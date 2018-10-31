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31 октября 2018

Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора

Архитектор Заха Хадид оставила нам в наследство не только космической красоты здания, но и предметы для дома. Сейчас к ним стоит присмотреться особо внимательно

Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 0)
Подвесной светильник Vortexx Chandelier, Sawaya&Moroni, 2007.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 1)
Диван Moon System, B&B Italia, 2007.
Заха Хадид: 25 предметов
Коллекция мебели и аксессуаров, высеченных из гранита и мрамора, Citco.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 3)
Стеллаж Tella, Citco, гранит, 2014.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 4)
Коллекция мебели и аксессуаров, высеченных из гранита и мрамора, Citco.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 5)
Стул Series 7™, Fritz Hansen, 2015. В честь юбилея компании Fritz Hansen семь известных архитекторов, в числе которых Заха Хадид, создали свою версию знаменитого стула Series 7, спроектированного Арне Якобсеном для Fritz Hansen в 1955 году.
Заха Хадид: 25 предметов
Коллекция мебели и аксессуаров Liquid Glacial («Жидкий ледник»). Формы предметов из акрила и органического стекла отображают процесс таяния льда, www.zaha-hadid-design.com
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 7)
Диван Scoop, стеклопластик с золотым напылением.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 8)
Вазы Visio, Lalique, 2014, напоминают биоморфные небоскребы.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 9)
Шахматы, лимитированная коллекция, www.zaha-hadid-design.com Фигуры в виде небоскребов составляют панораму современного города.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 10)
Смеситель, Triflow Concepts, www.art-rum.ru
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 11)
Футуристические резиновые туфли, Melissa, с запахом леденцов, www.melissaplasticdreams.com
Заха Хадид: 25 предметов
Кресло, Sawaya & Moroni, сделано в форме морского ската. Каждый из плавников-крыльев «морского дьявола» Хадид изогнула так, чтобы образовалось сидячее место.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 13)
Светильники Aria и Avia, Slamp. Обтекаемые, невесомые формы из листов полимера создают ощущение постоянного движения.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 14)
Коллекция Dune Formations из предметов, напоминающих форму песчаных дюн, была представлена на Биеннале в Венеции в 2007 году.
Заха Хадид: 25 предметов
Кроссовки Adidas Superstar, дизайн Zaha Hadid & Pharell Williams, Adidas.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 16)
Серия диванов Z-Scape.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 17)
Коллекция ювелирных украшений, Georg Jensen.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 18)
Стол Aqua, Established & Sons, полиэстер, 2005.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 19)
Вазы Crevasse, сталь, Alessi. Составленные вместе вазы формируют единую скульптурную форму.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 20)
Модульные сиденья Z-Play. Составные части скульптурной формы черного и белого цвета составляются в сиденья или столики.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 21)
Табуреты и столики Radia могут использоваться у доме и на улице.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 22)
Скульптурные деревянные вазы — коллаборация Захи Хадид и британского дизайнера Гарета Нила. Были созданы для выставки, демонстрируемой в музее V&A во время Лондонского фестиваля дизайна 2014 года.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 23)
Диван Zephyr, лимитированная коллекция, Cassina.
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 24)
Шарф Innovation Tower, шелк, www.zaha-hadid-design.com
Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора (фото 25)
Обеденный стол ассиметричной формы Mesa, Vitra.
Заха Хадид: 25 предметов
Кухня Z-Island kitchen, Dupont Corian, была представлена на мебельной выставке в Милане в 2006 году, а затем в Музее современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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