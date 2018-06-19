Тренды Милана 2018: античные аркады

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Римские арки и 1970-е годы, яркие цвета и винтажные материалы — новые фавориты дизайнеров
Столики Eclipse и Prisme от Fendi Casa — отличный пример, как гармонично могут сочетаться друг с другом противоположные начала. Один полукруглый, другой прямоугольный, а вместе они — идеальная пара! www.luxurylivinggroup.com
Работая над подносом Piazza, Фабио Новембре черпал вдохновение в архитектуре площадей города Лечче. В этом году компания Kartell выпустила популярную модель в новом белом цвете, который еще лучше подчеркивает красоту классических арок. www.kartell.it
«Стеллаж Cabinet de Curiosité — дань уважения моему парижскому дедушке, — рассказывает Фабриче Беррукс. — В его доме была одна комната, которая завораживала меня больше всего — студия, где была собрана масса любопытных вещиц. Настоящая кунсткамера!» www.bonaldo.it
У CC-Tapis даже сам стенд на i Saloni был выполнен в виде арок, став наглядной иллюстрацией нового тренда. В таком пространстве особенно органично смотрелись ковры Bliss с геометрическим рисунком, созданные дизайнером Мае Энгельгейер. www.cc-tapis.com
Пост арт-директора Fornace Brioni с 2017 года занимает дизайнер Кристина Челестино, что не могло не отразиться на коллекциях марки. Наглядный пример — новая серия плитки Giardino delle Delizie («Сад наслаждений»), дизайн которой навеян итальянскими садами эпохи Возрождения. www.fornacebrioni.it
Классическая архитектура, античные вазы и яркие поп-артовые цвета легли в основу коллекции керамических объектов Historical Promiscuities британского художника Адама Натаниэля Фурмана. Выпускаются ограниченным тиражом фирмой Bitossi. www.bitossihome.it
Арка — главный стилеобразующий элемент новой коллекции мебели Нawa Beirut Ришара Ясмина. Это дань не только моде, но и традиции: арочные конструкции типичны для архитектуры Бейрута, родного города дизайнера. www.richardyasmine.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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