Тренд сезона: некруглые тарелки

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Неидеальная форма в керамике сейчас в тренде. Особенно если на подобной тарелке преподносится идеальный гастрономический изыск
Неидеальная форма в керамике сейчас в тренде. Особенно если на подобной тарелке преподносится идеальный гастрономический изыск
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)