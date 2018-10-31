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31 октября 2018

ELLE Decoration шопинг: грибы в интерьере

Красоты осеннего леса манят не только грибников, но и предметных дизайнеров. Там где другие видят лишь ингредиенты для вкусного обеда, творцы находят вдохновение для новых объектов

Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [1]
Фарфоровые тарелки, Gien, www.gien.com
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [2]
Декоративная подушка, Bonjour mon Coussin, www.bonjourmoncoussin.com
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [4]
Тарелка из коллекции Les Champignons, Pinto Paris, www.pintoparis.com
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [3]
Тарелка из коллекции Les Champignons, Pinto Paris, www.pintoparis.com
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [7]
Чаша, Zara Home, www.zarahome.com
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [21]
Декоративная ткань, ИКЕА, www.ikea.com
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [5]
Обеденный стол из коллекции InOut, дизйан Паолы Навоне для Gervasoni, www.gervasoni1882.it
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [10]
Скатерть и сервиз с принтами из коллекции Champignon, Missoni Home & Richard Ginori, www.missonihome.com, www.richardginori.it
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [20]
Блюдо из коллекции Champignon, Missoni Home & Richard Ginori, www.missonihome.com, www.richardginori.it
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [9]
Супница из коллекции Champignon, Missoni Home & Richard Ginori, www.missonihome.com, www.richardginori.it
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [18]
Кофейные столики Mushrooms, Henge, www.henge07.com
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [11]
Кухонные полотенца Becquet, www.becquet.fr
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [6]
Скатерть и салфетки с вышитыми грибами, Renaissance Paris, www.renaissance-paris.com
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [19]
Фарфоровые статуэтки, Bordallo Pinheiro, www.bordallopinheiro.com, "Дом Фарфора"
Топ 12: Грибы в интерьере – фавориты сезона фото [13]
Декоративная подушка с аппликацией, Muusa, www.muusa.fr

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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