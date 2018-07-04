Модный тренд: светильники-башни

Mayna Studio

Серию напольных светильников Тоwеrs разработали дизайнеры из российской студии Mayna. Особенность коллекции — графичный образ в индустриальном стиле и модный силуэт. В серии представлены шесть моделей торшеров. Каждый из них является конструктором, который пользователь может собрать самостоятельно. Отдельные металлические детали и крепежные элементы соединяются, превращаясь в интерьерную башню. www.mayna.studio

Торшеры из коллекции Towers, www.mayna.studio

Дизайн торшера из коллекции Radio Lamp вдохновлен обликом легендарной Шуховской башни, www.latuns.ru

Формы светильников из лимитированной коллекции Rаdio Lamp навеяны идеями выдающегося архитектора ХХ века Владимира Шухова. Отполированная латунная конструкция из 240 сварных швов — чрезвычайно сложная и ювелирная работа, поэтому каждому светильнику серии Radio Lamр присвоен персональный номер. Модульные элементы коллекции сочетаются между собой, образуя объекты разной высоты — от настольной лампы до торшера с абажуром. Покупатель получает модель для сборки, где элементы высотой 33 см складываются по принципу конструктора. В итоге получаются не только светильники, но и кофейные столики, пуфы, обеденные столы и тд. www.latuns.ru



Павел Железнов

Гигантские архитектурные торшеры, разработанные московским дизайнером Павлом Железновым украсили интерьер кофейни «Даблби» в холле башни «Империя» в московском Сити. На полках светильника размещаются зеленые насаждения, превращающие объект в подставку для вертикального озеленения. www.pavelzheleznov.com

Основание торшера-башни Construstion, созданной дизайнером Юстом ван Блейсвиком собирается из металлических звеньев по принципу конструктора, Moooi, www.moooi.com

Торшер Empire создан по образу и подобию знаменитого американского небоскреба в стиле ар-деко на Манхэттане, Vismara Design, www.vismara.it

Арт-объект Mad House — это интерьерная скульптура, часы и светильник в одном флаконе, дизайн Studio Job, www.studiojob.be