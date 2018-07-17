ELLE Decoration шопинг: стулья на одной ноге

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Знаменитые дизайнеры и архитекторы, когда создавали стулья на одной единственной ножке, возможно, руководствовались принципом великого Людвига Мис ван дер Роэ «Меньше значит больше»
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)