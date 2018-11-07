Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Must have после 30 лет

Что должно быть в вашем доме после 30

Пентхаус Бьорк

Дом певицы в Бруклине

Дом Барышникова

Семейная вилла в Доминикане

Отель Morpheus

Проект Zaha Hadid Architects

Маттиа Бонетти

Дизайн в стиле фэнтези

Заха Хадид

15 лучших построек

20 фильмов со стильными интерьерами

Фильмы с красивыми интерьерами для вдохновения

Дом Ди Каприо

Дом актера в Лос-Анджелесе

10 главных мебельных трендов 2019 года

Cамые яркие тенденции грядущего года

Коллекционная мебель

Где покупать limited edition

Филармония «Зарядье»

Главная архитектурная премьера года

Собор Sagrada Família

Самый одиозный долгострой в мире

Проект Пьеро Лиссони

Новая работа архитектора

Cersaie 2018: главные новинки

Самые модные коллекции плитки 2018 года
7 ноября 2018

Тренд сезона: некруглые тарелки

Неидеальная форма в керамике сейчас в тренде. Особенно если на подобной тарелке преподносится идеальный гастрономический изыск

Неидеальная форма в керамике сейчас в тренде. Особенно если на подобной тарелке преподносится идеальный гастрономический изыск

Некруглые тарелки
Тарелки, Suite One Studio.
Некруглые тарелки
Тарелки, Amai Saigon.
Некруглые тарелки
Тарелки, Suite One Studio.
Некруглые тарелки
Тарелки, Anna Karlin Ceramics.
Некруглые тарелки
Тарелка, Chamotte Bakery.
Некруглые тарелки
Тарелки, Elephant Ceramics.
Некруглые тарелки
Тарелки, Elephant Ceramics.
Некруглые тарелки
Тарелки, Jae Kyoung.
Некруглые тарелки
Тарелки, Laura Letinsky.
Некруглые тарелки
Тарелка, Maria Kristofersson.
Некруглые тарелки
Тарелка, Maria Kristofersson.
Некруглые тарелки
Тарелка, Studio Mondays.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
посудапредметы интерьератарелка
Блоги
Зоя Ти
Зоя Ти Обзор «Цвет года 2019»
Мари Кондо
Мари Кондо Как привести дом в порядок в новом году
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
 