Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада

Как показывают последние социологические исследования, жизнь современного человека становится все более динамичной и подвижной. Благодаря новым технологиям и устройствам человек стал мобильнее. Мы больше не привязаны к офису, стационарному телефону и компьютеру, чтобы полноценно работать: ноутбуки, планшеты и смартфоны позволяют устроить домашний кабинет и вести деловые переговоры в любой точке мира, будь то кафе, самолет или пляж.

Чтобы отвечать требованиям ХХI века, окружающие нас предметы также становятся более мобильными, компактными и «легкими на подъем», и это еще раз подверждают последние коллеции интерьерных брендов. Так, например, в ассортименте практически всех ведущих производителей появились практичные и удобные аккумуляторные светильники, которые легко можно переносить с места на места и использовать как в доме, так и на улице для пикников и вечеринок в саду.