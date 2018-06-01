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1 июня 2018

Городской оазис: мебель для балкона

В хорошую погоду филиал дачной террасы можно устроить и на собственном балконе.

Теплым летним днем, перенестись на природу не покидая мегаполиса, вполне возможно. Когда долгожданный отпуск еще впереди, а важные дела держат в городе, обустройте лаунж-зону на собственном балконе или лоджии. Обратите внимание на легкие складные стулья и шезлонги, светодиодные светильники с защитой от влаги и кресла в обивке из тканей с водоотталкивающими свойствами.

Городской оазис (фото 0)
Кресла и шезлонги из коллекции Manhattan, Unopiu, www.unopiu.com
Городской оазис (фото 1)
Садовый зонт Meteo, дизайн Константина Грчика для Kettal, www.kettal.com
Городской оазис (фото 3)
Настольный гриль, Eva Solo, корпус сделан из жаропрочной керамики, решетка и поддон для углей из нержавеющей стали, подставка из бамбука, магазины DesignBoom, www.designboom.ru
Городской оазис (фото 2.1)
Уличная версия классического дивана DS-600, de Sede, www.desede.ch
Городской оазис (фото 2.2)
Складной шезлонг-лежанка Trix, дизайн Пьеро Лиссони для Kartell, www.kartell.com
Городской оазис (фото 5)
Подвесные светильники Hamper с интегрированными светодиодами, Unopiu, www.unopiu.com
Городской оазис (фото 3.1)
Плетеный ковер для сада Jali, Paola Lenti, www.paolalenti.it
Городской оазис (фото 3.2)
Набор посуды для приготовления домашнего мороженого, Zoku, магазины DesignBoom, www.designboom.ru
Городской оазис (фото 7)
Кашпо на ножках, алюминий с цветным покрытием не боящимся воздействия воды и солнечных лучей, Fermob, www.fermob.com
Городской оазис (фото 5)
Керамическое кашпо для суккулентов "Кораблик", магазин Erarta Home, www.erarta.com
Городской оазис (фото 9)
Переносные светильники Shake для использования под открытым небом, тик и матовый плексиглас, светодиодный источник света, дизайн Эммануэля Галлины для Ethimo, www.ethimo.com
Городской оазис (фото 10.1)
Табурет Spara Cuori сделан из массива дерева, Riva 1920, www.riva1920.it
Городской оазис (фото 10.2)
Складное кресло Butterfly chiar, текстильный чехол на складном металлическом каркасе, Knoll, www.knoll-int.com

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Факс:
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