Проект Уильяма Савайи: частная коллекция

Просторный зал открытой планировки включает гостиную и столовую. Люстра Simona от Weplight. Бронзовое кресло Gravity, стулья Ollwood Up, стол Fior di latte и скамья Deu, все — Sawaya & Moroni. У окна — шезлонг Barcelona Миса ван дер Роэ, винтаж, 1950-е годы. Картина Кристофера Вула «Без названия», 2005. Светильники-споты Arcos 1, Zumtobel. Фото: Санти Калека (Santi Caleca)

Стиль интерьера рождается порой из самых разных вещей. Иногда его подсказывает архитектура здания, иногда — модные веяния или вещи, которые требуется интегрировать в пространство. Этот московский интерьер родился в ответ на собранную хозяйкой коллекцию произведений искусства и ее образ жизни. Заказчица — яркая представительница поколения миллениалов, много лет провела в Нью-Йорке, Флоренции, Лондоне и Женеве, а вернувшись в Россию, начала карьеру в сфере современного искусства в качестве куратора выставок. В процессе общения мы выработали концепцию интерьера с нотами индустриального стиля — в меру шикарный, но без показной роскоши, или, как я говорю, «шик без эксгибиционизма».

Сразу от входа открывается вид на библиотеку, которая занимает всю стену, дизайн Sawaya & Moroni. Фото: Санти Калека (Santi Caleca)

Исходное помещение, однако, не располагало к выбору такой стилистики. Индустриальные интерьеры предполагают огромные пространства — лучше всего реконструированные склады или заводы, большие мансардные окна, минималистский союз металла и цемента. В нашем случае мы имели дело с буржуазным домом, построенным в характерном для большинства новых зданий Москвы неомодернистском стиле. Но мы решили не отступать от выбранной концепции.

Диван NeoWall, Living Divani. Журнальный столик Flo’, Sawaya & Moroni. Книжный стеллаж выполнен на заказ по дизайну Sawaya & Moroni. Фото: Санти Калека (Santi Caleca)

На момент покупки квартира представляла собой пустую коробку площадью 270 квадратных метров. Внимание привлекали большие окна, ориентированные на восток, что гарантировало большое количество естественного света и, безусловно, играло нам на руку. В создании образа индустриального интерьера мы использовали разные выразительные средства, и свет был одним из ключевых. Он свободно «разливается» по открытому пространству объединенной гостиной, столовой и кухни.

Кухня расположена в открытой зоне в гостиной. Кухонная мебель изготовлена на фабрике Xera по дизайну Sawaya & Moroni. Барный стул Cowntdown, Sawaya & Moroni. Светильник Light Fields, Zumtobel. Фото: Санти Калека (Santi Caleca)

Помещения перетекают одно в другое, обеспечивая беспрепятственную циркуляцию людских потоков, как в классических американских лофтах. Этот образ поддерживает и выбор предметов. Светильники в холле не случайно напоминают технические прожекторы, а шпонированные лопасти люстры в гостиной навевают ассоциации с пропеллером потолочного вентилятора. И, конечно, блеск металла! Им отливает футуристическое бронзовое кресло.

«Квартира не располагала к выбранной нами стилистике. Но мы решили стоять на своем».

Гостиная. Люстра Simona от Weplight. Бронзовое кресло Gravity, стулья Ollwood Up, стол Fior di latte и скамья Deu, все — Sawaya & Moroni. На стене — работа Алисы Йоффе «Скажи, что ты мой раб, скажи, что ты любишь меня». Фото: Санти Калека (Santi Caleca)

Мне очень нравится современная тенденция делать открытую кухню в зоне гостиной. В ней заложена глубокая философия жизни, которая предлагает рассматривать готовку не как домашнюю повинность, а как еще один способ получать удовольствие от каждого прожитого дня.

Холл. На консоли, дизайн Sawaya & Moroni, стоит светильник, 1960-e годы. Напротив — панно Олафура Элиассона из серии «Водопады». Пуф Vicka из техногеля, Sawaya & Moroni. Фото: Санти Калека (Santi Caleca)

Мы оставили на виду не только кухню, но и трубы-воздуховоды в гостиной. Их блестящая металлическая поверхность стала элементом декора, притягивающим взгляд. Другие нарочито «промышленные» детали — французская кованая скамья 1980-х годов, обитая брутальной коричневой кожей, и огромный книжный стеллаж. Он встроен во всю стену гостиной и оснащен лестницей на колесиках, какие используются на промышленных складах.

«Этот интерьер — смесь простоты и содержательности. Я называю такой стиль «шик без эксгибиционизма».

Спальня хозяев оформлена в духе 1940-х. Стул Lemma, кресло и банкетка Blue Velvet, все — Sawaya & Moroni. Кровать с изголовьем из техногеля сделана на заказ по дизайну Sawaya & Moroni. Туалетный столик с зеркалом, 1940-е годы. Фото: Санти Калека (Santi Caleca)

Отделочные материалы строги и лаконичны: полы из натурального дерева, серая краска с патиной для потолка, кирпичная стена между гостиной и спальней. Разные по своей природе материалы тем не менее гармонично сочетаются между собой, создают атмосферу индустриального шика и формируют нейтральный фон для рафинированных предметов обстановки. Среди них есть знаковые дизайн-объекты и вещи, созданные Sawaya & Moroni специально для этого проекта. Но все же главные герои интерьера — произведения современного искусства из коллекции хозяйки.

Фрагмент спальни. Кресло Blue Velvet, Sawaya & Moroni. На стене — серия фотографий Failed Views Сергея Сапожникова. Фото: Санти Калека (Santi Caleca)

Яркие, провокационные, порой диссонирующие друг с другом, они — это очень важно — не перетягивают все внимание на себя, а становятся частью единого пространственного решения. В целом интерьер квартиры — смесь простоты и содержательности, где эстетический аспект не хочет любой ценой поражать ваше воображение. Главное здесь — чувство меры. Впрочем, это чувство важно не только в дизайне, а вообще во всем. www.sawayamoroni.com

«Многие предметы мы сделали специально для этого интерьера. Но его главные герои — произведения современного искусства».