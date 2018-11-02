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2 ноября 2018

Металл и его имитации в оформлении ванной комнаты

Отделки цвета платины, белого золота, серебра, стали и алюминия — актуальны, как никогда. В интерьере модной ванной металлом отливают не только краны и душевые лейки, но и раковины, мебель, аксессуары, настенные и напольные покрытия

Серый кардинал (фото 0)
Настенная керамическая плитка Arkshade с эффектом 3D отделана покрытием цвета металлик, Atlas Concorde, www.altasconcorde.com
Серый кардинал. Отделки для ванной из металла (фото 1)
Модульная система CEA Abaco — это подвесная скамья со встроенным унитазом и раковиной. Унитаз с панелью сенсорного управления закрывается широкой откидной панелью — лавкой. Благодаря линейной подсветке по нижнему краю и вдоль стены конструкция кажется невесомой, www.ceadesign.it
Серебряный дождь — отделки для ванной с эффектом "металлик" (фото 2)
Коллекция керамической плитки Fap Milano & Wall включает рифленые 3D панели с металлическим блеском, wwwfapceramice.it
Серый кардинал. Отделки для ванной из металла (фото 2)
Накладная раковина Sanwa Company Spinning сделана из полированной нержавеющей стали в матовой отделке, www.info.sanwacompany.co.jp
Серебряный дождь — отделки для ванной с эффектом "металлик" (фото 4)
Отделочные панели для стен и пола от фабрики De Castelli сделаны из листового металла с рельефным узором, глянцевая и матовая полировка создают игру фактур, www.decastelli.it, представительство Equipe Open Trade, www.equipeopentrade.ru
Серый кардинал. Отделки для ванной из металла (фото 3)
Смеситель для раковины Graff Harley, матовая сталь, www.graff-fausets.com
Ванная комната в стиле лофт — идеи оформления и объекты из металла (фото 6)
Мебель и сантехника для ванной из коллекции Scavolini Diesel Open Workshop сделаны из металла, стекла и мрамора, www.scavolini.com На стене керамическая плитка с эффектом металлик, Iris Ceramica, www.irisceramica.com
Серый кардинал. Отделки для ванной из металла (фото 7)
Стеклянные плиты с эффектом металлик для отделки стен, Sicis, www.sicis.com
Серый кардинал. Отделки для ванной из металла (фото 6)
Настенный радиатор Cordivari Sfere, металл, www.cordivaridesign.com
Ванная комната в стиле лофт — идеи оформления и объекты из металла (фото 9)
Слева — ручной душ и смеситель с термостатом CEA Lutezia, www.ceadesign.it; Справа — смесители Zazzeri Z316, www.zazzeri.it
Серый кардинал (фото 2)
Домашняя прачечная Asko Pro Home Laundry получила новую модную отделку. Теперь ее фасады выполнены из нержавеющей стали, www.askorus.ru
Серый кардинал (фото 3)
Настенная панель Sigma 21 с двумя клавишами смыва и стальной отделкой, Geberit, www.geberit.ru

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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