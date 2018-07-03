Тренды Милана 2018: традиционные материалы

Unopiù Компания Unopiù специализируется на садовой и уличной мебели. Для летнего сезона 2018 дизайнеры марки предлагают плетеные абажуры в «дачном» стиле из высокотехнологичных синтетических волокон. www.unopiu.com Gervasoni Арт-директором и главным идейным «двигателем» Gervasoni является Паола Навоне. Плетеные столики Inout, напоминающие корзины, — ее изобретение. Их можно использовать и на улице, и в доме. www.gervasoni1882.it

Gebrüder Thonet Vienna Традиционная для марки Gebrüder Thonet Vienna «плетенка» перекочевала с сидений на спинки стульев, диванов и даже абажуры светильников. www.gebruederthonetvienna.com

Roberti Rattan Модульный диван Coral Reef от Roberti Rattan превратит любую подмосковную дачу в фешенебельную виллу. Модель доступна в разных обивках, в том числе из ярких тканей, устойчивых к влаге и ультрафиолету. www.robertirattan.com

Poltrona Frau Столики Cestlavie с контейнером для хранения под столешницей — работа студии Gam Fratesi для Poltrona Frau. Дизайнеры черпали вдохновение в традиционных корзинках для шитья и рукоделия. www.poltronafrau.com Minotti Prince «Cord» Outdoor — уличная версия одноименного кресла Minotti 2012 года по дизайну Родольфо Дордони. Плетеный каркас доступен в трех расцветках: песочной, темно-зеленой и антрацитовой (на фото). www.minotti.com

Editions Milano Новое прочтение классического материала: плетеные столешницы журнальных столиков Piani, созданных Патрисией Уркиолой, покрыты сверху специальным прозрачным лаком. www.editionsmilano.com

Classicon Стул Aërias — работа дизайнера Тиллы Голдберг и студии Ippolito Fleitz Group для марки Classicon. Сиденье и спинку украшает эффектный плетеный орнамент из кожи в духе Венских мастерских. www.classicon.com Expormim Кресла Frame по дизайну Хайме Айона, новинка испанской марки Expormim, целиком изготовлены из ротанга. Каркас и ножки выполнены из гнутых стеблей и тонированы, сиденье и спинка сплетены вручную из волокон. www.expormim.com