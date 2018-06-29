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29 июня 2018

Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца

В жаркий день любоваться пейзажем с бокалом в руках приятнее всего в тени

Под ярким солнцем раздвижная маркиза, тент или навес защитят от палящих лучей и сохранят красивый обзор. Маркизы устанавливают над окнами, дверями и как свободные навесы — над террасами и верандами. Выдвижные телескопические штанги маркиз делают из легких сплавов, а тенты из плотной акриловой ткани, пропитанной тефлоном.


Кассетная маркиза на рычагах

Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца (фото 2)

Самыми удобными и практичными считаются кассетные маркизы, складывающиеся в короб, который закреплен на стене. Основа конструкции — короб «кассета» и опорно-направляющие рычаги. Во время осадков или сильного ветра, механизм и полотняный тент можно убрать и спрятать в короб. Оснащенные электроприводом кассетные маркизы управляются с помощью дистанционного пульта управления. Усиленная поперечная перекладина увеличивает прочность всей конструкции, выдерживает значительные нагрузки и позволяет монтировать систему на высоте. У ответственных производителей ткани имеют акриловую основу с водоотталкивающими свойствами и коэффициент защиты от ультрафиолета.


ПЕРГОЛА + МАРКИЗА У БАССЕЙНА

Уйти в тень. Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца (фото 22)

Минималистичная пергола на опорах формирует стильную лаунж-зону у бассейна. От палящих лучей мини-гостиную под открытым небом защищает складной тент. В конструкцию пергола + маркиза может быть встроен водоотлив, подсветка и нагревательный элемент, а еще ее можно подключить к системе «умный дом». Раму выполняют из алюминия или дерева, в зависимости характера архитектурного решения всего участка.


Архитектурный Натяжной Тент

Уйти в тень. Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца (фото 7)

Легкая конструкция из прочной ткани крепится в нескольких точках: на стене дома и независимых опорах. Навесная система не имеет металлической рамы и держит форму за счет естественного натяжения. На фото: Легкая двухцветная растяжка геометрической формы затеняет террасу перед домом. Прогал в центре перекрещенных полотен предназначен для стока дождевой воды. Конструкция позволяет избежать скопления осадков на поверхности ткани, предотвращая угрозу провисания и разрыва.


Маркиза-козырек над балконом

Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца (фото 11)

Маркизы на балконе — это не только защита от солнца и теплового потока, но еще и декор и привлекательный внешний вид. Существуют модели как с ручным, так и дистанционным управлением. Для балконных маркиз висящих круглый год, рекомендуют ткани из поливинилхлорида — сверхпрочного и легко моющегося материала. Бывают модели маркиз с датчиками, реагирующими на погоду за окном. В случае сильного ветра, устройство складывается самостоятельно, а когда погода налаживается, снова разворачивается.


Вертикальная маркиза-перегородка

Уйти в тень. Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца (фото 5)

Кассетная маркиза может выполнять роль не только навеса-крыши, но и временной стены-перегородки. На фото: на фасаде дома вертикально закреплен короб с выдвижным полотном. Лаконичная панель из прочной ткани создает приватную атмосферу в обеденной зоне на террасе. Маркиза-козырек того же цвета завершает гармоничный ансамбль.


Откидной реечный навес

Уйти в тень. Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца (фото 10)

Реечная панель, заключенная в строгую металлическую раму, отбрасывает ажурную тень у входа в дом. Когда навес не нужен, подъемный механизм позволяет сложить его, зафиксировав вертикально на стене.


Маркиза-Шатер на металлической беседке

Уйти в тень. Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца (фото 13)

Полотняный навес-крыша на ажурной металлической беседке — классика жанра. Такую конструкцию можно установить как на патио в саду, так и на террасе перед входом в дом.


полотна на деревянных балках

Уйти в тень. Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца (фото 16)

Крыша-навес из деревянных балок — само по себе эффектное решение для террасы загородного дома. Перекладины можно укрыть красивым вьющимся растением, например многолетней древовидной глицинией. А можно закрепить на балках полотняные навесы (на фото) расположив их в шахматном порядке. Приятная тень и живописный вид — гарантированы.


ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ маркиза у бассейна

Уйти в тень. Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца (фото 18)

Двухсторонняя маркиза на двух опорах — достаточно легкая и мобильная конструкция. На фото: модель управляется с помощью ручного привода.


навес из тростника в азиатском стиле

Уйти в тень. Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца (фото 25)

Уютная терраса на заднем дворе прячется в тень под навесом из тростника. Прочность конструкции обеспечивают натянутые металлические тросы, удерживающие тростниковую «крышу» в ровном положении, не давая ей провисать.


Складная маркиза на одной опоре

Уйти в тень. Маркизы, навесы и тенты для защиты от солнца (фото 28)

Изящная маркиза на одной опоре затеняет элегантную «столовую» у бассейна. Угол наклона создает противовес, удерживая длинный выдвижной козырек. Кассетный короб позволяет убрать полотно и механизм в закрытую коробку.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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