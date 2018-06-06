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6 июня 2018

Эклектичная квартира в дореволюционном доме

Квартира для молодой пары из Сан-Франциско по дизайну Тимофея Вересновского сочетает в себе американский стиль с петербургским шармом

Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 1)
Дизайнер Тимофей Вересновский.
Фото: 
Евгений Парфенов

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

Тип недвижимости: квартира в доме дореволюционной постройки

Метраж: 73 м²

Где находится: Санкт-Петербург

Заказчик: молодая пара, постоянно проживающая в Сан-Франциско

Основная идея проекта: комфортные апартаменты для частых визитов в родной город

Стиль: эклектичный

Цветовая гамма: минималистичная палитра с яркими акцентами

Автор проекта: дизайнер Тимофей Вересновский, @veresnovsky

Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 3)
Центральная зона гостиной. Краска, Benjamin Moore. Фальш-камин — натуральный гранит из карьера в Карелии.
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

Заказчики, молодая пара из Санкт-Петербурга, семь лет назад переехали в Сан-Франциско. Устав от отелей во время визитов в родной город, они решили приобрести квартиру в Северной столице. Дизайнером проекта выступил Тимофей Вересновский.

Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 5)
Диван изготовлен на заказ. Кресла советской эпохи. Винтажный журнальный столик 1960-х привезен заказчиками из Калифорнии.
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

После приобретения квартиры и обсуждения планировки, заказчики Александр и Евгения улетели в Сан-Франциско, но обещали вернуться через три месяца. «Сроки были очень сжатые, это было не просто. Квартира была в старом фонде, в ужасном состоянии. Но в тоже время мне была дана художественная свобода, мне доверяли, и мы были постоянно на связи», — вспоминает Тимофей.

Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 7.1)
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ
Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 7.2)
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

В дореволюционных домах Санкт-Петербурга встречаются квартиры с так называемой планировкой «гребенка»: длинный коридор с комнатами на одну сторону. Путем минимального сноса стен в проекте объединили кухню с гостиной и сохранили две спальни. Таким образом, удалось максимально задействовать полезную площадь теперь уже бывшего коридора.

Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 9)
Кухонный гарнитур, ИКЕА. Обеденный стол, Pedrali. Светильники, Gubi.
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

В квартире во время демонтажа обнаружился дымоход. Хозяева загорелись идеей камина, но после детального изучения выяснилось, что технически он не функционирует. Поэтому было принято решение остановиться на фальш-камине.

Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 11)
Журнальный столик, Zara Home.
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

«Сан-Франциско считается самым „европейским“ городом Америки. Хотелось объединить два таких разных, и в тоже время похожих города в рамках одного проекта. Поэтому интерьер получился в американском стиле, но с петербургским шармом», — комментирует дизайнер. — «Учитывая постоянную „непогоду“ города на Неве, стены решили окрасить в off-white оттенки, а в гостевой спальне — использовать модные пудровые цвета».

Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 13)
Кровать изготовлена на заказ. Светильники, ZaraHome. Винтажное зеркало.
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

Мебель для квартиры решили делать на заказ. В гостиной разместили винтажный журнальный столик 60-х годов, приобретенный заказчиками в Калифорнии. Нашлось место и советскому креслу, которое Тимофей нашел на барахолке в Санкт-Петербурге.

Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 15)
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ
Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 16)
Зеркало советской эпохи. Комод, ИКЕА. Картина — реплика работы американского художника Фрэнка Стеллы (Frank Stella).
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ
Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 17)
Кровать изготовлена на заказ. Светильники, Zara Home. Над кроватью — фотография из путешествия по Северной Африки, личная коллекция заказчицы.
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ
Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 18)
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ
Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 19)
Кресло советских времен было найдено дизайнером на барахолке в Санкт-Петербурге.
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ
Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 20)
Плитка, Kerama Marazzi.
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ
Эклектичная квартира в дореволюционном доме (фото 21)
Обои, Harlequin. Постер с изображением Джонни Деппа, Yellow corner.
Фото: 
ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

Elle Decoration

Хёрст Шкулёв Паблишинг

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+7 (495) 633-5-633
Факс:
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