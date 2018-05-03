Династия: квартира Александры Вертинской

Одна из комнат в квартире выделена под мастерскую. Фото: Саймон Аптон (Simon Upton) Александра Вертинская — художник, декоратор, наследница знаменитой артистической династии. Ее дедушка — легендарный певец и поэт Александр Вертинский, бабушка Лидия известна по роли коварной Анидаг из «Королевства кривых зеркал». Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

Занавес открывается! Именно таким способом в этой квартире попадают из парадного мраморного холла в гостиную. По бархатным диванам, словно заводная игрушка, скачет собака породы шипперке. «Не обращайте внимания на размер! Шипперке — это самая настоящая овчарка, только в миниатюре», — с напускной серьезностью говорит художник и декоратор Александра Вертинская. Никто и не сомневался — в этом доме все настоящее.

«Не люблю, когда в доме есть лишние двери, нарушающие свободу движения».

Александра отказалась от дверей между гостиной и прихожей и сделала бархатный занавес. Потолочные светильники, частью — винтажные, частью — увеличенная копия объектов 1950-х годов, привезены из Италии. Стол из латуни и мрамора, 1953 год, тоже куплен в Италии. Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

Антиквариат передавался по наследству, краски и мольберты всегда в работе, на полу в ванных — столетний гранит. «Сначала я хотела, как все, положить метлахскую плитку, но ее не оказалось в наличии, — вспоминает Александра. — А так как я привыкла все делать быстро, то полетела в Луку и купила гранит, который до этого 120 лет лежал на полу в каком-то итальянском доме, а уже через две недели — у моих ног. Кстати, это оказалось дешевле цементной плитки в Москве».

«У нас невероятное количество картин. Ради них пришлось строить дополнительные стены».

Столовая. Обеденный стол, Giorgetti. Эскизы для потолочной лепнины с лаконичным геометрическим узором Александра нарисовала под впечатлением от старых берлинских домов. Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

Квартиру в Зачатьевском переулке Александра и ее муж Емельян Захаров, совладелец галереи «Триумф», купили полтора года назад. Планировку заказали архитектурному бюро «Акант». «Мы вместе обсуждали зонирование, в частности необходимость обеспечить изоляцию детской половины, чтобы дочкам не мешали шумные гости, — говорит декоратор. — Для „особо важных“ старинных буфетов еще на стадии проекта предусмотрели специальные ниши. Гостиную и столовую изначально расположили в едином пространстве, но потом добавили разделительные стенки, чтобы было куда вешать картины».

Во время поездки в Узбекистан декоратор нашла единственную фабрику, где ткани икат до сих пор ткут вручную из цветных шелковых нитей. «Завораживающее действо! О лучших шторах для моего интерьера я и мечтать не могла». Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

Александра очень любит период русского «усадебного» ампира, но против засилья антиквариата в доме. «Старые московские интерь­еры — это всегда эклектика, — считает она. — Комоды карельской березы традиционно дружили с китайскими вазами, полированные финские стенки — с африканскими масками. Помните, одно время они висели чуть ли не в каждой «приличной» квартире? А рядом запросто мог стоять усадебный ломберный столик. И вот эта «каша-малаша» и создает тот самый московский уют.

Металлический жук — работа Игоря Макаревича и Елены Елагиной. Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

Антик­вариат хорош в виде акцентов. Но все вещи — на чем мы сидим, лежим, за чем едим — должны быть прочными и удобными, а следовательно, современными». Среди самых любимых старых вещей — подаренный бабушкой портрет кисти Венецианова, на котором художник изобразил свою дочь Александру. И старинное венецианское зеркало. «Сколько себя помню, оно всегда у нас было, — говорит хозяйка. — Зеркало купил папа (архитектор Илья Былинкин). Разумеется, в Москве — за границу мы попали вместе с ним гораздо позже. Это была Сиена. Будучи там впервые, отец благодаря образованию прекрасно ориентировался в городе, а про каждый дом мог рассказать историю длиною в жизнь!»

Кухню декоратор хотела сделать теплой, деревянной, при этом минималистской. Кухня, Nolte, фартук облицован металлом. На полу — мозаика из цементной плитки российского производства Viva & Hitit. Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

Александра — профессиональный художник, выпускница Суриковского института мастерской Таира Салахова. «Я люблю цвет, мне нравятся венецианские палаццо, владельцы которых не боятся использовать фуксию, канареечно-желтый, травянисто-зеленый — эти невероятные цвета особенно красивы на фоне серой потрескавшейся штукатурки, — говорит Александра. — Однако гармоничный интерьер, на мой взгляд, всегда является продолжением архитектуры. Так как я живу в современном доме, то интерьер делала светлым и легким.

«Исторически так сложилось, что московский стиль интерьера — это всегда эклектика».

Гостевой санузел. Стены во всей квартире покрыты красками, Little Greene. Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

Создавая спокойный фон для моих ярких ковров и мебели, я полностью отказалась от белого цвета в пользу сложных оттенков серо-розового, серо-лавандового и графита. Приходила сюда в разное время суток и проверяла, как они смотрятся. Не понимаю, как можно выбирать цвет по образцам на бумаге. Это полная ерунда! Если хочешь что-то понять про цвет, выкрасы необходимо делать на стенах, на потолках, причем в разных местах. Около окна и в темном углу при электрическом свете он будет смотреться по-разному.

Холл. Венецианское зеркало XVIII века — семейная реликвия. Винтажная люстра куплена в Италии. Антикварная банкетка авторства архитектора А.Н. Воронихина. На стене — работа Александры Вертинской. Технический свет, Centrsvet. Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

Самым коварным оказался цвет стен в гостиной — еще пару часов назад он был голубым, а сейчас сиренево-розовый. Меняется, словно камень аквамарин. Знаете, у него есть свойство менять оттенок в зависимости от погоды? Но настоящее буйство красок — это ткани икат, в которые я влюбилась во время поездки в Узбекистан. Для начала понашила себе кафтанов, а потом — шторы! Эти яркие всполохи азиатского солнца стали идеальным завершением московского интерьера. Для кого-то это эклектика, а для меня это и есть жизнь».

«Я полностью отказалась от белого цвета в пользу сложных оттенков серо-розового, серо-лавандового и графита».

Комната старшей дочери. Мебель из карельской березы досталась владельцам по наследству. Дубовый паркет, Finex, сделан на заказ. «В поисках квартиры мы обошли десятки старых московских коммуналок, — вспоминает Александра. — В итоге решили поселиться в современном доме, но прогулки по коммуналкам не прошли даром. В одной из них я подсмотрела узор деревянного пола, который воспроизвела здесь». Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

Галерея семейных портретов в спальне хозяев. Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

«Вещи, на которых мы сидим и спим, должны быть удобными, а значит — современными».

Гардеробная перед спальней. Подвесные светильники привезены из Голландии. Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

Спальня хозяев. Резные колонны кровати, Giorgetti, по признанию хозяйки, служат идеальной основой для развески нарядов, когда надо быстро решить, что надеть. Шторы из узбекского иката сделаны на заказ по старинной технологии. Фото: Саймон Аптон (Simon Upton)

Фото: САЙМОН АПТОН (SIMON UPTON)

Фото: САЙМОН АПТОН (SIMON UPTON)

Фото: САЙМОН АПТОН (SIMON UPTON)

Фото: САЙМОН АПТОН (SIMON UPTON)