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9 июля 2018

Модные кашпо и мебель для домашних растений

Живые растения, интегрированные в мебель и предметы интерьера — тренд сезона. Дизайнеры уверены, сочная зелень — идеальное дополнение обеденного стола или кухонного острова. Встречайте 15 стильных решений для домашнего озеленения

Offecct

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 1)
Барные, обеденные и рабочие столы On Point от Offecct — это просторная круглая столешница и устойчивое основание, оборудованное розетками и разъемами для питания переносных гаджетов. www.offecct.se


Mobika Garden

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 3)
Модульная ширма-перегородка Green Wall состоит из полок и ящиков-кашпо для растений. Стеллаж из тика может быть как закругленной, так и плоской формы, его можно использовать в помещении и на террасе. www.mobika-garden.com


Qeeboo

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 5)
На создание кашпо Mexico дизайнеров студии Job вдохновил народный карнавал «День мертвых», популярный в Латинской Америке. Сосуд, выполненный из перерабатываемого пластика, подходит для выращивания растений или охлаждения для вина, Qeeboo. www.qeeboo.com


Riva 1920

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 7)
По центру обеденного стола Canal проходит металлический «канал», в котором можно размещать деревянные кашпо и подносы для закусок в свободном порядке. Дизайн Патрисии Уркиолы для Riva1920. www.riva1920.it


Fine Objects

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 9)
В портфолио дизайн-студии Fine Objects большой выбор кашпо из бетона. Емкости для цветов разных форм и размеров, на ножках и без, создают интерьерные акценты в индустриальном стиле. www.fineobjects.ru


Aran Cucine

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 11)
Отделение для кашпо в центре кухонного острова — особенность модели Oasi от фабрики Aran Cucine. Под сенью раскидистого плодового дерева размещаются различные рабочие зоны, включая мойку, разделочные и варочные поверхности. Дизайн Стефано Боэри. www.arancuccine.it


Artifort

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 11)
Подставки-консоли Balans разной высоты и цветов отделки предназначены для эффектного размещения домашних растений в интерьере. www.artifort.com


Fermob

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 13)
Модные оттенки и богатая палитра отделок — особенность садовой мебели от фабрики Fermob. Кашпо-стенды сделаны из металла и представлены моделями разных форм и размеров. www.fermob-moskva.com


Rexite

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 15)
Минималистичные кашпо размера XXL из полированного металла подчеркнут модернистский характер интерьера. Монументальные основания оттенят скульптурные формы зеленых насаждений. www.rexite.it


Natalia Geci

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 17)
Модульная конструкция Lynko System — разработка аргентинского дизайнера Наталии Гечи (Natalia Geci). Звенья металлической ширмы соединяются между собой в любом количестве, образуя воздушную разделительную перегородку с домашними растениями. Цвета отделки можно выбрать из нескольких доступных оттенков, включая черный и модный бронзовый. www.nataliageci.com


Pedrali

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 19)
Табурет, кашпо или светильник — многофункциональный объект Kado от фабрики Pedrali успешно совмещает разные роли и функции. www.pedrali.it


Atipico, Almerich

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 20)
Слева направо: 1. Декоративная подвеска Hutch с полками для растений, дизайн Кьяры Андреатти (Chiara Andreatti) для Atipico, www.atipico.com 2. Настольная лампа Cup с кашпо в основании, Almerich, www.almerich.com.


Plust

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 22)
Кашпо Halful, приподнятые на изящных подставках отлично смотрятся как группой, так и соло. Габариты оснований позволяют совмещать объекты в различные комбинации, в том числе в виде разделительных перегородок. www.plust.it


Slide

Кашпо и мебель для домашних растений (фото 24)
Большие напольные кашпо Prive в тандеме с панелью из матового пластика служат элегантными перегородками для открытых пространств. www.slidedesign.it

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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