Ваш браузер устарел!

Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей
10 мая 2018

Тренд сезона: мебель из ротанга

Дизайнеры все чаще используют классические материалы — наша подборка лучших предметах мебели из ротанга

Ротанг — материал, представляющий собою очищенные и высушенные тропические лианы, или стебли ротанговой пальмы — тропического растения, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Это один из классических материалов для производства мебели. Такая мебель обрабатывается специальным ультрафиолетовым материалом, благодаря чему становится устойчивой к солнечным лучам. Поэтому стулья и диваны из ротанга подходят как для дома, так и для сада.

«Плетеные детали из соломки в виде узора „каннаж“ или более простого появились не только в авторских коллекциях Хайме Айона (Jaime Hayon) для Expormim, Патрисии Уркиолы для Editions Milano и Сhаhаn или у марок, которые традиционно использовали этот материал — Wiener GTV Design или Carl Hansen & Søn (правда, совершенно по-новому). Этот материал использовали Vibieffe, гуру комфорта Flexform, модники Baxter, а в коже и Mascheroni. Мне как дачнику этот тренд очень нравится!»  — комментирует главный редактор ЕLLE Dесоrаtiоn Алексей Дорожкин.

Тренд сезона: мебель из ротанга (фото 2)
Коллекция Piani, дизайнер Патрисия Уркиола, студия Editions Milano.
Тренд сезона: мебель из ротанга (фото 3)
Кресло из коллекции Frames, дизайнер Джейми Хайон, Expomim.
Тренд сезона: мебель из ротанга (фото 4)
Садовая кровать, Дизайнер Сантьяго Севильяно, коллекция Coral Reef, фабрика Roberti Rattan.
Тренд сезона: мебель из ротанга (фото 5)
Стулья S 33 N, Коллекция All Seasons, Thonet.
Тренд сезона: мебель из ротанга (фото 6)
Австрийские дизайнеры Стефани Хорниг и Роберт Рот использовали при создании коллекции сумок и рюкзаков оригинальную технику плетения венского тростника wiener geflecht.
Тренд сезона: мебель из ротанга (фото 7)
Легендарный стул Михаэля Тонета 214 отметил в 2017 году свое 150-летие.
Тренд сезона: мебель из ротанга (фото 8)
Серия предметов Targa от итальяно-датского дуэта GamFratesi дополнена оригинальным эллипсоидным элементом на внешней части спинки – так называемой рамочкой для номерного знака (с итальянского – targa). Специально для Gebrüder Thonet Vienna, www.gamfratesi.com
Тренд сезона: мебель из ротанга (фото 9)
Банкетка с вешалкой от группы из Стокгольма Front для Gebrüder Thonet Vienna, www.frontdesign.se
Тренд сезона: мебель из ротанга (фото 10)
Японский дизайнер Кэйсукэ Фудзивара в своей работе Spool противопоставил промышленное серийное производство эстетике ремесленного труда, обмотав стул цветными нитками длинной 12 км, www.keisukefujiwara.com
Тренд сезона: мебель из ротанга (фото 11)
Кресло-убежище Hideout от группы из Стокгольма Front для Gebrüder Thonet Vienna, www.frontdesign.se

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Патрисия УркиолаFlexformобстановкаBaxterротангХайме Айона (Jaime Hayon)ExpormimEditions MilanoСhаhаnWiener GTV DesignCarl Hansen & SønVibieffeMascheroni
Блоги
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Красота в формате 360
Красота в формате 360 Бьюти-лайфхаки от моделей
Канны 2018
Канны 2018 Репортажи ELLE и L’Oréal Paris с Лазурного побережья
Дима Логинов
Дима Логинов Главные ошибки начинающих дизайнеров
 