Проект Уильяма Савайи: частная коллекция

Ваш браузер устарел!
Наш сайт может отображаться неправильно на вашем устройстве.
Установите современный браузер, чтобы все сайты, которые вы посещаете, отображались корректно. Это абсолютно бесплатно и займет у вас пару минут.
Знаменитый миланский архитектор Уильям Савайя (бюро Sawaya & Moroni) рассказывает о своем новом проекте — квартире молодого коллекционера в центре Москвы
Стиль интерьера рождается порой из самых разных вещей. Иногда его подсказывает архитектура здания, иногда — модные веяния или вещи, которые требуется интегрировать в пространство. Этот московский интерьер родился в ответ на собранную хозяйкой коллекцию произведений искусства и ее образ жизни. Заказчица — яркая представительница поколения миллениалов, много лет провела в Нью-Йорке, Флоренции, Лондоне и Женеве, а вернувшись в Россию, начала карьеру в сфере современного искусства в качестве куратора выставок. В процессе общения мы выработали концепцию интерьера с нотами индустриального стиля — в меру шикарный, но без показной роскоши, или, как я говорю, «шик без эксгибиционизма».
Исходное помещение, однако, не располагало к выбору такой стилистики. Индустриальные интерьеры предполагают огромные пространства — лучше всего реконструированные склады или заводы, большие мансардные окна, минималистский союз металла и цемента. В нашем случае мы имели дело с буржуазным домом, построенным в характерном для большинства новых зданий Москвы неомодернистском стиле. Но мы решили не отступать от выбранной концепции.
На момент покупки квартира представляла собой пустую коробку площадью 270 квадратных метров. Внимание привлекали большие окна, ориентированные на восток, что гарантировало большое количество естественного света и, безусловно, играло нам на руку. В создании образа индустриального интерьера мы использовали разные выразительные средства, и свет был одним из ключевых. Он свободно «разливается» по открытому пространству объединенной гостиной, столовой и кухни.
Помещения перетекают одно в другое, обеспечивая беспрепятственную циркуляцию людских потоков, как в классических американских лофтах. Этот образ поддерживает и выбор предметов. Светильники в холле не случайно напоминают технические прожекторы, а шпонированные лопасти люстры в гостиной навевают ассоциации с пропеллером потолочного вентилятора. И, конечно, блеск металла! Им отливает футуристическое бронзовое кресло.
«Квартира не располагала к выбранной нами стилистике. Но мы решили стоять на своем».
Мне очень нравится современная тенденция делать открытую кухню в зоне гостиной. В ней заложена глубокая философия жизни, которая предлагает рассматривать готовку не как домашнюю повинность, а как еще один способ получать удовольствие от каждого прожитого дня.
Мы оставили на виду не только кухню, но и трубы-воздуховоды в гостиной. Их блестящая металлическая поверхность стала элементом декора, притягивающим взгляд. Другие нарочито «промышленные» детали — французская кованая скамья 1980-х годов, обитая брутальной коричневой кожей, и огромный книжный стеллаж. Он встроен во всю стену гостиной и оснащен лестницей на колесиках, какие используются на промышленных складах.
«Этот интерьер — смесь простоты и содержательности. Я называю такой стиль «шик без эксгибиционизма».
Отделочные материалы строги и лаконичны: полы из натурального дерева, серая краска с патиной для потолка, кирпичная стена между гостиной и спальней. Разные по своей природе материалы тем не менее гармонично сочетаются между собой, создают атмосферу индустриального шика и формируют нейтральный фон для рафинированных предметов обстановки. Среди них есть знаковые дизайн-объекты и вещи, созданные Sawaya & Moroni специально для этого проекта. Но все же главные герои интерьера — произведения современного искусства из коллекции хозяйки.
Яркие, провокационные, порой диссонирующие друг с другом, они — это очень важно — не перетягивают все внимание на себя, а становятся частью единого пространственного решения. В целом интерьер квартиры — смесь простоты и содержательности, где эстетический аспект не хочет любой ценой поражать ваше воображение. Главное здесь — чувство меры. Впрочем, это чувство важно не только в дизайне, а вообще во всем. www.sawayamoroni.com
«Многие предметы мы сделали специально для этого интерьера. Но его главные герои — произведения современного искусства».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)