Мрамор and Co. Как заставить кухню выглядеть дороже

Отделки из мрамора, оникса, кварцита и их имитации — верный способ придать кухне респектабельный вид. Облицовка камнем от пола до потолка или лишь небольшие акценты — атмосфера роскоши и стиль гарантированны.

Акцентная стена из мрамора

На этой кухне область фартука увеличена до потолка и облицована двумя керамическими плитами с эффектом мрамора. Максимальный размер плит Fondovalle Infinitо 2.0 достигает 160 × 320 см при толщине всего 6,5 мм. Встречный рисунок прожилок образует яркую симметричную композицию. Рабочая поверхность с интегрированной мойкой сделана из того же материала что и стена, вместе они формируют выразительную комбинацию.

Стены кухни отделаны керамическими плитами Fondovalle Infinito 2.0 с эффектом мрамора, www.fondovalle.it

Обеденный стол с мраморной столешницей

Белый каррарский мрамор — символ роскоши на все времена. Ему одинаково хорошо подходят как классические формы, так и радикальный современный дизайн. Стол с мраморной столешницей может быть единственным элементом из камня в интерьере. Самодостаточный объект способен кардинально преобразить помещение, придав ему респектабельный вид.

Стол Oto Big от фабрики Gallotti & Radice может быть сделан как из белого, так и черного мрамора. Металлическая пластина в основании отделана медью, отполированной до зеркального блеска, www.gallottiradice.it

Total Look — АВТОРСКая мебель из оникса

Оникс — разновидность кварца, бывает белого, черного, розового, коричневого, красного и зеленого оттенков, а полосатый окрас ему придают слои с примесями. Эффектные узоры, богатая палитра и способность пропускать свет — качества за которые оникс ценят дизайнеры интерьера. В своем новом проекте декоратор Кристиан Лиэгр (Christian Liaigre) использовал оникс по максимуму. На кухне из камня нежно-зеленого оттенка сделаны все поверхности и системы хранения. Остров, столешница с интегрированной мойкой, фасады выдвижных ящиков, стена-фартук и т.д. выполнены под размер помещения, по эскизам дизайнера.

Фасады и рабочие поверхности из оникса на кухне в частном доме в Мюнхене. Проект французского декоратора Кристиана Лиэгра, www.liaigre.com

Мраморные аксессуары для сервировки

Если нет желания облицовывать кухню мрамором от пола до потолка, камень можно ввести в качестве акцентов. Аксессуары из мрамора и металла от Stonelab Design придадут сервировке роскошный вид и добавят стиля всему интерьеру.

Трехъярусное блюдо для пирожных, мрамор, металл, Stonelab Design, www.stonelabdesign.com

Столешница размера XXL

Массивный мраморный блок в роли барной стойки — украшение кухни Atelier от фабрики Abimis. Контраст объемов и перепады уровней мраморных поверхностей подчеркивают архитектурный характер всего кухонного проекта.

Мраморные рабочие поверхности разной высоты и толщины — особенность кухни Abimis Atelier, www.abimis.com

мрамор + стекло

Дизайнерская посуда из стекла и мрамора — модное решение для подачи крепких напитков. Оригинальное оформление барной зоны произведет впечатление на гостей и подчеркнет талант сомелье хозяина дома.

Набор для виски и чаша для фруктов, все — Nude Glass, www.nudeglass.com

Мрамор, кожа и люксовый бренд

Бархатистая кожа, полированный металл и каррарский мрамор — особенности кухни Fendi Casa Ginger. Кухонный остров облицован крупными плитами белого мрамора и дополнен медными ручками, вентилями и вставками. Большие газовые горелки из чугуна, установленные прямо на мраморную столешницу, вносят в интерьер черты стиля лофт.

Fendi Casa SCIC, www.fendi.com

Внутренние стенки шкафов-колонн кухни Fendi Casa отделаны белым мрамором. Представлены дверцы двух видов — из стекла и металла и облицованные рыжей кожей, www.fendi.com

Кухонная утварь из мрамора

Мраморные кулинарные гаджеты — выбор настоящих эстетов. Дизайнерские кухонные аксессуары из камня превратят кулинарный процесс из рутины в искусство. Помимо изысканной красоты мрамор обладает замечательными гигиеническими свойствами. Кулинарные приспособления из камня просты в уходе, выглядят значительно и послужат не одному поколению.

Скульптурный остров с барной стойкой

Высокий кухонный остров Arclinea Lignum et Lapis облицован крупными плитами натурального мрамора. На заднем плане: системы хранения и рабочие зоны скрыты в нишах с раздвижными дверями.

Кухонный остров Arclinea Lignum et Lapis из мрамора, www.arclinea.com

Черный мрамор в белом интерьере

Черно-белый интерьер производит строгое и изысканное впечатление. Контрастные цвета подчеркивают динамичный характер помещения. Остров кухни Cesar N_Elle облицован крупногабаритными панелями из черного мрамора с прожилками. За каменными фасадами скрываются просторные выдвижные ящики с продуманным наполнением для кухонной утвари.

Остров кухни Cesar N_Elle отделан черным мрамором с прожилками, www.cesar.it

Мраморный остров + фасады из стали

Для частной резиденции в Лондоне, декоратор Жан-Луи Деньо (Jean-Louis Deniot) выбрал неожиданное на первый взгляд сочетание: остров из каррарского мрамора соседствует с фасадами из нержавеющей стали. Монохромный интерьер в спокойной серо-белой гамме выглядит сдержанно и аристократично.

Кухонный остров из каррарского мрамора в частных апартаментах в Лондоне. Проект декоратора Жан-Луи Деньо, www.deniot.com

Мрамор + желтая медь

Серия предметов сервировки Tom Dixon The Stone Family от британского дизайнера Тома Диксона (Tom Dixon) сделана из того же сорта мрамора, что и легендарный дворец Тадж Махал. Сочетание камня и металла цвета солнца придает посуде вид арт-объекта, позволяя ей оставаться практичной и удобной в использовании.

Разделочная доска и сервировочное блюдо, мрамор, металл с медным покрытием, Tom Dixon, www.tomdixon.net

Tom Dixon, www.tomdixon.net

камень с Крупным рисунком

Керамическое покрытие с эффектом камня — отличное дополнение интерьера в стиле лофт. Пестрый рисунок камня удачно сочетается с обстановкой в духе индустриального дизайна. На фото: каменный пол в обеденной зоне подчеркивает творческий характер помещения. Керамические плиты 14 Ora Italiana Leon D’Oro представлены в разных размерах, а рисунок камня не повторяется, поэтому готовое покрытие выглядит словно цельный срез скальной породы.

Рабочая зона со встроенной раковиной и полками

Керамические плиты большого размера — отличный материал для создания индивидуальных предметов обстановки. На фото: рабочие поверхности и фасады кухни, отделаны керамическими плитами SapienStone Dark Marquina с эффектом мрамора. Тонкие и прочные керамические плиты легко режутся под нужный размер и форму, полированные края образуют аккуратные углы и гладкие соединения.

Рабочие поверхности и фасады кухни, выполненной на заказ, отделаны керамическими плитами SapienStone Dark Marquina с эффектом мрамора, www.sapienstone.com

Мрамор + дерево