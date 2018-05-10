Тренд сезона: мебель из ротанга

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Дизайнеры все чаще используют классические материалы — наша подборка лучших предметах мебели из ротанга
Ротанг — материал, представляющий собою очищенные и высушенные тропические лианы, или стебли ротанговой пальмы — тропического растения, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Это один из классических материалов для производства мебели. Такая мебель обрабатывается специальным ультрафиолетовым материалом, благодаря чему становится устойчивой к солнечным лучам. Поэтому стулья и диваны из ротанга подходят как для дома, так и для сада.
«Плетеные детали из соломки в виде узора „каннаж“ или более простого появились не только в авторских коллекциях Хайме Айона (Jaime Hayon) для Expormim, Патрисии Уркиолы для Editions Milano и Сhаhаn или у марок, которые традиционно использовали этот материал — Wiener GTV Design или Carl Hansen & Søn (правда, совершенно по-новому). Этот материал использовали Vibieffe, гуру комфорта Flexform, модники Baxter, а в коже и Mascheroni. Мне как дачнику этот тренд очень нравится!» — комментирует главный редактор ЕLLE Dесоrаtiоn Алексей Дорожкин.
Elle Decoration
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