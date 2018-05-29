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29 мая 2018

Выбор Elle Decoration: воды озера Комо

Голубой, изумрудный и белый — три главных цвета Миланского мебельного салона 2018 года

Выбор Elle Decoration: воды озера Комо (фото 0.1)
Фигурка Alessandro, дизайн Елены Салмистраро, Bosa, салон «Интерьер Market».
Выбор Elle Decoration: воды озера Комо (фото 0.2)
Столики Magique, Fiam Italia, салоны «Интерьер Market», «Трио».
Выбор Elle Decoration: воды озера Комо (фото 1.1)
Кресло Belmer, дизайн Маттео Чибика, JCP, www.jumbogroup.it.
Выбор Elle Decoration: воды озера Комо (фото 1.2)
Пуф Anya, Fendi Casa, галерея Aurrum, бутики Voix, www.fendi.com.
Выбор Elle Decoration: воды озера Комо (фото 2.1)
Модульный диван Targa, Wiener GTV Design, www.gebruederthonetvienna.com.
Выбор Elle Decoration: воды озера Комо (фото 2.2)
Вешалки Dots, Muuto, магазин Archive.
Выбор Elle Decoration: воды озера Комо (фото 3.1)
Декоративная панель Architettura Celeste, Fornasetti, салон Lege Alto.
Выбор Elle Decoration: воды озера Комо (фото 3.2)
Ковер из коллекции Abstracts, THIBAULT VAN RENNE, шоу-рум TVR.
Выбор Elle Decoration: воды озера Комо (фото 4.1)
Ширма Elysee, Ivano Redaelli, www.ivanoredaelli.it.
Выбор Elle Decoration: воды озера Комо (фото 4.2)
Шкаф Ziqqurat, Driade, салоны «Интерьер Market», «Трио».

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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