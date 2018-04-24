Тенденция Milan Design Week: дружелюбные технологии

Традиционно Миланская неделя дизайна не акцентирует внимание на современных технических достижениях. Однако этот год был отмечен громкими презентациями, инсталляциями и коллаборациями от гигантов индустрии и знаменитых авторов. В центре внимания — создание нового жизненного пространства с очеловеченной техникой, вызывающей эмоциональный отклик у пользователя. Рассказываем о слиянии мира дизайна и технологий на примере пяти ярких проектов.

GOOGLE

Компания Google заняла три помещения в галерее Россаны Орланди (Rossana Orlandi) для презентации совместного дебютного проекта с голландским трендсеттером Ли Эделькорт (Lidewij Edelkoort). Объекты для повседневной жизни от Google (наушники, портативные смарт-колонки, очки виртуальной реальности) были представлены в уютных домашних инсталляциях. Техника не выделяется на фоне жизненного пространства, взаимодействовать с ней приятно и просто. Голландский дизайнер Кики ван Эйк (Kiki van Eijk) разработала для проекта настенные панно. Техника Google стала милыми и гармоничными элементами натюрмортов Кики.

Preciosa Lighting

Чешская фабрика Preciosa Lighting вывела интерактивность инсталляций на новый уровень, предложив гостям нетрадиционный способ взаимодействия. Марка подготовила проект Breathing Life into Light от креативных директоров Михаэля Васку (Michael Vasku) и Андреаса Клуга (Andreas Klug). Без посетителей инсталляция представляет из себя скопление подвесных светильников разных размеров. Впечатляющее, завораживающее, но все же просто скопление. Все меняется, когда в пространстве появляются люди. По четырем углам стенда были развешены специальные устройства, в которые нужно было вдувать воздух. Дыхание человека превращалось в движение света.

Поддерживалась атмосфера музыкальным сопровождением: чем сильнее и больше людей дуло в устройства, тем громче были звуки. В основе концепции — эмоциональный опыт от задувания свечей, который был переосмыслен кардинальным образом. Теперь человек не задувает пламя, а наоборот зажигает свет своим дыханием. Главная сложность состояла в том, как сделать установку интуитивно понятной, но одновременно захватывающей и интересной, чтобы посетители начинали взаимодействие снова и снова, не теряя интереса.

Sony

Компания Sony представила проект Hidden Senses, рассказывающий о новых способах взаимодействия человека с техникой. Пять тематических комнат исследовали отношения простого восприятия: смотреть, слушать, ощущать. Когда человек касается техники, он получает яркий эмоциональный опыт и новые впечатления.

Предметы перестают быть бездушными и дают реалистичную обратную связь. Это новый сценарий жизненного пространства. Например, внутри некоторых объектов журчит несуществующая вода, а «умный» свет реагирует на присутствие человека и двигается в ответ, превращаясь в средство общения.

Сесилия Манц и BeoPlay

Дизайнер года по версии выставки Maison&Objet Сесилия Манц (Cecilie Manz) представила в Милане совместно с Bang&Olufsen новую портативную колонку P6. В настоящее время датский дизайн как никогда популярен в мире. Объект развивает скандинавскую эстетику: холодный алюминиевый корпус с жемчужным покрытием контрастирует с мягким кожаным ремешком. Колонка обеспечивает равномерное распространение звука в помещении по всем направлениям.

Кенго Кума и Dassault Systèmes