Топ-13: дизайнерские предметы для животных

Многие владельцы животных в порыве искренних чувств стараются обеспечить своим питомцам комфортную обстановку в доме. В настоящее больше нет необходимости ставить в своем уютном интерьере непонятные уродливые комплексы из зоомагазинов, ведь современные дизайнеры создают удивительно эстетичные и практичные предметы специально для животных