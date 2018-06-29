Moodboard: веранда на даче

В ответ на предложение спроектировать небольшую веранду на даче Лена Соловьева сразу внесла свои коррективы: «Предлагаю увеличить размер веранды за счет присоединения к существующей гостиной. Таким образом пространство можно будет использовать круглый год, а современные раздвижные окна обеспечат свободное перемещение из дома в сад».

Как с картинки «Картина шведского художника Карла Ларссона неожиданно навеяла воспоминания о моем детстве, — говорит архитектор. — Перед глазами возник бабушкин дом, залитая солнцем веранда, маленький палисадник. Это ощущение радости и свежести утра захотелось передать через знакомые с детства фактуры. В проекте появились хрустящие накрахмаленные скатерти, укутанные в лен диваны, керамика, латунные ручки, полы из состаренного дерева. Цвета довольно сложные, не открытые, но в них много свежести».



