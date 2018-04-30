30 апреля 2018 Топ-10 модных садовых кресел
Весенний сезон открыт, и летний - уже не за горами! С каждым днем хочется все больше времени проводить на улице. А значит пора задуматься о выборе самого удобного и модного кресла для сада и террасы.
Кресла Сolette с мягкой спинкой из коллекции outdoor марки Minotti по дизайну Родольфо Дордони позволяют себя чувствовать на террасе словно в роскошно обставленной гостиной где-нибудь в Италии! Новинка Миланского мебельного салона 2017. Кстати, есть похожая версия для интерьера - с таким же изящным решетчатым каркасом Свежей зелени много не бывает - особенно в саду! Кресло Caribe с плетеной спинкой элегантной округлой формы - новая работа известного немецкого дизайнера Себастьяна Херкнера для марки Ames Попасть в сеть! Французский дизайнер Патрик Норге представил модель садового кресла Nef с высокой спинкой, напоминающей рыбацкую сеть. Новинка марки Emu До чего дошел прогресс! Набор садовых кресел Matrix, дизайн японца Токудзина Йосиоки для марки Kartell. Пластиковые сидения имеют тончайшую, но при этом суперпрочную ажурную поверхность с эффектом 3D Кресло Crono из линии для сада марки Flexform - дизайн вне времени от архитектора Антонио Читтерио. Текстильная обивка из влагостойкой ткани Садовый стул с суперширокой плетеной спинкой Cala для марки Kettal - творение дуэта Doshi Levien. Сидение, будто бы обнимающее за плечи, идеально подходит для чтения в саду или на балконе. Дизайнеры признались, что вдохновлялись сценами из фильма "Эммануэль" Новинка от марки Baxter - нечто среднее между шезлонгом и креслом из коллекции outdoor Manila от Паолы Навоне, сторонницы аскетичных форм и экоматериалов Профессионалы в производстве самой удобной садовой дизайнерской мебели из компании Dedon предлагают устроиться поудобнее на солнце в кресле по дизайну Стивена Беркса Ahnda Кресло-сафари Emi с сидением из мягкой кожи - вариант для модников от итальянского производителя роскошной мебели для сада Unopiu. Модель выпускается в разных цветах: помимо зеленого, есть варианты - красный, желтый, оранжевый и натуральный коричневатый. Модель входит в коллекцию Limited Edition Кресла для сада Erica от марки B&B Italia со спинкой в виде мягких больших подушек - идея дизайнера Антонио Читтерио. Яркие цвета действительно эффектно смотрятся на фоне зелени. Так и хочется скорее вынести эти кресла в сад, поставить прямо в траве и устроиться в глубоких подушках вместе с друзьями с летним освежающим коктейлем!