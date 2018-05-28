28 кв. метров для редактора ELLE Decoration

Яна и Юрий Волковы, Студия дизайна Волковых

Первая квартира, купленная на честно заработанные деньги (не без ипотеки, конечно!), — одновременно и достижение, и множество проблем. Главные их которых — маленькая площадь студии и такой же маленький бюджет. Более того, почти треть помещения по плану отдана под лоджию, отделенную от основного помещения несущей стеной. Признаться, я сознательно выбрала квартиру такой планировки — в моем представлении большая, почти 7-метровая лоджия прочно ассоциируется с роскошью и простором: утренним кофе с видом на лес, чтением на топчане и прочим городским релаксом. И только выплатив первые платежи по ипотеке, я задумалась: а как жить на оставшейся площади? Помимо кофепития, есть и такие «пошлые» и «обыденные» вещи, как сон или приготовление еды. Для которых — неожиданно! — требуются специфические зоны в квартире, а места ни для кровати, ни для обеденного стола, кажется, не осталось. К счастью, выход был найден: воспользоваться служебным положением и предложить решить непростую задачу профессионалам — Яне и Юрию Волковым из Студии дизайна Волковых.

ПЛАНИРОВКА

Стандартная планировка маленькой студии в новостройке - то, с чем предстояло работать дизайнерам Студии Волковых

Первый и самый сложный этап работы — планировка. Мечталось об отдельной спальне, просторной гостиной, где можно принимать 3-5 гостей одновременно, и небольшой кухне — самореализацией в кулинарии я готова была пожертвовать. Дизайнеры предложили 5 планировочных решений, каждое из которых обладало своими достоинствами. В трех из них было выделено место под изолированную мини-спальню с полноценной кроватью, два других предполагали только диван. Кухонная зона тоже решалась по-разному: и с островом, и с классическим расположением, предусмотренным типовым планом, и... в прихожей!

Вариант планировки с кухней, остающейся на месте, предусмотренной изначальным стандартным планом Вариант планировки со спальней, отделенной от гостиной-столовой

Почти сразу стало ясно, что от кровати нужно отказаться: в обратном случае приходится мельчить, жертвуя комфортом. Приоритетом на этом этапе стало ощущение простора и удобство для жизни. И фаворитом стал вариант с кухней, вынесенной в прихожую. А для ощущения защищенности и личного пространства для сна дизайнеры предложили сделать альков и разместить в нем диван.

«Каждый дизайнер, любящий прорабатывать архитектуру пространства, заметит, как здорово получилось разбить геометрию. Хочется нарочито подчеркнуть „отстраненность“ кухни и акцентировать альков. Так мы обманем восприятие, оно не будет стандартным, а значит, визуально студия будет казаться просторней». Яна и Юрий Волковы

Финальный вариант: с кухней, вынесенной к входной двери, и диваном в алькове

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Когда план был выбран, Яна и Юрий перешли к следующему этапу: дизайну. За основу взяли мои любимые цвета — синий и красный — и стили: современный японский и скандинавский минимализм. Единственным важным пожеланием с моей стороны было отсутствие бежевых оттенков, прочно ассоциирующихся у меня со скукой.

Дизайн-проект маленькой квартиры, созданный Яной и Юрием Волковыми

Яна Волкова: «О стиле: заказчице нравятся лаконичные, но яркие интерьеры, ее радует цвет и контраст. В наших папках pinterest есть тема, посвященная Японии, и давно сохраненная работа художника Коицу Цутия. Она выполнена как раз в нужной цветовой гамме — красном и синем (жить в окружении любимых цветов очень важно — это создает ощущение уюта). Работа прекрасна, здесь есть многоплановость и настоящее японское настроение. Так этот пейзаж стал отправной точкой в создании интерьера.

Мудборд будущего интерьера

Альков должен быть в центре внимания. Выделим его обоями в японском стиле. Этот цветочный орнамент очень похож на хлопья снега Коицу — тот же эффект и динамика. Ярким акцентом станет диван. Серую плитку освежим бирюзовой затиркой. Поддержим эту нарочитую клетку стеклоблоками на фартуке, которые еще и пустят свет в нашу кухню. Потолок в прихожей и гостиной зоне оставляем без отделки, с ним наша палитра будет выглядеть спокойней, а интерьер в целом будет более художественным.

«На картине японского художника Коицу Цутия присутствует сине-зеленая гамма, которая градиентом перетекает по полотну, есть и красный акцент. Родственные тона в интерьере смотрятся эффектно: мини-кухню мы превращаем в темный синий куб. Стену с окном и лоджию красим в ярко-голубой. Так единое пространство приобретает три визуально отделенные зоны». Яна и Юрий Волковы

Мудборд ванной комнаты

Круглое бра — дань японскому стилю, как и красное зеркало в ванной. Здесь мы тоже красим стены и потолок в темно-синий цвет. Напольную плитку, ведующую из прихожей, дополняем бежевым кабанчиком. Тумба для умывальника и стиральной машины в голубом цвете с кожаными ручками», — рассказывают дизайнеры о своем проекте.

Мудборд лоджии