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10 июля 2018

Собственная квартира декоратора Ирины Дымовой

Новый дом — это всегда новая жизнь. Ирина Дымова приглашает в свою квартиру, куда она переехала буквально за день до съемки для нашего журнала

Диво: проект Ирины Дымовой (фото 0)
Фрагмент гостиной. Стены покрыты французской краской, Argile, салоны Manders. Пол, Austria Wood. Торшер, Brand van Egmond, кушетка, Luisa Peixoto Design, галерея Booroom.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Когда о покупке квартир и речи идти не могло (они только менялись одна на другую), мы пришли посмотреть квартиру в номенклатурном доме. Помимо безупречно чистого подъезда и цветов в кадках, в памяти осталось объявление: «Товарищи, кто забыл батон сырокопченой колбасы на почтовых ящиках — обращайтесь в квартиру такую-то».

Диво: проект Ирины Дымовой (фото 2)
Фрагмент гостиной. Диван, Holly Hunt, Veranda 7. Кресло, Luisa Peixoto Design. Стол, Promemoria. Торшер, Christian Liaigre. Антикварная люстра муранского стекла. Каминный портал выполнен из оселкового мрамора.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

«Надо же, какие приличные люди, — подумала я. — В обычном доме такой дефицит давно бы пустили под нож». Прошли годы, о дефиците мы давно забыли, но по старой памяти я вновь стою у подъезда такого же номенклатурного дома на престижной московской набережной — я вновь ищу себе квартиру.

Диво: проект Ирины Дымовой (фото 0)
Ирина Дымова
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
«Новое пространство — это как стопка бумаги перед началом дипломной работы».
Диво: проект Ирины Дымовой (фото 6)
Гостиная. Картины «Автопортрет» и «На пляже», художник Лидия Архипова, слева — работа художника Николая Кондрашина.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

От былой роскоши остались лишь цветы в кадках и старые ковры — кто-то вынес их в холл за ненадобностью. Разве что неприветливый взгляд жильцов, до сих пор живущих своими мнимыми партийными заслугами, напоминал о некогда престижном жилье.

Диво: проект Ирины Дымовой (фото 8)
Фрагмент гостиной. Шторы, de Le Cuona.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
«Старые стены стали для меня чемоданом без ручки, который даже бросить не жалко».
Диво: проект Ирины Дымовой (фото 10)
Кухня. Встроенная бытовая техника, Kuppersbusch, с отделкой розовым золотом. Люстра, Louis Poulsen.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Я резко разворачиваюсь и выхожу из подъезда, даже не взглянув на «квартиру в престижном доме с видом на парк». Неожиданно приходит понимание, что время рефлексии давно ушло — нужно идти вперед без оглядки. Старые стены превратились для меня в чемодан без ручки, который разве что нести тяжело. Но бросить его совсем не жалко... 

Диво: проект Ирины Дымовой (фото 12)
Вид на прихожую. На стене — работа «Брод», художник Александр Седов. НА СТРАНИЦЕ СПРАВА Фрагмент кухни. На стене — работа художника Геннадия Трошкова. Столешница и фартук выполнены из кварца. Светильник AIM, дизайн Ронана и Эрвана Буруллеков, Flos.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
«Я смешала свои любимые приемы декорирования в хулиганский коктейль».
Диво: проект Ирины Дымовой (фото 14)
Фрагмент кухни. На стене — работа художника Геннадия Трошкова. Столешница и фартук выполнены из кварца. Светильник AIM, дизайн Ронана и Эрвана Буруллеков, Flos.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

В этот современный дом я сразу влюбилась. Новое пространство — это как стопка бумаги или, с поправкой на современность, кнопка «создать документ» перед началом дипломной работы: немного страшно, но уже через час работаешь не поднимая головы, если тебе, конечно, есть что сказать.

Диво: проект Ирины Дымовой (фото 16)
Спальня. Кровать, Vispring. Прикроватный столик и настольная лампа, Christian Liaigre. Покрывало, Loro Piana. Подушки и шторы, de Le Cuona. Ковер, дизайн Микаэлы Шлейпен, Kovёr Büro. Роспись стен по мотивам работ Анри Руссо выполнена художником Максимом Шишигиным.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
«Современная Архитектура дома сама подсказала планировку квартиры».
Диво: проект Ирины Дымовой (фото 18)
Ванная комната. Раковина, дизайн Ронана и Эрвана Буруллеков. Сантехника, Duravit. Плитка, Rosbri.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Архитектура здания сама подсказала планировку: внутри квартиры — две гардеробные и две ванные комнаты; анфилада из кухни, гостиной и спальни смотрит через огромные окна в зеленый двор. Я смешала свои любимые приемы декорирования в хулиганский коктейль: квартира декоратора не должна походить на наглядное пособие.

Диво: проект Ирины Дымовой (фото 20)
Ванная комната. Раковина, дизайн Ронана и Эрвана Буруллеков. Сантехника, Duravit. Плитка, Rosbri.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

В моей спальне — настоящие джунгли, в гостиной — микс из классической и современной авторской мебели, винтажа и искусства. Кстати, гостиная занимает более трети всей площади квартиры — так легче дышится и веселее принимать гостей. Именно это я и сделала в свой первый день рождения, который отметила в новом доме!

Диво: проект Ирины Дымовой (фото 22)
Фрагмент спальни. Контрастная покраска дверей — один из модных приемов.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ
Диво: проект Ирины Дымовой (фото 23)
Прихожая. Зеркало, Villeroy & Boch.
Фото: 
СЕРГЕЙ АНАНЬЕВ

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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