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11 июля 2018

Топ - 30: модные пляжные полотенца и аксессуары

Собираясь на морское побережье не забудьте захватить эффектное пляжное полотенце с модными принтами. Яркий аксессуар привлечет внимание окружающих и обеспечит восторги и лайки в соцсетях

Топ -- 10: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 1)
Пляжные полотенца размера XXL, Boss Home, www.hugoboss.com
Топ -- 10: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 0)
Пляжное полотенце Hermes, www.hermes.com.
Топ -- 10: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 2)
Пляжный коврик-покрывало Sugar Skull, BigMouth, магазины DesignBoom, www.designboom.ru
Топ - 30: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 3)
Пляжные полотенца с жаккардовым узором, Yves Delorme, www.yvesdelorme.com
Топ - 30: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 4)
Пляжное полотенце, Missoni Home, www.missoni.com
Топ - 30: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 5)
Пляжные полотенца, Missoni Home, www.missoni.com
Топ -- 10: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 4)
Пляжное полотенце-простыня с изображением весел для гребли, Jean Vier, www.jean-vier.com
Топ - 30: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 7)
Пляжные полотенца с принтами в духе плакатов эпохи ар деко, Jean Vier, www.jean-vier.com
Топ -- 10: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 6)
Пляжные полотенца с морской тематикой, Lexington, www.lexington.com
Топ -- 10: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 3)
Пляжные полотенца с эффектом деграде, Calvin Klein Home, www.explore.calvinklein.com
Топ - 30: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 10)
Пляжные полотенца и подушка-думка из outdoor коллекции, Ralph Lauren Home, www.ralphlaurenhome.com
Топ -- 10: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 7)
Пляжные полотенца Kenzo by Yves Delorme, www.yvesdelorme.com
Топ -- 10: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 8)
Француpская компания Fermob производит не только восхитительную мебель для открытых пространств, но и текстильные аксессуары. На фото: пляжные полотенца с бахромой, www.fermob-moskva.com
Топ -- 10: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 10)
Пляжное покрывало и сумка, лен, Society Limonta, www.societylimonta.com
Топ -- 10: Самые модные пляжные полотенца и аксессуары (фото 9)
Вафельное пляжное полотенце с гавайским принтом, Tesalate, www.worldwide.tesalate.com

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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