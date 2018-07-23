Яркая квартира 70 м² с этническим декором

Квартира в московской новостройке предназначалась не для постоянного проживания, а как пространство для выходных. Замысел заказчиков воплотила дизайнер Дарья Василькова

Ковер и гобелен LOVE, The Rug Company Russia. Арт-сопровождение, декоративные кашпо и вазы, Ana Miro и Arterria. Подушки с росписью художницы Екатерины Нечаевой, Art Brut Moscow. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

Дизайнер Дарья Василькова.

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в новостройке Метраж: 70 м² Где находится: г. Москва, ЖК «Велтон Парк», район Хорошево-Мневники Стиль: современный Основная идея проекта: создать квартиру «на выходные» Цветовая гамма: яркая мебель и декор на нейтральном фоне Автор проекта: Дарья Василькова, основатель архитектурного бюро Art Group, т. +7 495 792-96-37, www.artgroup-msk.ru

Все столярные изделия выполнены в мастерской по эскизам бюро Art Group. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

В этой московской квартире заказчики изначально не предполагали проживать постоянно. Молодая пара с новорожденным хотели получить яркий интерьер «на выходные», где также могли бы останавливаться друзья и родственники семьи.

Напольный светильник, Nature Design. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

«Заказчик на первой встрече сказал, что ему точно нужен хороший телевизор и диван, а остальное доверил нам, потому что обращался к нам как раз за авторским стилем Art Group, — комментирует проект основатель бюро Дарья Василькова. — За основу мы взяли светлый фон и оформили его с помощью наших фирменных приемов: этнические элементы декора, плитка со средиземноморским принтом, индонезийская мебель».

Кресло, диван, пуф, Gervasonni. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

«Квартира разделена на две зоны: общественную и приватную. В первой расположена кухня с местом для быстрых перекусов, столовая, гостиная. Это некое открытое пространство, которое мы зонировали при помощи стеклянной перегородки, которая напоминает большое французское окно. Гостиная от столовой, в свою очередь, отделена поворотной тв-стойкой».

Приставной столик, Vermissen. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

«В гостиной мы расположили необычный удобный диван и телевизор — как и просил заказчик. Центральным элементом пространства стало деревянное панно ручной работы. Его привезли из Индонезии для заказчицы — молодой девушки, которая занимается йогой и другими духовными практиками».

Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

«Абсолютно лаконичную, практически незаметную белую кухню оживили с помощью яркой плитки, здесь же оборудована зона для завтраков с барной стойкой».

Ковер, The Rug Company Russia. Декоративные вазы и кашпо, Ana Miro и Arterria. Светильники над барной стойкой, Karman. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

«В приватной зоне квартиры находится спальня с открытой гардеробной и ванная комната. Поскольку квартира выполняет функцию жилья „на выходные“, в спальне ничего нет кроме кровати. Также само помещение выполнено в светлых тонах, чем отличается от остальных комнат».

Обеденный стол, La Seggiola. Стулья, Polls Potten. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

«В ванной словно попадаешь на балийский курорт — тумба была привезена именно с тропического острова. Здесь мы соединили мрамор с плиткой, добавили этники и винтажной мебели, получился эффектный ансамбль».

Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

«Самым важным в проекте для нас стало полное доверие со стороны заказчика, что вылилось в абсолютную свободу самовыражения».

Кухня, Aster Cucine. Барные стулья, Versmissen. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

Кровать, EkoDivani. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

Прикроватный столик, Polls Potten. Постельное белье, Marki Home Moscow. Декоративные подушки, The Rug Company Russia. Настольная лампа, Viva Vintage. Кашпо для цветов, Ana Miro. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

Гобелен, The Rug Company Russia. Ваза, Arterria. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева

Полотенца, Marki Home Moscow. Вазы, Arterria. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева Картина «Искры теней» Ивана Баранчика. Фото: Сергей Красюк Стиль: Дарья Соболева