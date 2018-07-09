Модные кашпо и мебель для домашних растений
Живые растения, интегрированные в мебель и предметы интерьера — тренд сезона. Дизайнеры уверены, сочная зелень — идеальное дополнение обеденного стола или кухонного острова. Встречайте 15 стильных решений для домашнего озеленения
Offecct Барные, обеденные и рабочие столы On Point от Offecct — это просторная круглая столешница и устойчивое основание, оборудованное розетками и разъемами для питания переносных гаджетов. www.offecct.se Mobika Garden Модульная ширма-перегородка Green Wall состоит из полок и ящиков-кашпо для растений. Стеллаж из тика может быть как закругленной, так и плоской формы, его можно использовать в помещении и на террасе. www.mobika-garden.com Qeeboo На создание кашпо Mexico дизайнеров студии Job вдохновил народный карнавал «День мертвых», популярный в Латинской Америке. Сосуд, выполненный из перерабатываемого пластика, подходит для выращивания растений или охлаждения для вина, Qeeboo. www.qeeboo.com Riva 1920 По центру обеденного стола Canal проходит металлический «канал», в котором можно размещать деревянные кашпо и подносы для закусок в свободном порядке. Дизайн Патрисии Уркиолы для Riva1920. www.riva1920.it Fine Objects В портфолио дизайн-студии Fine Objects большой выбор кашпо из бетона. Емкости для цветов разных форм и размеров, на ножках и без, создают интерьерные акценты в индустриальном стиле. www.fineobjects.ru Aran Cucine Отделение для кашпо в центре кухонного острова — особенность модели Oasi от фабрики Aran Cucine. Под сенью раскидистого плодового дерева размещаются различные рабочие зоны, включая мойку, разделочные и варочные поверхности. Дизайн Стефано Боэри. www.arancuccine.it Artifort Подставки-консоли Balans разной высоты и цветов отделки предназначены для эффектного размещения домашних растений в интерьере. www.artifort.com Fermob Модные оттенки и богатая палитра отделок — особенность садовой мебели от фабрики Fermob. Кашпо-стенды сделаны из металла и представлены моделями разных форм и размеров. www.fermob-moskva.com Rexite Минималистичные кашпо размера XXL из полированного металла подчеркнут модернистский характер интерьера. Монументальные основания оттенят скульптурные формы зеленых насаждений. www.rexite.it Natalia Geci Модульная конструкция Lynko System — разработка аргентинского дизайнера Наталии Гечи (Natalia Geci). Звенья металлической ширмы соединяются между собой в любом количестве, образуя воздушную разделительную перегородку с домашними растениями. Цвета отделки можно выбрать из нескольких доступных оттенков, включая черный и модный бронзовый. www.nataliageci.com Pedrali Табурет, кашпо или светильник — многофункциональный объект Kado от фабрики Pedrali успешно совмещает разные роли и функции. www.pedrali.it Atipico, Almerich Слева направо: 1. Декоративная подвеска Hutch с полками для растений, дизайн Кьяры Андреатти (Chiara Andreatti) для Atipico, www.atipico.com 2. Настольная лампа Cup с кашпо в основании, Almerich, www.almerich.com. Plust Кашпо Halful, приподнятые на изящных подставках отлично смотрятся как группой, так и соло. Габариты оснований позволяют совмещать объекты в различные комбинации, в том числе в виде разделительных перегородок. www.plust.it Slide Большие напольные кашпо Prive в тандеме с панелью из матового пластика служат элегантными перегородками для открытых пространств. www.slidedesign.it
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