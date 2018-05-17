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17 мая 2018

Подарки на все случаи жизни

Мы собрали варианты подарков на любой праздник, для человека любого возраста и профессии

Подарки на все случаи жизни (фото 0)
Декоративная подушка Tango, Iosis by Yves Delorme, салоны Yves Delorme
Подарки на все случаи жизни (фото 1)
Чаша для салата Wyatt, Ralph Lauren Home, салон Lege Alto
Подарки на все случаи жизни (фото 2)
Кофемашина X7.1 iperespresso, www.lenmix.com
Подарки на все случаи жизни (фото 3)
Левитирующая лампочка, Flyte, www.shop.galerie46.com
Подарки на все случаи жизни (фото 4)
Поднос рифленый, Kaymet, www.designboom.ru
Подарки на все случаи жизни (фото 10)
Сервиз чайный "Индиго", Гжельский фарфоровый завод, www.farfor-gzhel.ru
Подарки на все случаи жизни (фото 5)
Вазы, Global Views, салон Charles Cameron
Подарки на все случаи жизни (фото 7)
Подушка "Страна чудес", "Торжокские золотошвеи", www.zolotoshvei.com
Подарки на все случаи жизни (фото 7)
Хайлайтер-стик Attrap’lumière, Clarins, www.clarins.ru
Подарки на все случаи жизни (фото 7)
Туалетная вода Solo Loewe Origami, Loewe
Подарки на все случаи жизни (фото 6)
Декоративная подушка "Верди", Togas House of Textile, бутики Togas
Подарки на все случаи жизни (фото 8)
Благотворительный бальзам "Абрикос-Карите", L'Occitane, www.loccitane.ru
Подарки на все случаи жизни (фото 9)
Блюдо Ocean Reef Candy, Michael Aram, "Дом Фарфора"
Подарки на все случаи жизни (фото 10)
Набор для приготовления мороженого Duo Quick Pop Maker, Zoku, www.designboom.ru
Подарки на все случаи жизни (фото 13)
Скульптура Sparrow, Lalique, ТД ЦУМ
Подарки на все случаи жизни (фото 11)
Чашка для эспрессо, дизайн Max Petrone, www.illy.com
Подарки на все случаи жизни (фото 12)
Зеркало Antheus, Villeroy & Boch
Подарки на все случаи жизни (фото 13)
Летняя лимитированная коллекция декоративной косметики Gold Waves, KIKO Milano
Подарки на все случаи жизни (фото 17)
Разворачивающийся коврик для кухонной мойки Rollmat, Franke, www.franke.com

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
ClarinsLaliqueДом ФарфораYves DelormeTogasRalph Lauren HomeГжельский фарфоровый заводVilleroy & Boch
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