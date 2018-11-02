Металл и его имитации в оформлении ванной комнаты
Отделки цвета платины, белого золота, серебра, стали и алюминия — актуальны, как никогда. В интерьере модной ванной металлом отливают не только краны и душевые лейки, но и раковины, мебель, аксессуары, настенные и напольные покрытия
Настенная керамическая плитка Arkshade с эффектом 3D отделана покрытием цвета металлик, Atlas Concorde, www.altasconcorde.com Модульная система CEA Abaco — это подвесная скамья со встроенным унитазом и раковиной. Унитаз с панелью сенсорного управления закрывается широкой откидной панелью — лавкой. Благодаря линейной подсветке по нижнему краю и вдоль стены конструкция кажется невесомой, www.ceadesign.it Коллекция керамической плитки Fap Milano & Wall включает рифленые 3D панели с металлическим блеском, wwwfapceramice.it Накладная раковина Sanwa Company Spinning сделана из полированной нержавеющей стали в матовой отделке, www.info.sanwacompany.co.jp Отделочные панели для стен и пола от фабрики De Castelli сделаны из листового металла с рельефным узором, глянцевая и матовая полировка создают игру фактур, www.decastelli.it, представительство Equipe Open Trade, www.equipeopentrade.ru Смеситель для раковины Graff Harley, матовая сталь, www.graff-fausets.com Мебель и сантехника для ванной из коллекции Scavolini Diesel Open Workshop сделаны из металла, стекла и мрамора, www.scavolini.com На стене керамическая плитка с эффектом металлик, Iris Ceramica, www.irisceramica.com Стеклянные плиты с эффектом металлик для отделки стен, Sicis, www.sicis.com Настенный радиатор Cordivari Sfere, металл, www.cordivaridesign.com Слева — ручной душ и смеситель с термостатом CEA Lutezia, www.ceadesign.it; Справа — смесители Zazzeri Z316, www.zazzeri.it Домашняя прачечная Asko Pro Home Laundry получила новую модную отделку. Теперь ее фасады выполнены из нержавеющей стали, www.askorus.ru Настенная панель Sigma 21 с двумя клавишами смыва и стальной отделкой, Geberit, www.geberit.ru
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