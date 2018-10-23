Звуковой барьер. 15 решений для шумоизоляции

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Покрытия и предметы интерьера с акустическими свойствами сохраняют тишину и отражают яркие дизайн-тренды
Смотреть фильмы и слушать музыку на полной громкости, не опасаясь испортить отношения с соседями и потревожить сон детей, помогут декоративные панели, ковры, шторы и даже обои с акустическими свойствами. Оригинальные отделки и предметы интерьера украсят помещение и создадут акустический комфорт.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)