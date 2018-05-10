Тренд сезона: мебель из ротанга

Ротанг — материал, представляющий собою очищенные и высушенные тропические лианы, или стебли ротанговой пальмы — тропического растения, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Это один из классических материалов для производства мебели. Такая мебель обрабатывается специальным ультрафиолетовым материалом, благодаря чему становится устойчивой к солнечным лучам. Поэтому стулья и диваны из ротанга подходят как для дома, так и для сада.