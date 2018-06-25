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25 июня 2018

Тренды Милана 2018: эстетика 1970-х годов

Римские арки и 1970-е годы, яркие цвета и винтажные материалы — новые фавориты дизайнеров

Calligaris

Овальные формы зеркал Vanity студии Busetti Garutti Redaelli и фабрики Calligaris — дань дизайну 1970-х годов. Современное звучание им придает небольшая, но яркая деталь: тонкая металлическая планка, вертикально рассекающая зеркальное пространство на две несимметричные части. www.calligaris.com

Ivano Redaelli

Каркас из массива ясеня, прямые подлокотники и обивка с геомет­рическим орнаментом — кресло Aplomb напоминает о лучших образцах дизайна 1970-х годов. Однако комфорт и материалы здесь самые современные: модель обладает эргономичной спинкой и мягкими подушками, запоминающими форму тела. www.ivanoredaelli.it

Эстетика 1970-х годов (фото 1.1)
Эстетика 1970-х годов (фото 1.2)

Established and Sons  

Полосатые абажуры Filigrana Light выполнены в духе актуальных сегодня 1970-х годов. Однако сделаны они не из пластика, а из дутого муранского стекла по технологиям XVI века. В коллекции представлено четыре модели трех расцветок. www.establishedandsons.com

Dante 

Вешалка для одежды Memoir, разработанная для марки Dante дизайнером Якубом Заком, изображает... конструкцию аккордеона! «Меха» выполнены из алюминия, круглые «кнопки» отделаны деревом. www.dante.lu

Эстетика 1970-х годов (фото 3.1)
Эстетика 1970-х годов (фото 3.2)

Bisazza 

Главная миланская премьера Bisazza Bagno — сантехника и аксессуары по дизайну Индии Мадави. Ванны, раковины и зеркала округлых форм и ярких расцветок дополнены новой мозаикой Pinstripe, имитирующей классическую ткань в полоску. www.bisazza.com

Эстетика 1970-х годов (фото 5)

Gallotti & Radice

Рейки ширмы Ki образуют строгий геометрический рисунок, который разбивается деревянными вставками, отделанными латунью. Это не просто декор, но функциональная деталь: каждый такой элемент может откидываться, превращаясь в удобную полочку. Дизайн Сильвии Фантичелли. www.gallottiradice.it

Natuzzi

Коллекция Agronomist — первая работа голландца Марселя Вандерса для Natuzzi. Дизайн outdoor-объектов навеян пейзажами, деревнями и сельским хозяйством Апулии. Журнальный столик Barrow, например, напоминает тачку. www.natuzzi.com

Эстетика 1970-х годов (фото 7.1)
Эстетика 1970-х годов (фото 7.2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Марсель Вандерс (Marсel Wanders)NatuzziBisazzaИндиа МадавиBusetti Garutti RedaelliCalligarisIvano RedaelliEstablished and SonsDanteGallotti & RadiceСильвиа Фантичелли
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