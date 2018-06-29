Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца

В жаркий день любоваться пейзажем с бокалом в руках приятнее всего в тени

Под ярким солнцем раздвижная маркиза, тент или навес защитят от палящих лучей и сохранят красивый обзор. Маркизы устанавливают над окнами, дверями и как свободные навесы — над террасами и верандами. Выдвижные телескопические штанги маркиз делают из легких сплавов, а тенты из плотной акриловой ткани, пропитанной тефлоном.



Кассетная маркиза на рычагах

Самыми удобными и практичными считаются кассетные маркизы, складывающиеся в короб, который закреплен на стене. Основа конструкции — короб «кассета» и опорно-направляющие рычаги. Во время осадков или сильного ветра, механизм и полотняный тент можно убрать и спрятать в короб. Оснащенные электроприводом кассетные маркизы управляются с помощью дистанционного пульта управления. Усиленная поперечная перекладина увеличивает прочность всей конструкции, выдерживает значительные нагрузки и позволяет монтировать систему на высоте. У ответственных производителей ткани имеют акриловую основу с водоотталкивающими свойствами и коэффициент защиты от ультрафиолета.



ПЕРГОЛА + МАРКИЗА У БАССЕЙНА

Минималистичная пергола на опорах формирует стильную лаунж-зону у бассейна. От палящих лучей мини-гостиную под открытым небом защищает складной тент. В конструкцию пергола + маркиза может быть встроен водоотлив, подсветка и нагревательный элемент, а еще ее можно подключить к системе «умный дом». Раму выполняют из алюминия или дерева, в зависимости характера архитектурного решения всего участка.



Архитектурный Натяжной Тент

Легкая конструкция из прочной ткани крепится в нескольких точках: на стене дома и независимых опорах. Навесная система не имеет металлической рамы и держит форму за счет естественного натяжения. На фото: Легкая двухцветная растяжка геометрической формы затеняет террасу перед домом. Прогал в центре перекрещенных полотен предназначен для стока дождевой воды. Конструкция позволяет избежать скопления осадков на поверхности ткани, предотвращая угрозу провисания и разрыва.



Маркиза-козырек над балконом

Маркизы на балконе — это не только защита от солнца и теплового потока, но еще и декор и привлекательный внешний вид. Существуют модели как с ручным, так и дистанционным управлением. Для балконных маркиз висящих круглый год, рекомендуют ткани из поливинилхлорида — сверхпрочного и легко моющегося материала. Бывают модели маркиз с датчиками, реагирующими на погоду за окном. В случае сильного ветра, устройство складывается самостоятельно, а когда погода налаживается, снова разворачивается.



Вертикальная маркиза-перегородка

Кассетная маркиза может выполнять роль не только навеса-крыши, но и временной стены-перегородки. На фото: на фасаде дома вертикально закреплен короб с выдвижным полотном. Лаконичная панель из прочной ткани создает приватную атмосферу в обеденной зоне на террасе. Маркиза-козырек того же цвета завершает гармоничный ансамбль.



Откидной реечный навес

Реечная панель, заключенная в строгую металлическую раму, отбрасывает ажурную тень у входа в дом. Когда навес не нужен, подъемный механизм позволяет сложить его, зафиксировав вертикально на стене.



Маркиза-Шатер на металлической беседке

Полотняный навес-крыша на ажурной металлической беседке — классика жанра. Такую конструкцию можно установить как на патио в саду, так и на террасе перед входом в дом.



полотна на деревянных балках

Крыша-навес из деревянных балок — само по себе эффектное решение для террасы загородного дома. Перекладины можно укрыть красивым вьющимся растением, например многолетней древовидной глицинией. А можно закрепить на балках полотняные навесы (на фото) расположив их в шахматном порядке. Приятная тень и живописный вид — гарантированы.



ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ маркиза у бассейна

Двухсторонняя маркиза на двух опорах — достаточно легкая и мобильная конструкция. На фото: модель управляется с помощью ручного привода.



навес из тростника в азиатском стиле

Уютная терраса на заднем дворе прячется в тень под навесом из тростника. Прочность конструкции обеспечивают натянутые металлические тросы, удерживающие тростниковую «крышу» в ровном положении, не давая ей провисать.



Складная маркиза на одной опоре