем, перенестись на природу не покидая мегаполиса, вполне возможно. Когда долгожданный отпуск еще впереди, а важные дела держат в городе, обустройте лаунж-зону на собственном балконе или лоджии. Обратите внимание на легкие складные стулья и шезлонги, светодиодные светильники с защитой от влаги и кресла в обивке из тканей с водоотталкивающими свойствами.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)