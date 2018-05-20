Дизайн квартиры в духе 1930-х годов

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Проект Павла Железнова и Татьяны Борисовой
Квартира в доме 1930-х годов на Большой Дмитровке долгое время была нежилой. Она использовалась как представительское помещение с бронированными окнами, замурованной балконной дверью, подвесными потолками, полукруглыми стенами и прочими атрибутами ремонта 90-х годов.
«Словом, сохранять было нечего, — рассказывают архитекторы Павел Железнов и Татьяна Борисова. — Тем более что требование заказчика заключалось в том, чтобы максимально раскрыть перспективные виды и добиться, чтобы интерьер перекликался с фасадом здания».
В поисках образцов исторической лепнины и рисунка окон Татьяна и Павел заглядывали в соседние подъезды и чудом уцелевшие старые окна. Не ставя перед собой цели сделать полную историческую реконструкцию, они постарались создать ощущение интерьера с историей.
«Так, как если бы в нем все это время жили люди, — уточняет Татьяна. — Модульный паркет сделали из дуба — как в старых московских домах. Замените его на орех — и сразу получите американский акцент. Обратите внимание, цвет пола переходит в плинтус и далее в дверные наличники, создавая контрастный контур».
Заказчику нравится идея создания единого пространства в жилом помещении. Поэтому в квартире площадью 92 квадратных метра почти все двери стеклянные. Исключением не стала даже смежная с гостиной спальня. Двери с расстекловкой и фрамугами до потолка в духе 1930-х годов сделаны по эскизам архитекторов.
Специально для спальни они создали панно, в пиксельном рисунке которого проглядывают силуэты «Лыжников» с картины А.А. Дейнеки 1926 года.
«У хозяина прекрасный вкус. Часть предметов — дань его любви к американской классике, что-то сделано на заказ, винтаж привезен из Италии. В сочетании с объектами современного дизайна они создают эффект обжитого пространства.
И если в начале работ заказчик опасался насыщенных красок, то в итоге предпочел самый яркий из всех предложенных вариантов. Финальные оттенки для стен выбирали уже на стройке, когда все было готово. Это очень тонкий момент.
Ведь нам нужна была именно эта бирюза и именно этот синий — яркий, но при этом мужской и очень московский».
Elle Decoration
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