Тренды Милана 2018: эстетика 1970-х годов

Каркас из массива ясеня, прямые подлокотники и обивка с геомет­рическим орнаментом — кресло Aplomb напоминает о лучших образцах дизайна 1970-х годов. Однако комфорт и материалы здесь самые современные: модель обладает эргономичной спинкой и мягкими подушками, запоминающими форму тела. www.ivanoredaelli.it

Овальные формы зеркал Vanity студии Busetti Garutti Redaelli и фабрики Calligaris — дань дизайну 1970-х годов. Современное звучание им придает небольшая, но яркая деталь: тонкая металлическая планка, вертикально рассекающая зеркальное пространство на две несимметричные части. www.calligaris.com

Полосатые абажуры Filigrana Light выполнены в духе актуальных сегодня 1970-х годов. Однако сделаны они не из пластика, а из дутого муранского стекла по технологиям XVI века. В коллекции представлено четыре модели трех расцветок. www.establishedandsons.com

Dante

Вешалка для одежды Memoir, разработанная для марки Dante дизайнером Якубом Заком, изображает... конструкцию аккордеона! «Меха» выполнены из алюминия, круглые «кнопки» отделаны деревом. www.dante.lu