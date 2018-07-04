Модный тренд: светильники-башни

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Индустриальный шарм и монументальные формы высотных сооружений вдохновляют предметных дизайнеров. Архитектурные торшеры-башни размера XXL — актуальный тренд сезона
Серию напольных светильников Тоwеrs разработали дизайнеры из российской студии Mayna. Особенность коллекции — графичный образ в индустриальном стиле и модный силуэт. В серии представлены шесть моделей торшеров. Каждый из них является конструктором, который пользователь может собрать самостоятельно. Отдельные металлические детали и крепежные элементы соединяются, превращаясь в интерьерную башню. www.mayna.studio
Формы светильников из лимитированной коллекции Rаdio Lamp навеяны идеями выдающегося архитектора ХХ века Владимира Шухова. Отполированная латунная конструкция из 240 сварных швов — чрезвычайно сложная и ювелирная работа, поэтому каждому светильнику серии Radio Lamр присвоен персональный номер. Модульные элементы коллекции сочетаются между собой, образуя объекты разной высоты — от настольной лампы до торшера с абажуром. Покупатель получает модель для сборки, где элементы высотой 33 см складываются по принципу конструктора. В итоге получаются не только светильники, но и кофейные столики, пуфы, обеденные столы и тд. www.latuns.ru
Гигантские архитектурные торшеры, разработанные московским дизайнером Павлом Железновым украсили интерьер кофейни «Даблби» в холле башни «Империя» в московском Сити. На полках светильника размещаются зеленые насаждения, превращающие объект в подставку для вертикального озеленения. www.pavelzheleznov.com
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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