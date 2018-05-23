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23 мая 2018

Топ-13: дизайнерские предметы для животных

Многие владельцы животных в порыве искренних чувств стараются обеспечить своим питомцам комфортную обстановку в доме. В настоящее больше нет необходимости ставить в своем уютном интерьере непонятные уродливые комплексы из зоомагазинов, ведь современные дизайнеры создают удивительно эстетичные и практичные предметы специально для животных

Топ-13: дизайнерские предметы для животных (фото 0)
Комната для котов, закрытое пространство стекла и дерева с двумя входами с разных сторон, Indot, www.in.gov/indot.
Топ-13: дизайнерские предметы для животных (фото 1)
Кошачий дом из мрамора и дерева, дизайнер Йо Комияма (Yoh Komiyama), NEKO, neko-cattree.jp.
Топ-13: дизайнерские предметы для животных (фото 2)
Коллекция мебели студии OKAWA KAGU, www.okawa-kagu.net.
Топ-13: дизайнерские предметы для животных (фото 3)
Набор мебели для кошек, YARFIE, yarinsky.net
Топ-13: дизайнерские предметы для животных (фото 4)
Мебель-конструктор от компании Papercut Lab, www.katriscat.com.
Предметы для животных фото [1]
Первая коллекция предметов мебели для животных Lurvig, Ikea, www.ikea.com
Предметы для животных фото [4]
Серия предметов для собак Cubic, Nendo, www.nendo.jp
Предметы для животных фото [8]
Домик для кошек с когтеточкой Kotohouse, Екатерина Вагурина и Тимофей Журавлев, www.vagurinka.com; www.timofeyzhuravlev.com
Предметы для животных фото [11]
Картонный домик для кошек, Poopy cat studio, www.poopycat.com
Предметы для животных фото [5]
Диван Pet для человека и его питомца, Deesawat, www.deesawat.com
Предметы для животных фото [10]
Подвесной домик и комплекс для кошек, Catissa, www.catissa.com
Предметы для животных фото [6]
Лежанка для собак Howly, Howlpot, www.howlpot.com
Предметы для животных фото [7]
Домик для кошек Nest, Krab, www.krabdesign.be
Предметы для животных фото [9]
Будка для собак MDK9, RAH:design, www.rahdesign-la.com
Предметы для животных фото [3]
Домик для кошек с когтеточкой Cube, Meyou Paris, www.meyou-paris.com
Предметы для животных фото [12]
Будка для собак Oshu, Bad Marlon, www.badmarlon.com
Предметы для животных фото [2]
Модульный настенный комплекс для кошек в духе минимализма, Dote, www.dote.co
Предметы для животных фото [13]
Домик для кошек или собак BBung-a, Pote studio, www.pote.co.kr

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Факс:
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