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30 мая 2018

Артистичная квартира для монгольских художников

Дизайн-студия из Китая Na-Deco создала артистичное пространство на стыке прошлого и будущего монгольской культуры

Квартира во Внутренней Монголии (фото 0)
Фото: 
Ha Da

Студия из Нанкина Na-Deco оформила квартиру в городе Хух-Хото, который находится на Севере Китая в автономном округе Внутренняя Монголия. Владельцы апартаментов, местные художники, не хотели вносить масштабных изменений в планировку площадью 132 кв. метра.

Квартира во Внутренней Монголии (фото 1)
Фото: 
Ha Da

Еще одним пожеланием хозяев было привнести в пространство мотивы монгольской культуры, аутентичность которой стремительно теряется на фоне всеподавляющего китайского мейнстрима. «Восточный дизайн — не обязательно лаконичный, он может быть сексуальным и интригующим», — комментируют проект дизайнеры Чжань Юфан и Ха Да (Zhang Yufan & Ha Da), основатели молодой студии Na-Deco.

Квартира во Внутренней Монголии (фото 2)
Фото: 
Ha Da

Три мерцающие изогнутые стены — оммаж современному американскому художнику Ричарду Серра (Richard Serra), который заменит скульптурами из листового металла. При этом выбранный золотой оттенок создает ощущение люксового номера в дорогом отеле. 

Квартира во Внутренней Монголии (фото 3)
Фото: 
Ha Da

Апартаменты наполнены предметами искусства. Вековой кувшин и старинный фарфор соседствуют со скульптурами авторства самих владельцев. Это сочетание старинных произведений и современных арт-объектов символизирует собой прошлое и будущее Монголии.

Квартира во Внутренней Монголии (фото 4)
Фото: 
Ha Da
Квартира во Внутренней Монголии (фото 5.1)
Фото: 
Ha Da
Квартира во Внутренней Монголии (фото 5.2)
Фото: 
Ha Da
Квартира во Внутренней Монголии (фото 6)
Фото: 
Ha Da
Квартира во Внутренней Монголии (фото 7.1)
Фото: 
Ha Da
Квартира во Внутренней Монголии (фото 7.2)
Фото: 
Ha Da
Артистичная квартира для монгольских художников (фото 12)
Фото: 
HA DA
Артистичная квартира для монгольских художников (фото 13.1)
Фото: 
HA DA
Артистичная квартира для монгольских художников (фото 13.2)
Фото: 
HA DA
Квартира во Внутренней Монголии (фото 8)
Фото: 
Ha Da

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
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