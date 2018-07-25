Все свое ношу с собой: портативные светильники для дома и сада

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Компактные переносные светильники — новый тренд в дизайне. Достаточно вовремя поставить объект на зарядку и можно пользоваться и в доме, и в саду, и на природе. И главный плюс: больше никаких проводов, мешающихся под ногами!
Как показывают последние социологические исследования, жизнь современного человека становится все более динамичной и подвижной. Благодаря новым технологиям и устройствам человек стал мобильнее. Мы больше не привязаны к офису, стационарному телефону и компьютеру, чтобы полноценно работать: ноутбуки, планшеты и смартфоны позволяют устроить домашний кабинет и вести деловые переговоры в любой точке мира, будь то кафе, самолет или пляж.
Чтобы отвечать требованиям ХХI века, окружающие нас предметы также становятся более мобильными, компактными и «легкими на подъем», и это еще раз подверждают последние коллеции интерьерных брендов. Так, например, в ассортименте практически всех ведущих производителей появились практичные и удобные аккумуляторные светильники, которые легко можно переносить с места на места и использовать как в доме, так и на улице для пикников и вечеринок в саду.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)