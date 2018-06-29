Moodboard: веранда на даче

Ваш браузер устарел!
Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Хотите получить проект, готовый к реализации? Архитектор Лена Соловьева создала для вас концепцию веранды в загородном доме в духе картины Карла Ларссона «Завтрак»
В ответ на предложение спроектировать небольшую веранду на даче Лена Соловьева сразу внесла свои коррективы: «Предлагаю увеличить размер веранды за счет присоединения к существующей гостиной. Таким образом пространство можно будет использовать круглый год, а современные раздвижные окна обеспечат свободное перемещение из дома в сад».
Как с картинки «Картина шведского художника Карла Ларссона неожиданно навеяла воспоминания о моем детстве, — говорит архитектор. — Перед глазами возник бабушкин дом, залитая солнцем веранда, маленький палисадник. Это ощущение радости и свежести утра захотелось передать через знакомые с детства фактуры. В проекте появились хрустящие накрахмаленные скатерти, укутанные в лен диваны, керамика, латунные ручки, полы из состаренного дерева. Цвета довольно сложные, не открытые, но в них много свежести».
Мебель «Дача — это не только ароматный чай, веселые шарады и бесконечные настольные игры, но и мощный фундамент для сохранения семейных традиций. Его символизирует стол из массива дуба, дизайн бельгийского архитектора Винсента ван Дуйсена. А за легкость отвечают светильники-светлячки, сделанные по моим эскизам».
Искусство «Создавая интерьер по картине, я добавила работы других художников. На фотообои перенесла картины Клер Баслер. На свободную стену можно повесить графику Кати Рожковой на тему дачной жизни».
Итог «Современный функциональный интерьер таит в себе детское ощущение лета, которое не закончится никогда». «Арт-бюро 1/1», www.oneoverone.ru
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)