Тренды Милана 2018: традиционные материалы

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Римские арки и 1970-е годы, яркие цвета и винтажные материалы — новые фавориты дизайнеров
Компания Unopiù специализируется на садовой и уличной мебели. Для летнего сезона 2018 дизайнеры марки предлагают плетеные абажуры в «дачном» стиле из высокотехнологичных синтетических волокон. www.unopiu.com
Арт-директором и главным идейным «двигателем» Gervasoni является Паола Навоне. Плетеные столики Inout, напоминающие корзины, — ее изобретение. Их можно использовать и на улице, и в доме. www.gervasoni1882.it
Традиционная для марки Gebrüder Thonet Vienna «плетенка» перекочевала с сидений на спинки стульев, диванов и даже абажуры светильников. www.gebruederthonetvienna.com
Модульный диван Coral Reef от Roberti Rattan превратит любую подмосковную дачу в фешенебельную виллу. Модель доступна в разных обивках, в том числе из ярких тканей, устойчивых к влаге и ультрафиолету. www.robertirattan.com
Столики Cestlavie с контейнером для хранения под столешницей — работа студии Gam Fratesi для Poltrona Frau. Дизайнеры черпали вдохновение в традиционных корзинках для шитья и рукоделия. www.poltronafrau.com
Prince «Cord» Outdoor — уличная версия одноименного кресла Minotti 2012 года по дизайну Родольфо Дордони. Плетеный каркас доступен в трех расцветках: песочной, темно-зеленой и антрацитовой (на фото). www.minotti.com
Новое прочтение классического материала: плетеные столешницы журнальных столиков Piani, созданных Патрисией Уркиолой, покрыты сверху специальным прозрачным лаком. www.editionsmilano.com
Стул Aërias — работа дизайнера Тиллы Голдберг и студии Ippolito Fleitz Group для марки Classicon. Сиденье и спинку украшает эффектный плетеный орнамент из кожи в духе Венских мастерских. www.classicon.com
Кресла Frame по дизайну Хайме Айона, новинка испанской марки Expormim, целиком изготовлены из ротанга. Каркас и ножки выполнены из гнутых стеблей и тонированы, сиденье и спинка сплетены вручную из волокон. www.expormim.com
Paola Lenti представила свои новинки в Милане в рамках выставки Elementi в лофтовом пространстве Fabbrica Orobia. Центральными «элементами» стали объекты из новых обивочных полимерных тканей outdoor с оригинальным рисунком плетения. На фото: коллекция Wara. www.paolalenti.it
Напольные лампы Denglong разработала для Parachilna шанхайская студия Neri & Hu. В переводе с китайского название означает «бумажный фонарик». Однако они далеко не так легки и воздушны, как кажутся на первый взгляд: каркас из металла стоит на бетонном основании. www.parachilna.eu
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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