Династия: квартира Александры Вертинской

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Узбекские ткани и венецианские зеркала, фамильный антиквариат и берлинская архитектура — в интерьере квартиры Александры Вертинской отразилось прошлое и настоящее знаменитой семьи
Занавес открывается! Именно таким способом в этой квартире попадают из парадного мраморного холла в гостиную. По бархатным диванам, словно заводная игрушка, скачет собака породы шипперке. «Не обращайте внимания на размер! Шипперке — это самая настоящая овчарка, только в миниатюре», — с напускной серьезностью говорит художник и декоратор Александра Вертинская. Никто и не сомневался — в этом доме все настоящее.
«Не люблю, когда в доме есть лишние двери, нарушающие свободу движения».
Антиквариат передавался по наследству, краски и мольберты всегда в работе, на полу в ванных — столетний гранит. «Сначала я хотела, как все, положить метлахскую плитку, но ее не оказалось в наличии, — вспоминает Александра. — А так как я привыкла все делать быстро, то полетела в Луку и купила гранит, который до этого 120 лет лежал на полу в каком-то итальянском доме, а уже через две недели — у моих ног. Кстати, это оказалось дешевле цементной плитки в Москве».
«У нас невероятное количество картин. Ради них пришлось строить дополнительные стены».
Квартиру в Зачатьевском переулке Александра и ее муж Емельян Захаров, совладелец галереи «Триумф», купили полтора года назад. Планировку заказали архитектурному бюро «Акант». «Мы вместе обсуждали зонирование, в частности необходимость обеспечить изоляцию детской половины, чтобы дочкам не мешали шумные гости, — говорит декоратор. — Для „особо важных“ старинных буфетов еще на стадии проекта предусмотрели специальные ниши. Гостиную и столовую изначально расположили в едином пространстве, но потом добавили разделительные стенки, чтобы было куда вешать картины».
Александра очень любит период русского «усадебного» ампира, но против засилья антиквариата в доме. «Старые московские интерьеры — это всегда эклектика, — считает она. — Комоды карельской березы традиционно дружили с китайскими вазами, полированные финские стенки — с африканскими масками. Помните, одно время они висели чуть ли не в каждой «приличной» квартире? А рядом запросто мог стоять усадебный ломберный столик. И вот эта «каша-малаша» и создает тот самый московский уют.
Антиквариат хорош в виде акцентов. Но все вещи — на чем мы сидим, лежим, за чем едим — должны быть прочными и удобными, а следовательно, современными». Среди самых любимых старых вещей — подаренный бабушкой портрет кисти Венецианова, на котором художник изобразил свою дочь Александру. И старинное венецианское зеркало. «Сколько себя помню, оно всегда у нас было, — говорит хозяйка. — Зеркало купил папа (архитектор Илья Былинкин).
Разумеется, в Москве — за границу мы попали вместе с ним гораздо позже. Это была Сиена. Будучи там впервые, отец благодаря образованию прекрасно ориентировался в городе, а про каждый дом мог рассказать историю длиною в жизнь!»
Александра — профессиональный художник, выпускница Суриковского института мастерской Таира Салахова. «Я люблю цвет, мне нравятся венецианские палаццо, владельцы которых не боятся использовать фуксию, канареечно-желтый, травянисто-зеленый — эти невероятные цвета особенно красивы на фоне серой потрескавшейся штукатурки, — говорит Александра. — Однако гармоничный интерьер, на мой взгляд, всегда является продолжением архитектуры. Так как я живу в современном доме, то интерьер делала светлым и легким.
«Исторически так сложилось, что московский стиль интерьера — это всегда эклектика».
Создавая спокойный фон для моих ярких ковров и мебели, я полностью отказалась от белого цвета в пользу сложных оттенков серо-розового, серо-лавандового и графита. Приходила сюда в разное время суток и проверяла, как они смотрятся. Не понимаю, как можно выбирать цвет по образцам на бумаге. Это полная ерунда! Если хочешь что-то понять про цвет, выкрасы необходимо делать на стенах, на потолках, причем в разных местах. Около окна и в темном углу при электрическом свете он будет смотреться по-разному.
Самым коварным оказался цвет стен в гостиной — еще пару часов назад он был голубым, а сейчас сиренево-розовый. Меняется, словно камень аквамарин. Знаете, у него есть свойство менять оттенок в зависимости от погоды? Но настоящее буйство красок — это ткани икат, в которые я влюбилась во время поездки в Узбекистан. Для начала понашила себе кафтанов, а потом — шторы! Эти яркие всполохи азиатского солнца стали идеальным завершением московского интерьера. Для кого-то это эклектика, а для меня это и есть жизнь».
«Я полностью отказалась от белого цвета в пользу сложных оттенков серо-розового, серо-лавандового и графита».
«Вещи, на которых мы сидим и спим, должны быть удобными, а значит — современными».