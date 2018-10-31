ELLE Decoration шопинг: грибы в интерьере
Красоты осеннего леса манят не только грибников, но и предметных дизайнеров. Там где другие видят лишь ингредиенты для вкусного обеда, творцы находят вдохновение для новых объектов
Фарфоровые тарелки, Gien, www.gien.com Декоративная подушка, Bonjour mon Coussin, www.bonjourmoncoussin.com Тарелка из коллекции Les Champignons, Pinto Paris, www.pintoparis.com Тарелка из коллекции Les Champignons, Pinto Paris, www.pintoparis.com Чаша, Zara Home, www.zarahome.com Декоративная ткань, ИКЕА, www.ikea.com Обеденный стол из коллекции InOut, дизйан Паолы Навоне для Gervasoni, www.gervasoni1882.it Скатерть и сервиз с принтами из коллекции Champignon, Missoni Home & Richard Ginori, www.missonihome.com, www.richardginori.it Блюдо из коллекции Champignon, Missoni Home & Richard Ginori, www.missonihome.com, www.richardginori.it Супница из коллекции Champignon, Missoni Home & Richard Ginori, www.missonihome.com, www.richardginori.it Кофейные столики Mushrooms, Henge, www.henge07.com Кухонные полотенца Becquet, www.becquet.fr Скатерть и салфетки с вышитыми грибами, Renaissance Paris, www.renaissance-paris.com Фарфоровые статуэтки, Bordallo Pinheiro, www.bordallopinheiro.com, "Дом Фарфора" Декоративная подушка с аппликацией, Muusa, www.muusa.fr
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)