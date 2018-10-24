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24 октября 2018

Тарелки для осенней сервировки

Осень — лучшее время для тихих застолий и обедов в узком семейном кругу. Дизайнерские тарелки с осенним декором помогут вам создать идеальную осеннюю сервировку для семейных праздников

Тарелки осенние (фото 0)
Обеденная тарелка «Рамбуйе», Gien.
Тарелки осенние (фото 1)
Блюдце Arbour, House of Rym.
Тарелки осенние (фото 2)
Тарелка Tanssi, Iittala.
Тарелки осенние (фото 3)
Обеденная тарелка «Охота», Hering Berlin.
Тарелки осенние (фото 4)
Закусочная тарелка «Фазан», Spode.
Тарелки осенние (фото 5)
Закусочная тарелка "Овощной букет", Noritake.
Тарелки осенние (фото 6)
Настенная тарелка «Дикая природа по эскизам Ридингера», Meissen.
Тарелки осенние (фото 7)
Тарелка Alveskog, Wik & Walsøe.
Тарелки осенние (фото 8)
Обеденная тарелка «Солонь», Gien.
Тарелки осенние (фото 1)
Десертные тарелки «Грибы», Gien.
Тарелки осенние (фото 2)
Обеденная тарелка "Овощной букет", Noritake.
Тарелки осенние (фото 11)
Тарелка "Коровы", Bordallo Pinheiro.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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