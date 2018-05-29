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29 мая 2018

#Moodboard: яркая детская

Хотите получить проект, готовый к реализации? Декоратор Женя Жданова создала для вас концепцию детской для двух девочек в духе картины Фернандо Ботеро «Цирк»

Проект комнаты для двух девочек мы поручили декоратору Жене Ждановой — маме троих мальчиков. «В этом есть своя ирония, — смеется декоратор. — Но она есть и на картине Фернандо Ботеро. Фигуры на его полотнах неизменно вызывают улыбку и поднимают настроение». 

#Moodboard: яркая детская (фото 1)
Картина «Цирк» колумбийского художника гротескного направления Фернандо Ботеро покорила декоратора Женю Жданову ироничными формами и тонкой колористикой.

Дано

Детская. 20 квадратных метров.

Как с картинки

«Главное для меня в этой картине — красивый оттенок небесной лазури на складках циркового шатра, — говорит Женя Жданова. — Он определил выбор ковра и обивочных тканей. Образ воздушных гимнастов отразила люстра с плафонами, закрепленными на латунном обруче. Следом у нас появились жонглеры с обручами — латунные круги на шкафах; дрессированная лошадка — качели и комические „полишинели“ (так называются выбранные для этого проекта обои с ромбами). И, конечно, яркие леденцы в антракте. Их напоминают цветные стеклышки, предложенные для расстекловки дверец встроенных шкафов».

Мебель

«Так как комната небольшая, то место привычных кроватей занимают удобные диваны с ящиками для хранения».

Фактуры

«Экологичные обои на флизелиновой основе и панели из беленого дуба создали спокойный фон. Затем я дополнила его яркими акцентами, которые крайне необходимы детям. Ленты, помпоны, перья, мех, бархат создали ощущение праздника и тактильного уюта».

Итог

«Интерьер развивает у ребенка внимание к деталям, позволяет переключаться на разные виды деятельности и, как следствие, поднимает настроение. Все, как на картинах Ботеро!» www.divadecor.ru

#Moodboard: яркая детская (фото 3)
Детская 20 кв. м. По сторонам от окна — шкафы, под окном — лавка, где удобно читать и секретничать.
#Moodboard: яркая детская (фото 4)

Качалка Rocky, дизайн Марка Ньюсона, Magis, магазины MHLIVING. 

Камерунская шляпа Ju-Ju, 

интерьерный бутик DivaDecor.

Люстра Clarkson, дизайн Aerin Lauder, галерея Visual Comfort.  

#Moodboard: яркая детская (фото 5)

Обои Punchinello, Cole & Son.

Тесьма для отделки декоративных подушек, Stroheim.

Вариант обивки Barjac, Manuel Canovas.

Стеганая ткань для покрывал, Designers Guild.

Ткань Momentum, Harlequin.

Ткань Tivoli Nuage, Manuel Canovas.

Цветное стекло, Spectrum. 

На эскизе: диваны-кровати и встроенные шкафы по бокам от окна, дизайн Жени Ждановой, производство — компания Any-Home.

Ковер, Designers Guild.

Тесьма для отделки мебели.

Беленый дуб для стеновых панелей и мебели.

Латунь для отделки мебели.

Образцы красок, Designers Guild.

Мебельная фурнитура.

Искусственный мех для декоративных подушек, Rosemary Hallgarten. 

Фото: 
Глеб Кордовский

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

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