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19 июня 2018

Тренды Милана 2018: античные аркады

Римские арки и 1970-е годы, яркие цвета и винтажные материалы — новые фавориты дизайнеров

Fendi Casa

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Столики Eclipse и Prisme от Fendi Casa — отличный пример, как гармонично могут сочетаться друг с другом противоположные начала. Один полукруглый, другой прямо­угольный, а вместе они — идеальная пара! www.luxurylivinggroup.com

Kartell

Работая над подносом Piazza, Фабио Новембре черпал вдохновение в архитектуре площадей города Лечче. В этом году компания Kartell выпустила популярную модель в новом белом цвете, который еще лучше подчеркивает красоту классических арок. www.kartell.it

Античные аркады (фото 1.1)
Античные аркады (фото 1.2)

Bonaldo

«Стеллаж Cabinet de Curiosité — дань уважения моему парижскому дедушке, — рассказывает Фабриче Беррукс. — В его доме была одна комната, которая завораживала меня больше всего — студия, где была собрана масса любопытных вещиц. Настоящая кунст­камера!» www.bonaldo.it

Античные аркады (фото 3)

CC-Tapis

У CC-Tapis даже сам стенд на i Saloni был выполнен в виде арок, став наглядной иллюстрацией нового тренда. В таком пространстве особенно органично смотрелись ковры Bliss с геомет­рическим рисунком, созданные дизайнером Мае Энгельгейер. www.cc-tapis.com

Fornace Brioni

Пост арт-директора Fornace Brioni с 2017 года занимает дизайнер Кристина Челестино, что не могло не отразиться на коллекциях марки. Наглядный пример — новая серия плитки Giardino delle Delizie («Сад наслаждений»), дизайн которой навеян итальянскими садами эпохи Возрождения. www.fornacebrioni.it

Античные аркады (фото 5.1)
Античные аркады (фото 5.2)

Bitossi

Классическая архитектура, античные вазы и яркие поп-артовые цвета легли в основу коллекции керамических объектов Historical Promiscuities британского художника Адама Натаниэля Фурмана. Выпускаются ограниченным тиражом фирмой Bitossi. www.bitossihome.it


Античные аркады (фото 7)

Richard Yasmine

Арка — главный стилеобразующий элемент новой коллекции мебели Нawa Beirut Ришара Ясмина. Это дань не только моде, но и традиции: арочные конструкции типичны для архитектуры Бейрута, родного города дизайнера. www.richardyasmine.com

Античные аркады (фото 9)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
CC-TapisFendi CasaФабио Новембре (Fabio Novembre)Кристина Челестино (Cristina Celestino)KartellELLE Decoration шопингМае ЭнгельгейерРишар ЯсминBitossiАдам Натаниэль Фурман (Adam Nathaniel Furman)Fornace BrioniBonaldo
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