Знак бесконечности: топ-10 лучших infinitу бассейнов

Развлечение для настоящего гедониста — принимать солнечные ванны, дегустировать летний коктейль, лежа у бассейна, и одновременно наблюдать за тем, как водная гладь сливается с линией горизонта

В современных отелях это удовольствие доступно в самых необычных местах — джунглях, африканской саванне или даже на крыше небоскреба с головокружительным видом. Изучаем самые фантастические геолокации: от Шри-Ланки до Швейцарии.

1. Belmond Hotel Caruso, Побережье Амальфи, Италия

Отель в вилле XI века, построенной на скалах у побережья Амальфи над Средиземным морем. Старинные стены и расписанные фресками потолки были бережно сохранены. Но главный аттракцион для постояльцев — панорамный бассейн. От открывающихся с террасы видов захватывает дух!



2. Cape Weligama Relais & Chateaux, шри-ланка

Пальмы, солнце и полный релакс! Гости отеля Cape Weligama наслаждаются идиллическими пейзажами с вершины мыса над Индийским океаном. Бассейн infinity имеет необычную форму полумесяца, повторяя изгиб берегового рельефа.



3. Four Seasons Safari Lodge, Serengeti, ТАНЗАНИЯ

Отель Four Seasons Safari Lodge Serengeti построен на территории национального парка Серенджети. Бассейн с видом на саванну оценят любители дикой природы. Отсюда есть возможность не только любоваться на линию горизонта (африканские закаты самые зрелищные в мире!), но разглядывать прогуливающихся по соседству слонов, львов и гепардов.



4. Grace Santorini, Греция

За кинематографичными закатами и восходами отправляемся на Санторини! Всего в двух километрах от города Фира есть возможность полюбоваться морскими пейзажами знаменитого греческого острова с собственной террасы с бассейном. В ресторане (конечно, тоже с видом на море!) готовят блюда средиземноморской кухни. Ежедневно сервируется завтрак из пяти блюд с шампанским.



5. Hanging Gardens of Bali, Паянган, Индонезия

Панорамный бассейн Hanging Gardens of Bali смотрит прямо на джунгли. Буйство растительности и ароматы цветущих деревьев — бонусы к смотровой площадке с бескрайней линией горизонта. Идеальное место, чтобы попробовать расслабляющий массаж и спа-процедуры прямо на открытом воздухе.



6. Hotel Marina Bay Sands, СИНГАПУР

Самый большой бассейн infinity на крыше — в отеле Marina Bay Sands в Сингапуре. Комплекс состоит из нескольких корпусов. Три 55-ти этажные башни соединены между собой платформой, по форме напоминающей парящий в облаках корабль. На «корме» — смотровая площадка и роскошный infinity pool. Полное ощущение, что бортика не существует вовсе. Must see!



7. Вилла Хонегг, ШВЕЙЦАРИЯ

Отель расположен на высоте 914 м над уровнем моря, прямо над живописным местечком Эннетбюрген на горе Бюргеншток в Швейцарии. Вилла построена в 1905 году. В 2011 году отель вновь открылся после реновации. Еще ни одного путешественника не оставил равнодушным местный «пейзажный» бассейн с подогревом с видом на озеро Люцерн.



8. Myconian Villa Collection, Миконос, Греция

Отель Мусоniаn Villa Collection возвышается над пляжем Элиа на греческом острове Миконос. Бескрайние просторы и фантастические пейзажи открываются прямо с террас и балконов номеров, выходящих на море. У каждого гостя — свой персональный оазис у воды.



9. Отель Six Senses Yao Noi, Таиланд

Курорт Six Senses Yao Noi в Тайланде занимает территорию площадью 9,7 га. Просторные апартаменты с видом на залив Пхангнга дополняют открытые террасы у бассейна с обеденной зоной и шезлонгами. Популярное развлечение — спуск в бассейн infinity с горки. Ощущения непередаваемые.



10. The Resort at Pedregal, Лос кабос, МЕКСИКА