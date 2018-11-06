Уютная квартира в доме 1930-х годов постройки

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Дизайнер Марта Храпка оформила квартиру в доме довоенной постройки в центре Варшавы, соединив в интерьере современные детали и элементы истории
Нынешний владелец квартиры — писатель исторических романов. Он часто путешествует по миру в поисках идей для новых книг. Прогуливаясь по Варшаве во время очередной поездки, автор наткнулся на здание довоенной постройки в неоклассическом стиле — настоящее сокровище в городе, разрушенном немецкими оккупантами. С изящных балконов видно оживленный центр города и набережную реки Вислы. Это был дом его мечты и, не раздумывая, он приобрел там апартаменты.
Последний раз квартиру ремонтировали в 1990-е годы, и, чтобы вдохнуть жизнь в блеклый и однообразный интерьер, владелец сразу начал поиски дизайнера. Марта Храпка (Marta Chrapka) из Colombe Design сразу нашла с ним общий язык и согласилась осовременить пространство, сохранив при этом важные исторические элементы.
Марта начала с перепланировки квартиры в соответствии с потребностями и образом жизни новых жильцов — писателя и его жены. Диагональная стена, которая есть почти в каждой комнате, сильно усложнила эту задачу, особенно в спальне. Чтобы помещения стали более прямоугольными и простыми по форме, Марта соорудила встроенные шкафы. Изящные двери из стекла и дерева символично разделили пространство квартиры на публичную и приватную зоны.
Чтобы создать ощущение интерьера с историей, Марта добавила узнаваемые элементы стиля 1930-х. Пол украсил классический паркет «елочкой», на стенах появилась изящная гипсовая лепнина и высокие плинтусы. Ярким акцентом в гостиной стала антикварная латунная лампа в форме цветочного растения.
Вдохновившись работами легендарного архитектора XX столетия Йозефа Франка (Joseph Frank), она придумала дизайн кухонного гарнитура с деревянными ручками в виде окружностей, а для обеденной зоны приобрела его оригинальные стулья. Соединить прошлое с настоящим помогли современные детали, например, минималистичные итальянские светильники.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
Москва, ул. Шаболовка, дом 31б, 6-й подъезд (вход с Конного переулка)