Ваш браузер устарел!

Сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.

Обновить браузер ×

Звездные террасы

Как отдыхают знаменитости

ДИЗАЙНЕРЫ И ИХ СОБАКИ

Питомцы знаменитостей

ТОП-20: ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Самые стильные архитекторы и дизайнеры

От 33 кв. метров

Дизайн маленьких квартир
3 июля 2018

Тренды Милана 2018: традиционные материалы

Римские арки и 1970-е годы, яркие цвета и винтажные материалы — новые фавориты дизайнеров

Unopiù

Компания Unopiù специализируется на садовой и уличной мебели. Для летнего сезона 2018 дизайнеры марки предлагают плетеные абажуры в «дачном» стиле из высокотехнологичных синтетических волокон. www.unopiu.com

Gervasoni

Арт-директором и главным идейным «двигателем» Gervasoni является Паола Навоне. Плетеные столики Inout, напоминающие корзины, — ее изобретение. Их можно использовать и на улице, и в доме. www.gervasoni1882.it

Тренд: традиционные материалы (фото 1.1)
Тренд: традиционные материалы (фото 1.2)

Gebrüder Thonet Vienna

Традиционная для марки Gebrüder Thonet Vienna «плетенка» перекочевала с сидений на спинки стульев, диванов и даже абажуры светильников. www.gebruederthonetvienna.com

Тренд: традиционные материалы (фото 3)

Roberti Rattan

Модульный диван Coral Reef от Roberti Rattan превратит любую подмосковную дачу в фешенебельную виллу. Модель доступна в разных обивках, в том числе из ярких тканей, устойчивых к влаге и ультрафиолету. www.robertirattan.com

Тренд: традиционные материалы (фото 5)

Poltrona Frau

Столики Cestlavie с контейнером для хранения под столешницей — работа студии Gam Fratesi для Poltrona Frau. Дизайнеры черпали вдохновение в традиционных корзинках для шитья и рукоделия. www.poltronafrau.com

Minotti

Prince «Cord» Outdoor — уличная версия одноименного кресла Minotti 2012 года по дизайну Родольфо Дордони. Плетеный каркас доступен в трех расцветках: песочной, темно-зеленой и антрацитовой (на фото). www.minotti.com

Тренд: традиционные материалы (фото 7.1)
Тренд: традиционные материалы (фото 7.2)

Editions Milano

Новое прочтение классического материала: плетеные столешницы журнальных столиков Piani, созданных Патрисией Уркиолой, покрыты сверху специальным прозрачным лаком. www.editionsmilano.com

Тренд: традиционные материалы (фото 9)

Classicon

Стул Aërias — работа дизайнера Тиллы Голдберг и студии Ippolito Fleitz Group для марки Classicon. Сиденье и спинку украшает эффектный плетеный орнамент из кожи в духе Венских мастерских. www.classicon.com

Expormim

Кресла Frame по дизайну Хайме Айона, новинка испанской марки Expormim, целиком изготовлены из ротанга. Каркас и ножки выполнены из гнутых стеблей и тонированы, сиденье и спинка сплетены вручную из волокон. www.expormim.com

Тренд: традиционные материалы (фото 11.1)
Тренд: традиционные материалы (фото 11.2)

Paola Lenti

Paola Lenti представила свои новинки в Милане в рамках выставки Elementi в лофтовом пространстве Fabbrica Orobia. Центральными «элементами» стали объекты из новых обивочных полимерных тканей outdoor с оригинальным рисунком плетения. На фото: коллекция Wara. www.paolalenti.it

Parachilna

Напольные лампы Denglong разработала для Parachilna шанхайская студия Neri & Hu. В переводе с китайского название означает «бумажный фонарик». Однако они далеко не так легки и воздушны, как кажутся на первый взгляд: каркас из металла стоит на бетонном основании. www.parachilna.eu

Тренд: традиционные материалы (фото 13.1)
Тренд: традиционные материалы (фото 13.2)

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
+7 (495) 633-57-95
E-mail:

Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)

Материалы по темам
Патрисия УркиолаPoltrona FrauClassiConПаола Навоне (Paola Navone)GervasoniNeri & HuMinottiРодольфо Дордони (Rodolfo Dordoni)Хайме Айона (Jaime Hayon)ExpormimEditions MilanoPaola LentiParachilnaТилла Голдберг (Tilla Goldberg)Ippolito Fleitz GroupGam FratesiRoberti RattanGebrüder Thonet ViennaUnopiù
Блоги
Ирина Глик
Ирина Глик Рассказ о городе детства — Богородицке
Ольга Мальева
Ольга Мальева О том, что ее вдохновляет
Варвара Зеленецкая
Варвара Зеленецкая Чем заменить «магию брендов»
Нина Кэмпбелл
Нина Кэмпбелл Советы по оформлению дома
 