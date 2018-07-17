Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Особняк в центре Лондона

Интерьер в английском стиле

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

Заха Хадид

15 лучших построек

Коллекционная мебель

Где покупать limited
17 июля 2018

ELLE Decoration шопинг: стулья на одной ноге

Знаменитые дизайнеры и архитекторы, когда создавали стулья на одной единственной ножке, возможно, руководствовались принципом великого Людвига Мис ван дер Роэ «Меньше значит больше»

Стулья на одной ноге (фото 0)
Стул Panton Anniversary Edition Chrome, Vitra.
Стулья на одной ноге (фото 0)
Стулья 280 Zig Zag, Cassina.
Стулья на одной ноге (фото 2)
Кресло Tulip, Knoll.
Стулья на одной ноге (фото 3)
Кресло Gala, Riva 1920.
Стулья на одной ноге (фото 4)
Кресло Wiggle, Vitra.
Стулья на одной ноге (фото 5)
Кресло Kiss, Cattelan Italia.
Стулья на одной ноге (фото 6)
Стул Ero/S/, Kartell.
Стулья на одной ноге (фото 7)
Кресло Phillips, Minotti.
Стулья на одной ноге (фото 8)
Кресло Platner, Knoll.
Стулья на одной ноге (фото 9)
Кресло Ribbon, Artifort.
Стулья на одной ноге (фото 10)
Стул Ike, Desalto.
Стулья на одной ноге (фото 11)
Стул Vertex, Vondom.
Стулья на одной ноге (фото 12)
Стул TA001 Dream, Carl Hansen & Søn.
Стулья на одной ноге (фото 13)
Стул Fan, Tom Dixon.
Стулья на одной ноге (фото 14)
Стул S-Chair, Cappellini.
Стулья на одной ноге (фото 15)
Стулья System 1-2-3, Verpan.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
стул
Блоги
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
 