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23 октября 2018

Звуковой барьер. 15 решений для шумоизоляции

Покрытия и предметы интерьера с акустическими свойствами сохраняют тишину и отражают яркие дизайн-тренды

Смотреть фильмы и слушать музыку на полной громкости, не опасаясь испортить отношения с соседями и потревожить сон детей, помогут декоративные панели, ковры, шторы и даже обои с акустическими свойствами. Оригинальные отделки и предметы интерьера украсят помещение и создадут акустический комфорт.

АКУСТИЧЕСКИЕ обои

Звуковой барьер. 15 идей создания акустического комфорта (фото 2)
Акустические обои Glamora Shine на базе двухслойного винилового материала Glamacoustic. Покрытие с пористой структурой отражает звук и создает резонанс, смягчая резкие звуковые частоты, www.glamora.it
Звуковой барьер. 15 идей создания акустического комфорта (фото 3)
Панорамные обои Glamora с акустическими свойствами, www.glamora.it
Звуковой барьер. 15 идей создания акустического комфорта (фото 4)
Панорамные обои Wallpepper Studs с принтом-обманкой. Рисунок нанесен на многослойный акустический материал WallpepperAcoustic. Покрытие толщиной 3 мм содержит слой стекловолокна, прессованной стекловаты и защитную поверхность WallSilk®CAT, www.wallpepper.it
Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 5)
Настенные покрытия Elitis Wood с рельефной поверхностью и эффектом шумопоглощения, www.elitis.fr

Текстильные акустические панели

Звуковой барьер. 15 решений для шумоизоляции (фото 7)
Декоративная ширма Meisterwerke с акустической панелью, обтянутой тканью с принтом, www.meisterwerke.be
Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 8)
Декоративная акустическая панель Meisterwerke с принтом, www.meisterwerke.be
Звуковой барьер. 15 идей создания акустического комфорта (фото 6)
Декоративные акустические панели BuzziSpace BuzziPleat из толстого драпированного фетра, www.buzzi.space
Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 10)
Настенные акустические панели Pedrali Snooze, www.pedrali.it
Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 11)
Настенные акустические панели Pedrali Snooze, www.pedrali.it

панели из композитных материалов

Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 13)
В составе декоративных акустических панелей Baux Arch только натуральные компоненты — древесная стружка, цемент и вода, www.baux.se
Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 14)
Рельеф панелей Offecct Soundwave Ennis повторяет форму архитектурных блоков, разработанных Фрэнком Ллойдом Райтом в 1920-х годах. Новые акустические панели — совместный проект Frank Lloyd Wright Foundation и шведской компании Offecct, www.offecct.se
Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 15)
Акустические панели Green Mood из коллекции G-Line сделаны из стабилизированного моха. Специальная экологичная обработка позволяет природному материалу сохранять вид и форму годами, www.greenmood.be
Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 16)
Декоративные панели из стабилизированного моха Green Mood G-Line с акустическими свойствами могут крепиться на стене или свисать с потолка на тонких тросах, www.greenmood.be

Ковры и шторы с акустическими свойствами

Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 18)
Многослойные акустические шторы Texaa Vibrasto, www.texaa.fr
Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 19)
Ковер BuzziSpace Patch в технике пэчворк сделан из текстильных и фетровых панелей с шумозащитными свойствами, www.buzzi.space

панели из дерева и пробки

Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 21)
Акустические панели из дерева Fantoni Letwood предназначены для отделки стен и потолка. Тонкие и легкие модули размером 60 х 60 см стыкуются с помощью замкового соединения, подобно паркетным доскам, образуя бесшовное покрытие любого размера. Сквозные узоры четырех видов нанесены с помощью фрезерной обработки. www.fantoni.it
Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 22)
Деревянные панели Fantoni Letwood с акустическими свойствами, www.fantoni.it
Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 23)
Настенные панели Gencork с эффектом 3D сделаны из натуральной пробки, размер модуля 100 х 50 х 10 см, www.gencork.com
Звуковой барьер. 15 отделок с эффектом шумоизоляции (фото 24)
Настенные панели Gencork с эффектом 3D сделаны из натуральной пробки, размер модуля 100 х 50 х 10 см, www.gencork.com

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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