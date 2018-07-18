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18 июля 2018

Топ-25: что нужно для модного пикника

Эффектные аксессуары для отдыха на природе помогут обустроить пир под открытым небом. Небьющаяся посуда, компактные грили, переносные сумки-холодильники и даже качели-палатка превратят лесную поляну в филиал отеля люкс

Плетеная корзина и аксессуары для пикника, Ralph Lauren Home, www.ralphlaurenhome.com

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 1)

Фужеры из пластика, Koziel, www.koziel.de, магазины «Стокманн»

Топ-25. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 3)

Диван-подушка Buggle-Up, Fatboy, магазины Design Boom, www.designboom.ru

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 5)
Съемный чехол подушки-кресла сделан из непромокаемого текстиля. Его легко поддерживать в чистоте, так как можно стирать в стиральной машине.

Бумеранг и волейбольный мяч, Chanel, www.chanel.com

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 3)

Переносной холодильник с ручкой, Crate and Barrel, www.crateabdbarrel.com.ru

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 7)

Одноразовые тарелки из картона, Modi, www.modi.ru

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 13)

Декоративные подушки и пледы из оutdооr-коллекции Giardino Segreto от Designers Guild, Магазины Manders, www.manders.ru

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 1)
Принты с эффектом омбрэ, цветы, бабочки и птицы украшают подушки и пледы из коллекции Giardinо Segreto от Designers Guild. Ткани и краски не боятся воздействия дождя, грунта и прямых солнечных лучей, поэтому текстиль можно смело использовать под открытым небом. Магазины Manders, www.manders.ru

1. Ланч-бокс, Guzzini, магазины Design Boom, www.designboom.ru 2. Летающий диск-фрисби, магазины «Республика», www.respublica.ru

Топ-25. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 15)

Беспроводной светильник Balade, подушки из непромокаемой ткани и сервировочные тарелки-подносы — все Fermob, www.fermob-moskva.ru

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 13)

1 Салфетка-полотенце Etoile 2 Кувшин, все — Lifestylе, салоны «Шато де Вэссель», www.chateaudevaisselle.com

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 3)

Переносной настольный гриль, Eva Solo, магазины Design Boom, www.designboom.ru

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 7)

Беспроводные акустические колонки Sony Extra Bass, www.sony.ru

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 21)
Колонки оснащены встроенной подсветкой, надежно защищены от попадания воды, песка и грунта. Даже если они упадут в бассейн или грязную лужу, музыку это не остановит!
Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 22)

Подвесной гамак-гнездо, Cacoon, магазины Westwing, www.westwing.ru

Топ-25. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 26)

Одноразовые столовые приборы из дерева, Modi, www.modi.ru

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 32)

Термо-сумка для пикника, House Doctor, www.storeofdecor.ru

Топ-25. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 30)

1. Столовые приборы, Zara Ноmе, www.zarahome.ru 2. Термос с вакуумной крышкой, Stelton, магазины Design Boom, www.designboom.ru

Топ-25. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 32)

Детская тарелка-менажница с отделениями для нескольких блюд, EZPZ, www.ezpzfun.com

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 30)

Клетчатый плед, Ralph Lauren Home by Yves Delorme, www.yvesdelorme.com

Топ-20. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 5)

Подушки для сидения, H&M Home, www2.hm.com/ru_ru

Топ-25. Лучшие компоненты для модного пикника (фото 38)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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