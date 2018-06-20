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20 июня 2018

Белым по белому: в гостях у архитектора Джона Поусона

Белые стены, много света и минимум мебели — так выглядят квартира и студия британского архитектора Джона Поусона

Белым по белому: в гостях у архитектора Джона Поусона (фото 0)
Фото: 
John Spinks

Фирменные приемы британского дизайнера и архитектора Джона Поусона (John Pawson) — просторные белоснежные пространства, голые стены без намека на декор, натуральное дерево, камень и стекло. Их уже оценили коллекционер Дорис Саатчи, стилист Фабьен Барон и другие звездные клиенты.

Многим работы Поусона (а в его портфолио есть помимо всего прочего музей дизайна, церковь и цистерцианский монастырь) — напоминают работы японских мастеров. И это неспроста: в начале 1970-х Джон Поусон жил и работал в Японии, правда, тогда он пробовал себя совсем в другой сфере: преподавал английский язык в бизнес-университете Нагои. Однако именно в те годы он серьезно увлекся архитектурой и, как позднее рассказывал сам, провел немало времени в студиях Сиро Кураматы и Кисё Курокавы в Токио. Вернувшись в Великобританию, Джон поступил в лондонскую Архитектурную ассоциацию, а в 1981 основал собственное архитектурное бюро.

Влияние Японии, ее культуры, философии и минимализма до сих пор прослеживается во всех его работах — в том числе в интерьерах собственного дома и рабочей студии.

Белым по белому: в гостях у архитектора Джона Поусона (фото 2)
Фото: 
John Spinks

Дом Поусона в Ноттинг-Хилл представляет собой трехэтажное здание XIX века, два фасада которого выходят в общественный сад. Как и во всех проектах архитектора, свет — как естественный, так и искусственный — играет здесь ключевую роль: он буквально заливает собой белоснежное пространство, стирая границу между домом и улицей (этому также способствует панорамное остекление нижнего этажа, открытая планировка и продуманное освещение лестничных пролетов). Полы из беленого дерева, мебель в скандинавском стиле и минимум декоративных объектов довершают аскетичный образ.

Ту же аскетичную стилистику мы находим и в рабочей студии архитектора в районе вокзала Кингс-Кросс — светлом лофтовом пространстве с лестницей из бетона, бетонными макетами, деревянными стеллажами и компьютерами Apple на максимально простых по дизайну, но функциональных рабочих столах.

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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