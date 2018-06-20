Белым по белому: в гостях у архитектора Джона Поусона

Фирменные приемы британского дизайнера и архитектора Джона Поусона (John Pawson) — просторные белоснежные пространства, голые стены без намека на декор, натуральное дерево, камень и стекло. Их уже оценили коллекционер Дорис Саатчи, стилист Фабьен Барон и другие звездные клиенты.

Многим работы Поусона (а в его портфолио есть помимо всего прочего музей дизайна, церковь и цистерцианский монастырь) — напоминают работы японских мастеров. И это неспроста: в начале 1970-х Джон Поусон жил и работал в Японии, правда, тогда он пробовал себя совсем в другой сфере: преподавал английский язык в бизнес-университете Нагои. Однако именно в те годы он серьезно увлекся архитектурой и, как позднее рассказывал сам, провел немало времени в студиях Сиро Кураматы и Кисё Курокавы в Токио. Вернувшись в Великобританию, Джон поступил в лондонскую Архитектурную ассоциацию, а в 1981 основал собственное архитектурное бюро.

Влияние Японии, ее культуры, философии и минимализма до сих пор прослеживается во всех его работах — в том числе в интерьерах собственного дома и рабочей студии.