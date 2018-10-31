Заха Хадид: 25 предметов от великого архитектора
Архитектор Заха Хадид оставила нам в наследство не только космической красоты здания, но и предметы для дома. Сейчас к ним стоит присмотреться особо внимательно
Подвесной светильник Vortexx Chandelier, Sawaya&Moroni, 2007. Диван Moon System, B&B Italia, 2007. Коллекция мебели и аксессуаров, высеченных из гранита и мрамора, Citco. Стеллаж Tella, Citco, гранит, 2014. Коллекция мебели и аксессуаров, высеченных из гранита и мрамора, Citco. Стул Series 7™, Fritz Hansen, 2015. В честь юбилея компании Fritz Hansen семь известных архитекторов, в числе которых Заха Хадид, создали свою версию знаменитого стула Series 7, спроектированного Арне Якобсеном для Fritz Hansen в 1955 году. Коллекция мебели и аксессуаров Liquid Glacial («Жидкий ледник»). Формы предметов из акрила и органического стекла отображают процесс таяния льда, www.zaha-hadid-design.com Диван Scoop, стеклопластик с золотым напылением. Вазы Visio, Lalique, 2014, напоминают биоморфные небоскребы. Шахматы, лимитированная коллекция, www.zaha-hadid-design.com Фигуры в виде небоскребов составляют панораму современного города. Смеситель, Triflow Concepts, www.art-rum.ru Футуристические резиновые туфли, Melissa, с запахом леденцов, www.melissaplasticdreams.com Кресло, Sawaya & Moroni, сделано в форме морского ската. Каждый из плавников-крыльев «морского дьявола» Хадид изогнула так, чтобы образовалось сидячее место. Светильники Aria и Avia, Slamp. Обтекаемые, невесомые формы из листов полимера создают ощущение постоянного движения. Коллекция Dune Formations из предметов, напоминающих форму песчаных дюн, была представлена на Биеннале в Венеции в 2007 году. Кроссовки Adidas Superstar, дизайн Zaha Hadid & Pharell Williams, Adidas. Серия диванов Z-Scape. Коллекция ювелирных украшений, Georg Jensen. Стол Aqua, Established & Sons, полиэстер, 2005. Вазы Crevasse, сталь, Alessi. Составленные вместе вазы формируют единую скульптурную форму. Модульные сиденья Z-Play. Составные части скульптурной формы черного и белого цвета составляются в сиденья или столики. Табуреты и столики Radia могут использоваться у доме и на улице. Скульптурные деревянные вазы — коллаборация Захи Хадид и британского дизайнера Гарета Нила. Были созданы для выставки, демонстрируемой в музее V&A во время Лондонского фестиваля дизайна 2014 года. Диван Zephyr, лимитированная коллекция, Cassina. Шарф Innovation Tower, шелк, www.zaha-hadid-design.com Обеденный стол ассиметричной формы Mesa, Vitra. Кухня Z-Island kitchen, Dupont Corian, была представлена на мебельной выставке в Милане в 2006 году, а затем в Музее современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке.
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