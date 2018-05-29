Выбор Elle Decoration: воды озера Комо
Голубой, изумрудный и белый — три главных цвета Миланского мебельного салона 2018 года
Фигурка Alessandro, дизайн Елены Салмистраро, Bosa, салон «Интерьер Market». Столики Magique, Fiam Italia, салоны «Интерьер Market», «Трио». Кресло Belmer, дизайн Маттео Чибика, JCP, www.jumbogroup.it. Пуф Anya, Fendi Casa, галерея Aurrum, бутики Voix, www.fendi.com. Модульный диван Targa, Wiener GTV Design, www.gebruederthonetvienna.com. Вешалки Dots, Muuto, магазин Archive. Декоративная панель Architettura Celeste, Fornasetti, салон Lege Alto. Ковер из коллекции Abstracts, THIBAULT VAN RENNE, шоу-рум TVR. Ширма Elysee, Ivano Redaelli, www.ivanoredaelli.it. Шкаф Ziqqurat, Driade, салоны «Интерьер Market», «Трио».
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Хёрст Шкулёв Паблишинг
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