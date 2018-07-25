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25 июля 2018

Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада

Компактные переносные светильники — новый тренд в дизайне. Достаточно вовремя поставить объект на зарядку и можно пользоваться и в доме, и в саду, и на природе. И главный плюс: больше никаких проводов, мешающихся под ногами!

Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и дачи (фото 1)
Портативный LED-светильник FollowMe Plus, дизайн Инму Бермудес, Marset. Основа из поликарбоната, ручка из дерева. Трехфазный диммер позволяет регулировать интенсивность света. Время работы без подзарядки от 5 до 20 часов.
Фото: 
Marset

Как показывают последние социологические исследования, жизнь современного человека становится все более динамичной и подвижной. Благодаря новым технологиям и устройствам человек стал мобильнее. Мы больше не привязаны к офису, стационарному телефону и компьютеру, чтобы полноценно работать: ноутбуки, планшеты и смартфоны позволяют устроить домашний кабинет и вести деловые переговоры в любой точке мира, будь то кафе, самолет или пляж.

Чтобы отвечать требованиям ХХI века, окружающие нас предметы также становятся более мобильными, компактными и «легкими на подъем», и это еще раз подверждают последние коллеции интерьерных брендов. Так, например, в ассортименте практически всех ведущих производителей появились практичные и удобные аккумуляторные светильники, которые легко можно переносить с места на места и использовать как в доме, так и на улице для пикников и вечеринок в саду.

Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада (фото 2)
Портативная настольная аккумуляторная лампа Eterea, дизайн Dabù Design, Platek. Дизайн светильника навеян старинными фонарями. Его можно поставить на стол, землю, пол или подвесить на ветку за кожаную петлю.
Фото: 
Platek
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада (фото 3)
Портативный аккумуляторный LED-светильник Lantern, дизайн Фабио Новембре, Kartell. Заряжается с помощью установки на специальную базу.
Фото: 
Kartell
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада (фото 4)
Беспроводная настольная лампа Empatia Mobile, дизайн Карлотты де Бевилаквы, Artemide. Как считает дизайнер, портативность открывает совершенно новый взгляд на взаимодействие человека с окружающим пространством с помощью света, дает ему больше свободы и независимости.
Фото: 
ArtemidE
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада (фото 5)
Портативная настольная лампа Bon Jour Unplugged, дизайн Филиппа Старка, Flos. Абажур и основа из полиметилметакрилата. Подходит как для дома, так и для вечеринок на свежем воздухе в саду. Батарея рассчитана на 6 часов автономной работы, подзаряжается через micro USB.
Фото: 
Flos
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада (фото 6)
Портативный светильник Bicoca, дизайн Кристофа Матье, Marset. Корпус и абажур из цветного поликарбоната. В комплект входят аксессуары, позволяющие устойчиво ставить светильник на мягкие спинки диванов, подлокотники кресел, а магнитное дно позволяет намертво крепить его к металлическим поверхностям даже под углом 90 градусов.
Фото: 
Marset
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада (фото 7)
Портативный садовый LED-светильник Balad, Fermob. Два режима яркости и два режима теплоты освещения: холодный белый (6000 K) и теплый белый (4000 K). Аккумулятор рассчитан на 14 часов непрерывной работы, подзаряжается при помощи USB-провода.
Фото: 
Fermob
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и дачи (фото 17)
Беспроводной светильник Musa, дизайн Note Design, Vibia. Алюминиевая «раковина» скрывает внутри «жемчужину» из дутого матового стекла ручной работы, создавая приятный рассеянный свет и поэтическую атмосферу в любой точке дома.
Фото: 
Vibia
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада (фото 9)
Настольная лампа Battery, дизайн Ферруччо Лавиани, Kartell, — один из первых беспроводных аккумуляторных светильников. Идеальный вариант, чтобы создать романтическую атмосферу для летней вечеринки в саду, на веранде или на балконе!
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада (фото 10)
Беспроводная настольная лампа Bacco в виде бутылки из-под молока, дизайн Маттео Уголини, Karman. Выполнена из матового стекла. Рассчитана на 6 часов автономной работы. «Батарея» таких бутылок станет настоящим украшением стола как дома, так и в саду.
Фото: 
Karman
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада (фото 11)
Настольная аккумуляторная лампа Clizia, дизайн Адриано Ракеле, Slamp.
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и дачи (фото 8)
Портативная настольная лампа Carrie LED Lamp, дизайн Norm Architects, Menu. «У нас в Дании зимы долгие и холодные, поэтому создавать в доме теплую атмосферу при помощи свечей, гирлянд и ламп — наш стиль жизни, — говорят дизайнеры Norm. — "Хюгге" — слово, которое объединяет в себе уют, комфорт, благополучие и домашнее тепло, является неотъемлемой частью нашей культуры. Работая над этим светильником мы хотели создать практичную портативную лампу и одновременно воспеть "хюгге". Carrie LED Lamp можно носить с собой по дому, использовать на рабочем столе, на прикроватной тумбочке или ставить вместо подсвечника на обеденный стол во время семейного ужина».
Фото: 
Menu
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада (фото 13)
Беспроводная настольная LED-лампа Come Together, дизайн Карлотты де Бевилаквы, Artemide. Ее можно ставить вертикально, класть на бок, носить в руках. Время автономной работы 8 часов.
Фото: 
Artemide
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада (фото 14)
Беспроводной уличный торшер Atticus, дизайн Хоаны Бовер, Bover. Медь, сталь, поликарбонат. Два режима работы. Время автономной работы от 5 до 11 часов.
Фото: 
Bover
Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и дачи (фото 5)
Портативный беспроводной LED-светильник на батарейках LUCTRA® FLEX, дизайн студии Yellow Design. Простая конструкция и «умные» крепежи позволяют установить эту модель практически везде, зафиксировав у стола, кресла, дивана и даже у ванны!
Фото: 
FLEX

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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