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29 июня 2018

#Moodboard: веранда на даче

Хотите получить проект, готовый к реализации? Архитектор Лена Соловьева создала для вас концепцию веранды в загородном доме в духе картины Карла Ларссона «Завтрак»

#Moodboard: веранда на даче (фото 0)
«Завтрак», Карл Улоф Ларссон, 1900 год. Картины этого шведского художника — настоящая энциклопедия скандинавских интерьеров, а в нашем случае — источник вдохновения для оформления террасы.

В ответ на предложение спроектировать небольшую веранду на даче Лена Соловьева сразу внесла свои коррективы: «Предлагаю увеличить размер веранды за счет присоединения к существующей гостиной. Таким образом пространство можно будет использовать круглый год, а современные раздвижные окна обеспечат свободное перемещение из дома в сад».

Как с картинки «Картина шведского художника Карла Ларссона неожиданно навеяла воспоминания о моем детстве, — говорит архитектор. — Перед глазами возник бабушкин дом, залитая солнцем веранда, маленький палисадник. Это ощущение радости и свежести утра захотелось передать через знакомые с детства фактуры. В проекте появились хрустящие накрахмаленные скатерти, укутанные в лен диваны, керамика, латунные ручки, полы из состаренного дерева. Цвета довольно сложные, не открытые, но в них много свежести».


#Moodboard: веранда на даче (фото 2)
Веранда, столовая и гостиная объединены в одно пространство.

Мебель «Дача — это не только ароматный чай, веселые шарады и бесконечные настольные игры, но и мощный фундамент для сохранения семейных традиций. Его символизирует стол из массива дуба, дизайн бельгийского архитектора Винсента ван Дуйсена. А за легкость отвечают светильники-светлячки, сделанные по моим эскизам».

Ключевые предметы

#Moodboard: веранда на даче (фото 4)

Работа Екатерины Рожковой из серии  «Тарелки», 120 х 120 см, карандашный рисунок, www.rozhkova.ru 

Подвесные светильники «Светлячки», дизайн Лены Соловьевой, «Арт-бюро 1/1». 

Деревянные стулья с плетением из ротанга Bossa, дизайн Жадера Алмейды для Sollos, www.sollos.ind.br 

Искусство «Создавая интерьер по картине, я добавила работы других художников. На фотообои перенесла картины Клер Баслер. На свободную стену можно повесить графику Кати Рожковой на тему дачной жизни».

Итог «Современный функциональный интерьер таит в себе детское ощущение лета, которое не закончится никогда». «Арт-бюро 1/1», www.oneoverone.ru

#Moodboard: веранда на даче (фото 7)

Паркет из состаренного дерева, Didier Cabuy. 

Стекло Baroque Spectrum, Spectrum Glass. 

Состаренная медь для отделки мебели, De Castelli.

Образцы керамики.

Образцы керамики.

Образцы керамики.

Сланец Rich Autumn, Steinwerk.

Кварцит, Antolini Luigi&C. 

Обои из позолоченной бумаги с перламутром, de Gournay.

Сланец Rusty, Steinwerk.

Дуб, Didier Cabuy. 

Цветное стекло — вариант для витража. 

Дуб, Didier Cabuy. 

Образцы металлической отделки. 

На эскизе: раздвижные окна обеспечивают связь дома и сада. Стол Atelier из массива дуба, дизайн Винсента ван Дуйсена, St-Paul Home. Стулья Bossa, Sollos. Кресло, дизайн Atelier DQ, Ritzwell. Подвесные светильники «Светлячки», «Арт-бюро 1/1». На стенах — фотообои с принтами работ художницы-флориста Клер Баслер. 

Чашка, Chamotte Bakery.

Льняные салфетки и скатерти, Marki Home. 

Цветное стекло, Vetraria D’Adda. 

Антикварная дверная ручка.

Краска Jaune Platane, Argile. 

Краска Lichen kalo, Argile. 

Краска Gui d’octobre, Argile.

Краска Tilleul argenté, Argile.

Краска Mousse des prés, Argile. 

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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