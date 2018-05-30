Артистичная квартира для монгольских художников

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Дизайн-студия из Китая Na-Deco создала артистичное пространство на стыке прошлого и будущего монгольской культуры
Студия из Нанкина Na-Deco оформила квартиру в городе Хух-Хото, который находится на Севере Китая в автономном округе Внутренняя Монголия. Владельцы апартаментов, местные художники, не хотели вносить масштабных изменений в планировку площадью 132 кв. метра.
Еще одним пожеланием хозяев было привнести в пространство мотивы монгольской культуры, аутентичность которой стремительно теряется на фоне всеподавляющего китайского мейнстрима. «Восточный дизайн — не обязательно лаконичный, он может быть сексуальным и интригующим», — комментируют проект дизайнеры Чжань Юфан и Ха Да (Zhang Yufan & Ha Da), основатели молодой студии Na-Deco.
Три мерцающие изогнутые стены — оммаж современному американскому художнику Ричарду Серра (Richard Serra), который заменит скульптурами из листового металла. При этом выбранный золотой оттенок создает ощущение люксового номера в дорогом отеле.
Апартаменты наполнены предметами искусства. Вековой кувшин и старинный фарфор соседствуют со скульптурами авторства самих владельцев. Это сочетание старинных произведений и современных арт-объектов символизирует собой прошлое и будущее Монголии.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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