Яркая квартира 70 м² с этническим декором

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Квартира в московской новостройке предназначалась не для постоянного проживания, а как пространство для выходных. Замысел заказчиков воплотила дизайнер Дарья Василькова
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в новостройке
Метраж: 70 м²
Где находится: г. Москва, ЖК «Велтон Парк», район Хорошево-Мневники
Стиль: современный
Основная идея проекта: создать квартиру «на выходные»
Цветовая гамма: яркая мебель и декор на нейтральном фоне
Автор проекта: Дарья Василькова, основатель архитектурного бюро Art Group, т. +7 495 792-96-37, www.artgroup-msk.ru
В этой московской квартире заказчики изначально не предполагали проживать постоянно. Молодая пара с новорожденным хотели получить яркий интерьер «на выходные», где также могли бы останавливаться друзья и родственники семьи.
«Заказчик на первой встрече сказал, что ему точно нужен хороший телевизор и диван, а остальное доверил нам, потому что обращался к нам как раз за авторским стилем Art Group, — комментирует проект основатель бюро Дарья Василькова. — За основу мы взяли светлый фон и оформили его с помощью наших фирменных приемов: этнические элементы декора, плитка со средиземноморским принтом, индонезийская мебель».
«Квартира разделена на две зоны: общественную и приватную. В первой расположена кухня с местом для быстрых перекусов, столовая, гостиная. Это некое открытое пространство, которое мы зонировали при помощи стеклянной перегородки, которая напоминает большое французское окно. Гостиная от столовой, в свою очередь, отделена поворотной тв-стойкой».
«В гостиной мы расположили необычный удобный диван и телевизор — как и просил заказчик. Центральным элементом пространства стало деревянное панно ручной работы. Его привезли из Индонезии для заказчицы — молодой девушки, которая занимается йогой и другими духовными практиками».
«Абсолютно лаконичную, практически незаметную белую кухню оживили с помощью яркой плитки, здесь же оборудована зона для завтраков с барной стойкой».
«В приватной зоне квартиры находится спальня с открытой гардеробной и ванная комната. Поскольку квартира выполняет функцию жилья „на выходные“, в спальне ничего нет кроме кровати. Также само помещение выполнено в светлых тонах, чем отличается от остальных комнат».
«В ванной словно попадаешь на балийский курорт — тумба была привезена именно с тропического острова. Здесь мы соединили мрамор с плиткой, добавили этники и винтажной мебели, получился эффектный ансамбль».
«Самым важным в проекте для нас стало полное доверие со стороны заказчика, что вылилось в абсолютную свободу самовыражения».
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)