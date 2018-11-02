Металл и его имитации в оформлении ванной комнаты

Отделки цвета платины, белого золота, серебра, стали и алюминия — актуальны, как никогда. В интерьере модной ванной металлом отливают не только краны и душевые лейки, но и раковины, мебель, аксессуары, настенные и напольные покрытия