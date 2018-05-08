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8 мая 2018

Moodboard: супрематическая комната

Хотите получить проект, готовый к реализации? Архитектор Анастасия Панибратова создала для вас концепцию гостиной в духе супрематической «Композиции» Николая Суетина.

 «Создавая интерьер в духе авангарда 1920-х, важно помнить, что за легкими цветными квадратиками супрематических композиций лежит глубокая философия — стремление к революционным переменам и дух бунтарства, — говорит Анастасия Панибратова. — Лучшие художники авангарда — выходцы из обеспеченных семей, которые прекрасно разбирались в академической живописи и сознательно от нее ушли. Словом, мы создаем проект для тех, кому стало тесно в рамках классического стиля». 

Moodboard: супрематическая комната (фото 1)
Николай Суетин, «Композиция», 1920. До 16 июля 2018 года картина представлена на выставке русского авангарда в Центре Помпиду, Париж. После завершения парижской выставки экспозиция переедет в Еврейский музей Нью-Йорка, где ее можно будет увидеть с 14 сентября по 2 января 2019 года.

Дано ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Гостиная 20 квадратных метров. 

Как с картинки

Созданное по мотивам «Композиции» Николая Суетина панно на стене — на самом деле система хранения. За фасадами из дубового шпона и лакированного МДФ скрыты шкафы, бар и телевизор. Эту конструкцию архитектор предлагает сделать на основе готовых шкафов и панелей, которые продаются в строительных магазинах. 

Фактуры

Нейтральный фон создают деревянный паркет и шторы из бежевого бархата. 

Мебель

«Я выбрала знаковые вещи той эпохи — шезлонг Ле Корбюзье, кресло Миса ван дер Роэ — и добавила к ним торшер собственного дизайна в стиле конструктивизма». 

Итог

«На эскизе заявлены смелые цвета, но в жизни их можно смягчить, — заключает Анастасия Панибратова. — Если хотите более спокойную версию, просто меняете красный на бежевый, а лакированный МДФ на матовый шпон. А если надо смелее — делаем вместо окна яркий витраж, чтобы по полу разбежались красивые цветные тени в духе работ Суетина». 

Moodboard: супрематическая комната (фото 3)

Шезлонг LC4, дизайн Ле Корбюзье, Пьера Жаннере и Шарлотты Перриан, 1929, Cassina. 

Кресло Red-Blue Chair, дизайн Геррита Томаса Ритвельда, 1918, Cassina. 

Торшер, дизайн Анастасии Панибратовой, 2018, скоро будет запущен в производство. 

Moodboard: супрематическая комната (фото 5)

Белый мрамор для изготовления столешницы круглого стола.

Варианты кожаной обивки, Walter Knoll.

Варианты кожаной обивки, Walter Knoll.

Лакированная панель для дверцы навесного шкафа, в который предлагается встроить телевизор.

Паркет, Finex.

На эскизе: нейтральный фон создают крашеные однотонные стены, паркетный пол и бархатные шторы. Система хранения, стол и торшер, дизайн Анастасии Панибратовой. Пара кресел Barcelona, дизайн Людвига Мис ван дер Роэ, 1929, Knoll. 

Цветное стекло используется для изготовления элементов декоративного панно, оснащенных подсветкой.

Варианты металлических мебельных ножек, Walter Knoll.

Ткань для штор, Kvadrat.

Розетка, Schneider Electric.

Отделка из массива дуба и американского ореха, Walter Knoll. 

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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