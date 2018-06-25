Выбор ELLE Decoration: книги июля

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Самые интересные книги о дизайне для профессионалов и любителей
Тайное становится явным — частные сады, обычно закрытые для широкой публики на тяжелый замок, попали на страницы нового альбома The Secret Gardeners («Тайные садовники»). В книгу вошли 25 ландшафтов, спланированных ведущими специалистами Англии, с подробными описаниями и комментариями их звездных владельцев. Среди них — Эндрю Ллойд Уэббер, Аниш Капур, Джереми Айронс, Оззи Осборн, Стинг. Britain’s Creatives Reveal Their Private Sanctuaries. Victoria Summerley, Hugo Rittson Thomas. Frances Lincoln, Quarto Publishing. Магазин «Москва», 3 310 руб.
Том Бритт открыл свое декораторское бюро в 1964 году в Нью-Йорке и с тех пор продолжает успешно работать по всему миру. Особое внимание декоратор уделяет цвету — в его новом альбоме масса вдохновляющих примеров: модные апартаменты в Сан-Франциско, квартира в знаменитом нью-йоркском небоскребе «Дакота», особняк в индийском Джайпуре и многие другие. Mitchell Owens, Tom Britt, Paige Rense Noland. Rizzoli. Магазин «Москва», 5900 руб.
Джулия Букингем, дизайнер и коллекционер антиквариата, стала автором практического издания по декору, посвященного смешению винтажа и современного дизайна в интерьере. «Тема не нова, об этом написаны сотни книг, моей задачей было мотивировать читателей конкретными примерами!» — комментирует Джулия. Julia Buckingham, Ken Downing, Judith Nasatir. Abrams. Магазин «Республика», 2 600 руб.
Самая актуальная тема в оформлении ванных комнат — это новейшие разработки в области экодизайна и «умные» системы экономии воды. Как все эти чудеса техники интегрировать в современный дом не в ущерб интерьеру, рассказывается в новом альбоме издательства Gestalten. И, конечно, предлагается множество идей оформления: от традиционных до аскетичных минималистских. Gestalten. Магазин «Москва», 4370 руб.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)