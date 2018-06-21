Знак бесконечности: топ-10 лучших infinitу бассейнов

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Развлечение для настоящего гедониста — принимать солнечные ванны, дегустировать летний коктейль, лежа у бассейна, и одновременно наблюдать за тем, как водная гладь сливается с линией горизонта
В современных отелях это удовольствие доступно в самых необычных местах — джунглях, африканской саванне или даже на крыше небоскреба с головокружительным видом. Изучаем самые фантастические геолокации: от Шри-Ланки до Швейцарии.
Отель в вилле XI века, построенной на скалах у побережья Амальфи над Средиземным морем. Старинные стены и расписанные фресками потолки были бережно сохранены. Но главный аттракцион для постояльцев — панорамный бассейн. От открывающихся с террасы видов захватывает дух!
Пальмы, солнце и полный релакс! Гости отеля Cape Weligama наслаждаются идиллическими пейзажами с вершины мыса над Индийским океаном. Бассейн infinity имеет необычную форму полумесяца, повторяя изгиб берегового рельефа.
Отель Four Seasons Safari Lodge Serengeti построен на территории национального парка Серенджети. Бассейн с видом на саванну оценят любители дикой природы. Отсюда есть возможность не только любоваться на линию горизонта (африканские закаты самые зрелищные в мире!), но разглядывать прогуливающихся по соседству слонов, львов и гепардов.
За кинематографичными закатами и восходами отправляемся на Санторини! Всего в двух километрах от города Фира есть возможность полюбоваться морскими пейзажами знаменитого греческого острова с собственной террасы с бассейном. В ресторане (конечно, тоже с видом на море!) готовят блюда средиземноморской кухни. Ежедневно сервируется завтрак из пяти блюд с шампанским.
Панорамный бассейн Hanging Gardens of Bali смотрит прямо на джунгли. Буйство растительности и ароматы цветущих деревьев — бонусы к смотровой площадке с бескрайней линией горизонта. Идеальное место, чтобы попробовать расслабляющий массаж и спа-процедуры прямо на открытом воздухе.
Самый большой бассейн infinity на крыше — в отеле Marina Bay Sands в Сингапуре. Комплекс состоит из нескольких корпусов. Три 55-ти этажные башни соединены между собой платформой, по форме напоминающей парящий в облаках корабль. На «корме» — смотровая площадка и роскошный infinity pool. Полное ощущение, что бортика не существует вовсе. Must see!
Отель расположен на высоте 914 м над уровнем моря, прямо над живописным местечком Эннетбюрген на горе Бюргеншток в Швейцарии. Вилла построена в 1905 году. В 2011 году отель вновь открылся после реновации. Еще ни одного путешественника не оставил равнодушным местный «пейзажный» бассейн с подогревом с видом на озеро Люцерн.
Отель Мусоniаn Villa Collection возвышается над пляжем Элиа на греческом острове Миконос. Бескрайние просторы и фантастические пейзажи открываются прямо с террас и балконов номеров, выходящих на море. У каждого гостя — свой персональный оазис у воды.
Курорт Six Senses Yao Noi в Тайланде занимает территорию площадью 9,7 га. Просторные апартаменты с видом на залив Пхангнга дополняют открытые террасы у бассейна с обеденной зоной и шезлонгами. Популярное развлечение — спуск в бассейн infinity с горки. Ощущения непередаваемые.
Курорт находится на юге полуострова Калифорния, где Тихий океан встречается с водами Калифорнийского залива. Неподалеку от отеля находится несколько отличных пляжей — в том числе Medano и Playa del Amor (до него можно добраться на лодке, входит в список 10 лучших пляжей Мексики!) — отличное место для сноркинга. Террасы у бассейна infinity — идеальная смотровая площадка.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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