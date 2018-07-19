Воздушное создание. Надувные матрасы, аксессуары и мебель

Ироничные лежаки, плавсредства и сиденья невероятных форм и расцветок — горячий тренд лета. Бассейны и пляжи превратились в подиум для демонстрации самого модного аксессуара сезона.