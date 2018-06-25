Выбор ELLE Decoration: книги июля

The Secret Gardeners Тайное становится явным — частные сады, обычно закрытые для широкой публики на тяжелый замок, попали на страницы нового альбома The Secret Gardeners («Тайные садовники»). В книгу вошли 25 ландшафтов, спланированных ведущими специалистами Англии, с подробными описаниями и комментариями их звездных владельцев. Среди них — Эндрю Ллойд Уэббер, Аниш Капур, Джереми Айронс, Оззи Осборн, Стинг. Britain’s Creatives Reveal Their Private Sanctuaries. Victoria Summerley, Hugo Rittson Thomas. Frances Lincoln, Quarto Publishing. Магазин «Москва», 3 310 руб.

Fabulous! The Dazzling Interiors of Tom Britt Том Бритт открыл свое декораторское бюро в 1964 году в Нью-Йорке и с тех пор продолжает успешно работать по всему миру. Особое внимание декоратор уделяет цвету — в его новом альбоме масса вдохновляющих примеров: модные апартаменты в Сан-Франциско, квартира в знаменитом нью-йоркском небоскребе «Дакота», особняк в индийском Джайпуре и многие другие. Mitchell Owens, Tom Britt, Paige Rense Noland. Rizzoli. Магазин «Москва», 5900 руб.

Modernique. Inspiring Interiors Mixing Vintage and Modern Style Джулия Букингем, дизайнер и коллекционер антиквариата, стала автором практического издания по декору, посвященного смешению винтажа и современного дизайна в интерьере. «Тема не нова, об этом написаны сотни книг, моей задачей было мотивировать читателей конкретными примерами!» — комментирует Джулия. Julia Buckingham, Ken Downing, Judith Nasatir. Abrams. Магазин «Республика», 2 600 руб.