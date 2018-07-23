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23 июля 2018

Яркая квартира 70 м² с этническим декором

Квартира в московской новостройке предназначалась не для постоянного проживания, а как пространство для выходных. Замысел заказчиков воплотила дизайнер Дарья Василькова

Дарья Василькова (фото 0)
Ковер и гобелен LOVE, The Rug Company Russia. Арт-сопровождение, декоративные кашпо и вазы, Ana Miro и Arterria. Подушки с росписью художницы Екатерины Нечаевой, Art Brut Moscow.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева
Дарья Василькова (фото 1)
Дизайнер Дарья Василькова.

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в новостройке

Метраж: 70 м²

Где находится: г. Москва, ЖК «Велтон Парк», район Хорошево-Мневники

Стиль: современный

Основная идея проекта: создать квартиру «на выходные»

Цветовая гамма: яркая мебель и декор на нейтральном фоне

Автор проекта: Дарья Василькова, основатель архитектурного бюро Art Group, т. +7 495 792-96-37, www.artgroup-msk.ru

Дарья Василькова (фото 3)
Все столярные изделия выполнены в мастерской по эскизам бюро Art Group.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева

В этой московской квартире заказчики изначально не предполагали проживать постоянно. Молодая пара с новорожденным хотели получить яркий интерьер «на выходные», где также могли бы останавливаться друзья и родственники семьи.

Дарья Василькова (фото 4)
Напольный светильник, Nature Design.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева

«Заказчик на первой встрече сказал, что ему точно нужен хороший телевизор и диван, а остальное доверил нам, потому что обращался к нам как раз за авторским стилем Art Group, — комментирует проект основатель бюро Дарья Василькова. — За основу мы взяли светлый фон и оформили его с помощью наших фирменных приемов: этнические элементы декора, плитка со средиземноморским принтом, индонезийская мебель».

Дарья Василькова (фото 5)
Кресло, диван, пуф, Gervasonni.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева

«Квартира разделена на две зоны: общественную и приватную. В первой расположена кухня с местом для быстрых перекусов, столовая, гостиная. Это некое открытое пространство, которое мы зонировали при помощи стеклянной перегородки, которая напоминает большое французское окно. Гостиная от столовой, в свою очередь, отделена поворотной тв-стойкой».

Дарья Василькова (фото 6)
Приставной столик, Vermissen.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева

«В гостиной мы расположили необычный удобный диван и телевизор — как и просил заказчик. Центральным элементом пространства стало деревянное панно ручной работы. Его привезли из Индонезии для заказчицы — молодой девушки, которая занимается йогой и другими духовными практиками».

Дарья Василькова (фото 7.1)
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева
Дарья Василькова (фото 7.2)
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева

«Абсолютно лаконичную, практически незаметную белую кухню оживили с помощью яркой плитки, здесь же оборудована зона для завтраков с барной стойкой».

Дарья Василькова (фото 8)
Ковер, The Rug Company Russia. Декоративные вазы и кашпо, Ana Miro и Arterria. Светильники над барной стойкой, Karman.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева

«В приватной зоне квартиры находится спальня с открытой гардеробной и ванная комната. Поскольку квартира выполняет функцию жилья „на выходные“, в спальне ничего нет кроме кровати. Также само помещение выполнено в светлых тонах, чем отличается от остальных комнат».

Дарья Василькова (фото 9)
Обеденный стол, La Seggiola. Стулья, Polls Potten.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева

«В ванной словно попадаешь на балийский курорт — тумба была привезена именно с тропического острова. Здесь мы соединили мрамор с плиткой, добавили этники и винтажной мебели, получился эффектный ансамбль».

Дарья Василькова (фото 10)
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева

«Самым важным в проекте для нас стало полное доверие со стороны заказчика, что вылилось в абсолютную свободу самовыражения».

Дарья Василькова (фото 11)
Кухня, Aster Cucine. Барные стулья, Versmissen.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева
Дарья Василькова (фото 12.1)
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева
Дарья Василькова (фото 12.2)
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева
Дарья Василькова (фото 13)
Кровать, EkoDivani.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева
Дарья Василькова (фото 14)
Прикроватный столик, Polls Potten. Постельное белье, Marki Home Moscow. Декоративные подушки, The Rug Company Russia. Настольная лампа, Viva Vintage. Кашпо для цветов, Ana Miro.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева
Дарья Василькова (фото 15)
Гобелен, The Rug Company Russia. Ваза, Arterria.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева
Дарья Василькова (фото 16.1)
Полотенца, Marki Home Moscow. Вазы, Arterria.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева
Дарья Василькова (фото 16.2)
Картина «Искры теней» Ивана Баранчика.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева
Дарья Василькова (фото 17)
Зеркало, BL Mobili.
Фото: 
Сергей Красюк
Стиль: 
Дарья Соболева

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

Телефон:
+7 (495) 633-5-633
Факс:
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