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6 ноября 2018

Уютная квартира в доме 1930-х годов постройки

Дизайнер Марта Храпка оформила квартиру в доме довоенной постройки в центре Варшавы, соединив в интерьере современные детали и элементы истории

Уютная квартира в доме 1930-х годов постройки (фото 0)
Фото: 
Kasia Gatkowska

Нынешний владелец квартиры — писатель исторических романов. Он часто путешествует по миру в поисках идей для новых книг. Прогуливаясь по Варшаве во время очередной поездки, автор наткнулся на здание довоенной постройки в неоклассическом стиле — настоящее сокровище в городе, разрушенном немецкими оккупантами. С изящных балконов видно оживленный центр города и набережную реки Вислы. Это был дом его мечты и, не раздумывая, он приобрел там апартаменты.

Уютная квартира в доме 1930-х годов постройки (фото 2)
Фото: 
KASIA GATKOWSKA

Последний раз квартиру ремонтировали в 1990-е годы, и, чтобы вдохнуть жизнь в блеклый и однообразный интерьер, владелец сразу начал поиски дизайнера. Марта Храпка (Marta Chrapka) из Colombe Design сразу нашла с ним общий язык и согласилась осовременить пространство, сохранив при этом важные исторические элементы.

Уютная квартира в доме 1930-х годов постройки (фото 4)
Дизайнер Марта Храпка
Фото: 
KASIA GATKOWSKA

Марта начала с перепланировки квартиры в соответствии с потребностями и образом жизни новых жильцов — писателя и его жены. Диагональная стена, которая есть почти в каждой комнате, сильно усложнила эту задачу, особенно в спальне. Чтобы помещения стали более прямоугольными и простыми по форме, Марта соорудила встроенные шкафы. Изящные двери из стекла и дерева символично разделили пространство квартиры на публичную и приватную зоны.

Уютная квартира в доме 1930-х годов постройки (фото 6)
Фото: 
KASIA GATKOWSKA
Уютная квартира в доме 1930-х годов постройки (фото 7)
Фото: 
KASIA GATKOWSKA

Чтобы создать ощущение интерьера с историей, Марта добавила узнаваемые элементы стиля 1930-х. Пол украсил классический паркет «елочкой», на стенах появилась изящная гипсовая лепнина и высокие плинтусы. Ярким акцентом в гостиной стала антикварная латунная лампа в форме цветочного растения.

Уютная квартира в доме 1930-х годов постройки (фото 9)
Фото: 
KASIA GATKOWSKA

Вдохновившись работами легендарного архитектора XX столетия Йозефа Франка (Joseph Frank), она придумала дизайн кухонного гарнитура с деревянными ручками в виде окружностей, а для обеденной зоны приобрела его оригинальные стулья. Соединить прошлое с настоящим помогли современные детали, например, минималистичные итальянские светильники.

Уютная квартира в доме 1930-х годов постройки (фото 10)
Фото: 
KASIA GATKOWSKA

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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Материалы по темам
КвартираВаршавакоричневыйбежевый60-120 квмЕвропаМарта Храпка (Marta Chrapka)Colombe Design
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