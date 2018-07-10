Собственная квартира декоратора Ирины Дымовой

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Новый дом — это всегда новая жизнь. Ирина Дымова приглашает в свою квартиру, куда она переехала буквально за день до съемки для нашего журнала
Когда о покупке квартир и речи идти не могло (они только менялись одна на другую), мы пришли посмотреть квартиру в номенклатурном доме. Помимо безупречно чистого подъезда и цветов в кадках, в памяти осталось объявление: «Товарищи, кто забыл батон сырокопченой колбасы на почтовых ящиках — обращайтесь в квартиру такую-то».
«Надо же, какие приличные люди, — подумала я. — В обычном доме такой дефицит давно бы пустили под нож». Прошли годы, о дефиците мы давно забыли, но по старой памяти я вновь стою у подъезда такого же номенклатурного дома на престижной московской набережной — я вновь ищу себе квартиру.
«Новое пространство — это как стопка бумаги перед началом дипломной работы».
От былой роскоши остались лишь цветы в кадках и старые ковры — кто-то вынес их в холл за ненадобностью. Разве что неприветливый взгляд жильцов, до сих пор живущих своими мнимыми партийными заслугами, напоминал о некогда престижном жилье.
«Старые стены стали для меня чемоданом без ручки, который даже бросить не жалко».
Я резко разворачиваюсь и выхожу из подъезда, даже не взглянув на «квартиру в престижном доме с видом на парк». Неожиданно приходит понимание, что время рефлексии давно ушло — нужно идти вперед без оглядки. Старые стены превратились для меня в чемодан без ручки, который разве что нести тяжело. Но бросить его совсем не жалко...
«Я смешала свои любимые приемы декорирования в хулиганский коктейль».
В этот современный дом я сразу влюбилась. Новое пространство — это как стопка бумаги или, с поправкой на современность, кнопка «создать документ» перед началом дипломной работы: немного страшно, но уже через час работаешь не поднимая головы, если тебе, конечно, есть что сказать.
«Современная Архитектура дома сама подсказала планировку квартиры».
Архитектура здания сама подсказала планировку: внутри квартиры — две гардеробные и две ванные комнаты; анфилада из кухни, гостиной и спальни смотрит через огромные окна в зеленый двор. Я смешала свои любимые приемы декорирования в хулиганский коктейль: квартира декоратора не должна походить на наглядное пособие.
В моей спальне — настоящие джунгли, в гостиной — микс из классической и современной авторской мебели, винтажа и искусства. Кстати, гостиная занимает более трети всей площади квартиры — так легче дышится и веселее принимать гостей. Именно это я и сделала в свой первый день рождения, который отметила в новом доме!
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)