Тренды Милана 2018: античные аркады

Fendi Casa

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Столики Eclipse и Prisme от Fendi Casa — отличный пример, как гармонично могут сочетаться друг с другом противоположные начала. Один полукруглый, другой прямо­угольный, а вместе они — идеальная пара! www.luxurylivinggroup.com

Kartell

Работая над подносом Piazza, Фабио Новембре черпал вдохновение в архитектуре площадей города Лечче. В этом году компания Kartell выпустила популярную модель в новом белом цвете, который еще лучше подчеркивает красоту классических арок. www.kartell.it