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30 апреля 2018

Топ-10 модных садовых кресел

Весенний сезон открыт, и летний - уже не за горами! С каждым днем хочется все больше времени проводить на улице. А значит пора задуматься о выборе самого удобного и модного кресла для сада и террасы.

садовое кресло
Кресла Сolette с мягкой спинкой из коллекции outdoor марки Minotti по дизайну Родольфо Дордони позволяют себя чувствовать на террасе словно в роскошно обставленной гостиной где-нибудь в Италии! Новинка Миланского мебельного салона 2017. Кстати, есть похожая версия для интерьера - с таким же изящным решетчатым каркасом
топ-10
Свежей зелени много не бывает - особенно в саду! Кресло Caribe с плетеной спинкой элегантной округлой формы - новая работа известного немецкого дизайнера Себастьяна Херкнера для марки Ames
кресло в сад
Попасть в сеть! Французский дизайнер Патрик Норге представил модель садового кресла Nef с высокой спинкой, напоминающей рыбацкую сеть. Новинка марки Emu
Топ-10 садовых кресел
До чего дошел прогресс! Набор садовых кресел Matrix, дизайн японца Токудзина Йосиоки для марки Kartell. Пластиковые сидения имеют тончайшую, но при этом суперпрочную ажурную поверхность с эффектом 3D
Топ-10 садовых кресел
Кресло Crono из линии для сада марки Flexform - дизайн вне времени от архитектора Антонио Читтерио. Текстильная обивка из влагостойкой ткани
Топ-10 садовых кресел
Садовый стул с суперширокой плетеной спинкой Cala для марки Kettal - творение дуэта Doshi Levien. Сидение, будто бы обнимающее за плечи, идеально подходит для чтения в саду или на балконе. Дизайнеры признались, что вдохновлялись сценами из фильма "Эммануэль"
chairs
Новинка от марки Baxter - нечто среднее между шезлонгом и креслом из коллекции outdoor Manila от Паолы Навоне, сторонницы аскетичных форм и экоматериалов
chairs
Профессионалы в производстве самой удобной садовой дизайнерской мебели из компании Dedon предлагают устроиться поудобнее на солнце в кресле по дизайну Стивена Беркса Ahnda
кресло outdoor
Кресло-сафари Emi с сидением из мягкой кожи - вариант для модников от итальянского производителя роскошной мебели для сада Unopiu. Модель выпускается в разных цветах: помимо зеленого, есть варианты - красный, желтый, оранжевый и натуральный коричневатый. Модель входит в коллекцию Limited Edition
садовые кресла
Кресла для сада Erica от марки B&B Italia со спинкой в виде мягких больших подушек - идея дизайнера Антонио Читтерио. Яркие цвета действительно эффектно смотрятся на фоне зелени. Так и хочется скорее вынести эти кресла в сад, поставить прямо в траве и устроиться в глубоких подушках вместе с друзьями с летним освежающим коктейлем!
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