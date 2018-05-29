Moodboard: яркая детская

Проект комнаты для двух девочек мы поручили декоратору Жене Ждановой — маме троих мальчиков. «В этом есть своя ирония, — смеется декоратор. — Но она есть и на картине Фернандо Ботеро. Фигуры на его полотнах неизменно вызывают улыбку и поднимают настроение».

Дано

Детская. 20 квадратных метров.

Как с картинки

«Главное для меня в этой картине — красивый оттенок небесной лазури на складках циркового шатра, — говорит Женя Жданова. — Он определил выбор ковра и обивочных тканей. Образ воздушных гимнастов отразила люстра с плафонами, закрепленными на латунном обруче. Следом у нас появились жонглеры с обручами — латунные круги на шкафах; дрессированная лошадка — качели и комические „полишинели“ (так называются выбранные для этого проекта обои с ромбами). И, конечно, яркие леденцы в антракте. Их напоминают цветные стеклышки, предложенные для расстекловки дверец встроенных шкафов».

Мебель

«Так как комната небольшая, то место привычных кроватей занимают удобные диваны с ящиками для хранения».

Фактуры

«Экологичные обои на флизелиновой основе и панели из беленого дуба создали спокойный фон. Затем я дополнила его яркими акцентами, которые крайне необходимы детям. Ленты, помпоны, перья, мех, бархат создали ощущение праздника и тактильного уюта».

Итог

«Интерьер развивает у ребенка внимание к деталям, позволяет переключаться на разные виды деятельности и, как следствие, поднимает настроение. Все, как на картинах Ботеро!» www.divadecor.ru