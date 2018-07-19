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19 июля 2018

Воздушное создание. Надувные матрасы, аксессуары и мебель

Ироничные лежаки, плавсредства и сиденья невероятных форм и расцветок — горячий тренд лета. Бассейны и пляжи превратились в подиум для демонстрации самого модного аксессуара сезона.

Надувной матрас-бабочка Аngеl Wings с принтами Missoni, Funboy, www.funboy.com

Воздушное создание. Надувные летние аксессуары и мебель (фото 1)

Надувной матрас Smile, ban.do, www.goodtobehome.ru

Воздушное создание. Надувные матрасы, аксессуары и мебель (фото 3)

Надувная доска-лодка Air Cruiser с веслом, Blofield, www.blofield.com

Сплошное надувательство. Воздушные летние аксессуары (фото 1)

Надувной круг «Арбуз», ВigМоuth, магазины DesignBoom, www.designboom.ru


Сплошное надувательство. Воздушные летние аксессуары (фото 6)

Надувная лежанка Lamsac, Fatboy, магазины DesignBoom, www.designboom.ru

Сплошное надувательство. Воздушные летние аксессуары (фото 2)

Надувные кресла Blow, Zanotta, www.zanotta.com

Сплошное надувательство. Воздушные летние аксессуары (фото 10)

Садовый душ «Гигантский динозавр», Men Kind, www.menkind.co.uk

Сплошное надувательство. Воздушные летние аксессуары (фото 0)

Подстаканники, удерживающие напитки на воде: 1 Подстаканник с пальмой, Modi, www.modi.ru 2 Подстаканники Sink or swim, ban.do, www.goodtobehome.ru

Воздушное создание. Надувные матрасы, аксессуары и мебель (фото 15)

Надувные диваны и кресла Вig Вlо, Blofield, www.blofield.com

Воздушное создание. Надувные летние аксессуары и мебель (фото 13)
Воздушное создание. Надувные летние аксессуары и мебель (фото 14)

Надувной матрас The Rosé Floaté, www.amazon.com

Воздушное создание. Надувные летние аксессуары и мебель (фото 16)

Плавучий лаунж Peacock для большой компании, Sun Pleasure, www.amazon.com

Воздушное создание. Надувные летние аксессуары и мебель (фото 18)

Праздничный декор «Happy Birthday!», My Little Day, www.mylittleday.com

Сплошное надувательство. Воздушные летние аксессуары (фото 8)

Надувной матрас Like, Kangaroo, www.kangaroomfg.com

Воздушное создание. Надувные матрасы, аксессуары и мебель (фото 26)

Плавучие подстаканники, ban.do, www.goodtobehome.ru

Воздушное создание. Надувные матрасы, аксессуары и мебель (фото 28)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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