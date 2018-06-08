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8 июня 2018

Design sale! Лучшие распродажи июня в нашей подборке

Лето — это не только пора отпусков, но и время для удачного шопинга. Следим за лучшими распродажами дизайнерских аксессуаров и мебели

Обновляем ванную комнату и кухню! Душевые гарнитуры, смесители, потолочные души и многое другое: в интернет-магазине компании Grohe сейчас действуют скидки до 78% на широкий ассортимент товаров

Design sale! Лучшие распродажи июня в нашей подборке (фото 1)
Душевой гарнитур GROHE Euphoria, 3990 руб (обычная цена 6590 руб).


Время сменить обстановку! В магазине MHLIVING.RU началась летняя распродажа — скидки до 80% на мебель, светильники и аксессуары.

Комод Special от Casamilano Deluxe, кожаная обивка, 362 712 руб (обычная цена 1 813 588 руб), MHLIVING.RU
Ваза Vase Ceramic, 17 004 руб (обычная цена 28 340 руб), MHLIVING.RU
Настольная лампа Pileo от Porada, 39 349 руб (обычная цена 65 583 руб), MHLIVING.RU


Пробуем новые вкусы! В магазинах Crate and Barrel с 8 по 17 июня действуют скидки до -50% на товары для коктейлей. Акция проходит в магазинах Crate and Barrel в ТЦ Метрополис и ТРЦ Афимолл.

Кувшин Legend, 2,85 л, 3 990 руб (обычная цена 7 100 руб), Crate and Barrel
Хайбол Dylan, 790 руб (обычная цена 1 500 руб), Crate and Barrel
Бокал Miguel для маргариты, 690 руб (обычная цена 1 500 руб), Crate and Barrel


Летний душ, мягкие пуфы с имитацией березового пня и другие дизайнерские предметы интерьера в магазинах Leform со скидкой 50 %

Пуф-стол, Mero Wings, 18 190 руб (обычная цена 59 095 руб), Leform
Подсвечник, Du Bout Du Monde, 9 622 руб (обычная цена 13 746 руб), Leform
Душ Cascade от Traidewinds, 43 707 руб (обычная цена 52 619 руб), Leform
Абажур, Zandbergen Decoraties, 1 791 руб (обычная цена 3 581 руб), Leform


В магазинах Zara Home специальные цены на товары в наличии:

Пододеяльник с цветочным принтом, 3 299 руб (обычная цена 4 499 руб), Zara Home
Наволочка с цветочным принтом, 1 999 руб (обычная цена 2 799 руб), Zara Home
Пододеяльник с двусторонним принтом в клетку, 3 299 руб (обычная цена 4 499 руб), Zara Home
Плед с потертым эффектом и каймой из бархата, 5 499 руб (обычная цена 7 999 руб), Zara Home
Чехол для подушки из хлопка и льна, 1 999 руб (обычная цена 2 999 руб), Zara Home
Чехол для подушки с бахромой из искусственной кожи, 1 999 руб (обычная цена 2 999 руб), Zara Home


С 31 мая по 12 июня действуют специальные предложения на мебель и аксессуары для дома в магазине ИКЕА, экономия до 70 %, предложение действительно только при покупке в магазине ИКЕА Белая Дача, не доступно он-лайн.

Design sale! Лучшие распродажи июня в нашей подборке (фото 11)
Кресло Экторп, Лофаллет бежевый, 8999 руб (обычная цена 14 999 руб), ИКЕА


Скидки на предметы датского бренда Bloomingville в магазине Bodeco.

Емкость для хранения льда в форме ананаса, Bloomingville, 8586 руб (обычная цена 9540 руб)
Настольная лампа Ball Gold, Bloomingville, 18 550 руб (обычная цена 26 500 руб)
Набор подсвечников, Bloomingville, 3504 руб (обычная цена 5840 руб)


Сезонная распродажа в магазинах Н&M Home

Флакон для духов, 559 руб (обычная цена 699 руб), Н&M Home
Шторка для душа в горошек, 969 руб (1 299 руб), Н&M Home
Стеклянный графин, 629 руб (обычная цена 899 руб), Н&M Home
Скатерть из стираного льна, 2 799 руб (обычная цена 3 499 руб), Н&M Home
Жаккардовый коврик из хлопка, 4 899 руб (обычная цена 6 999 руб), Н&M Home

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
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Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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