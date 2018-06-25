Тренды Милана 2018: эстетика 1970-х годов

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Римские арки и 1970-е годы, яркие цвета и винтажные материалы — новые фавориты дизайнеров
Овальные формы зеркал Vanity студии Busetti Garutti Redaelli и фабрики Calligaris — дань дизайну 1970-х годов. Современное звучание им придает небольшая, но яркая деталь: тонкая металлическая планка, вертикально рассекающая зеркальное пространство на две несимметричные части. www.calligaris.com
Каркас из массива ясеня, прямые подлокотники и обивка с геометрическим орнаментом — кресло Aplomb напоминает о лучших образцах дизайна 1970-х годов. Однако комфорт и материалы здесь самые современные: модель обладает эргономичной спинкой и мягкими подушками, запоминающими форму тела. www.ivanoredaelli.it
Полосатые абажуры Filigrana Light выполнены в духе актуальных сегодня 1970-х годов. Однако сделаны они не из пластика, а из дутого муранского стекла по технологиям XVI века. В коллекции представлено четыре модели трех расцветок. www.establishedandsons.com
Вешалка для одежды Memoir, разработанная для марки Dante дизайнером Якубом Заком, изображает... конструкцию аккордеона! «Меха» выполнены из алюминия, круглые «кнопки» отделаны деревом. www.dante.lu
Главная миланская премьера Bisazza Bagno — сантехника и аксессуары по дизайну Индии Мадави. Ванны, раковины и зеркала округлых форм и ярких расцветок дополнены новой мозаикой Pinstripe, имитирующей классическую ткань в полоску. www.bisazza.com
Рейки ширмы Ki образуют строгий геометрический рисунок, который разбивается деревянными вставками, отделанными латунью. Это не просто декор, но функциональная деталь: каждый такой элемент может откидываться, превращаясь в удобную полочку. Дизайн Сильвии Фантичелли. www.gallottiradice.it
Коллекция Agronomist — первая работа голландца Марселя Вандерса для Natuzzi. Дизайн outdoor-объектов навеян пейзажами, деревнями и сельским хозяйством Апулии. Журнальный столик Barrow, например, напоминает тачку. www.natuzzi.com
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