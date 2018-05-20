Дизайн квартиры в духе 1930-х годов

Квартира в доме 1930-х годов на Большой Дмитровке долгое время была нежилой. Она использовалась как представительское помещение с бронированными окнами, замурованной балконной дверью, подвесными потолками, полукруглыми стенами и прочими атрибутами ремонта 90-х годов.

Гостиная. Лаконичная гипсовая лепнина в духе 1930-х годов, мастерская «Петергоф». Люстра, Jonathan Adler. Торшер, Rubn. Диван, Ostend. Журнальный стол, Bonaldo. Кресла, Dantone. Комод для аппаратуры, Crate and Barrel. Зеркала в латунных рамах повторяют рисунок расстекловки межкомнатных дверей, сделаны по эскизам архитекторов в мастерской «Ликмет». Краски и текстиль, компания Manders. Фото: Росица Переславцева

«Словом, сохранять было нечего, — рассказывают архитекторы Павел Железнов и Татьяна Борисова. — Тем более что требование заказчика заключалось в том, чтобы максимально раскрыть перспективные виды и добиться, чтобы интерьер перекликался с фасадом здания».

Столовая. Стол, Moooi. Кресла, Dantone. Буфет, Crate and Barrel. Люстра, Vibia. На стене — платок «Трактористка» работы Ольги Никич. Фото: Росица Переславцева

В поисках образцов исторической лепнины и рисунка окон Татьяна и Павел заглядывали в соседние подъезды и чудом уцелевшие старые окна. Не ставя перед собой цели сделать полную историческую реконструкцию, они постарались создать ощущение интерьера с историей.

Холл. Консоль сделана на заказ в мастерской «Ликмет». Настольная лампа, Oluce. Люстра Satellite, галерея Lamps of 50 60 70s. Двери, окна и столярные изделия, компания «Анкон». Фото: Росица Переславцева

«Так, как если бы в нем все это время жили люди, — уточняет Татьяна. — Модульный паркет сделали из дуба — как в старых московских домах. Замените его на орех — и сразу получите американский акцент. Обратите внимание, цвет пола переходит в плинтус и далее в дверные наличники, создавая контрастный контур».

Архитекторы Татьяна Борисова и Павел Железнов. Фото: Росица Переславцева

Заказчику нравится идея создания единого пространства в жилом помещении. Поэтому в квартире площадью 92 квадратных метра почти все двери стеклянные. Исключением не стала даже смежная с гостиной спальня. Двери с расстекловкой и фрамугами до потолка в духе 1930-х годов сделаны по эскизам архитекторов.

Кухня Windsor, Nolte. Полки сделаны на заказ в мастерской «Ликмет». Потолочный светильник Frisbi, Flos. Фото: Росица Переславцева

Специально для спальни они создали панно, в пиксельном рисунке которого проглядывают силуэты «Лыжников» с картины А.А. Дейнеки 1926 года.

Мраморный подоконник — любимое место кота Василия. Фото: Росица Переславцева

«У хозяина прекрасный вкус. Часть предметов — дань его любви к американской классике, что-то сделано на заказ, винтаж привезен из Италии. В сочетании с объектами современного дизайна они создают эффект обжитого пространства.

Террасу при кухне выложили терракотовой плиткой в духе итальянских двориков. Здесь хозяин с удовольствием выращивает цветы и петрушку. Паркет, Finex. Фото: Росица Переславцева

И если в начале работ заказчик опасался насыщенных красок, то в итоге предпочел самый яркий из всех предложенных вариантов. Финальные оттенки для стен выбирали уже на стройке, когда все было готово. Это очень тонкий момент.

Спальня. Кровать, Dantone. Люстра, Arteriors Home. Настольные лампы, Rubn. Арт-панно создано архитекторами по мотивам картины А.А. Дейнеки «Лыжники» 1926 года. За откидными створками скрыты книжные полки. Фото: Росица Переславцева

Ведь нам нужна была именно эта бирюза и именно этот синий — яркий, но при этом мужской и очень московский».