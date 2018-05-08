Moodboard: супрематическая комната

«Создавая интерьер в духе авангарда 1920-х, важно помнить, что за легкими цветными квадратиками супрематических композиций лежит глубокая философия — стремление к революционным переменам и дух бунтарства, — говорит Анастасия Панибратова. — Лучшие художники авангарда — выходцы из обеспеченных семей, которые прекрасно разбирались в академической живописи и сознательно от нее ушли. Словом, мы создаем проект для тех, кому стало тесно в рамках классического стиля».

Дано ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Гостиная 20 квадратных метров.

Как с картинки

Созданное по мотивам «Композиции» Николая Суетина панно на стене — на самом деле система хранения. За фасадами из дубового шпона и лакированного МДФ скрыты шкафы, бар и телевизор. Эту конструкцию архитектор предлагает сделать на основе готовых шкафов и панелей, которые продаются в строительных магазинах.

Фактуры

Нейтральный фон создают деревянный паркет и шторы из бежевого бархата.

Мебель

«Я выбрала знаковые вещи той эпохи — шезлонг Ле Корбюзье, кресло Миса ван дер Роэ — и добавила к ним торшер собственного дизайна в стиле конструктивизма».

Итог

«На эскизе заявлены смелые цвета, но в жизни их можно смягчить, — заключает Анастасия Панибратова. — Если хотите более спокойную версию, просто меняете красный на бежевый, а лакированный МДФ на матовый шпон. А если надо смелее — делаем вместо окна яркий витраж, чтобы по полу разбежались красивые цветные тени в духе работ Суетина».