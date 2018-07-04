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4 июля 2018

Модный тренд: светильники-башни

Индустриальный шарм и монументальные формы высотных сооружений вдохновляют предметных дизайнеров. Архитектурные торшеры-башни размера XXL — актуальный тренд сезона

Mayna Studio

Серию напольных светильников Тоwеrs разработали дизайнеры из российской студии Mayna. Особенность коллекции — графичный образ в индустриальном стиле и модный силуэт. В серии представлены шесть моделей торшеров. Каждый из них является конструктором, который пользователь может собрать самостоятельно. Отдельные металлические детали и крепежные элементы соединяются, превращаясь в интерьерную башню. www.mayna.studio

Новая высота. Светильники-башни (фото 0)
Торшеры из коллекции Towers, www.mayna.studio


Ян Бигацци & «Латунная Мастерская»

Новая высота. Светильники-башни (фото 2)
Дизайн торшера из коллекции Radio Lamp вдохновлен обликом легендарной Шуховской башни, www.latuns.ru

Формы светильников из лимитированной коллекции Rаdio Lamp навеяны идеями выдающегося архитектора ХХ века Владимира Шухова. Отполированная латунная конструкция из 240 сварных швов — чрезвычайно сложная и ювелирная работа, поэтому каждому светильнику серии Radio Lamр присвоен персональный номер. Модульные элементы коллекции сочетаются между собой, образуя объекты разной высоты — от настольной лампы до торшера с абажуром. Покупатель получает модель для сборки, где элементы высотой 33 см складываются по принципу конструктора. В итоге получаются не только светильники, но и кофейные столики, пуфы, обеденные столы и тд. www.latuns.ru

Новая высота. Светильники-башни (фото 3)


Павел Железнов

Гигантские архитектурные торшеры, разработанные московским дизайнером Павлом Железновым украсили интерьер кофейни «Даблби» в холле башни «Империя» в московском Сити. На полках светильника размещаются зеленые насаждения, превращающие объект в подставку для вертикального озеленения. www.pavelzheleznov.com


Moooi

Новая высота. Светильники-башни (фото 5)
Основание торшера-башни Construstion, созданной дизайнером Юстом ван Блейсвиком собирается из металлических звеньев по принципу конструктора, Moooi, www.moooi.com


Vismara Design

Новая высота. Светильники-башни (фото 6)
Торшер Empire создан по образу и подобию знаменитого американского небоскреба в стиле ар-деко на Манхэттане, Vismara Design, www.vismara.it


Studio Job

Модный тренд: Светильники-башни (фото 15)
Арт-объект Mad House — это интерьерная скульптура, часы и светильник в одном флаконе, дизайн Studio Job, www.studiojob.be


Porustudio, Cantori, Flexform

Новая высота. Светильники-башни (фото 8)
Напольные светильники, вдохновленные архитектурными мотивами. Слева направо: 1. Торшер Sears, металл, мрамор, Porustudio, www.porustudio.com 2. Торшер Skyline из перфорированного металла, встроенные полки превращают модель в отделение для хранения и мини-книжный шкаф, Cantori, ww.cantori.it 3. Торшер-башня Riviera, Mood by Flexform, www.flexform.it

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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