Эклектичная квартира в дореволюционном доме

Квартира для молодой пары из Сан-Франциско по дизайну Тимофея Вересновского сочетает в себе американский стиль с петербургским шармом

Дизайнер Тимофей Вересновский. Фото: Евгений Парфенов

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА Тип недвижимости: квартира в доме дореволюционной постройки Метраж: 73 м² Где находится: Санкт-Петербург Заказчик: молодая пара, постоянно проживающая в Сан-Франциско Основная идея проекта: комфортные апартаменты для частых визитов в родной город Стиль: эклектичный Цветовая гамма: минималистичная палитра с яркими акцентами Автор проекта: дизайнер Тимофей Вересновский, @veresnovsky

Центральная зона гостиной. Краска, Benjamin Moore. Фальш-камин — натуральный гранит из карьера в Карелии. Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

Заказчики, молодая пара из Санкт-Петербурга, семь лет назад переехали в Сан-Франциско. Устав от отелей во время визитов в родной город, они решили приобрести квартиру в Северной столице. Дизайнером проекта выступил Тимофей Вересновский.

Диван изготовлен на заказ. Кресла советской эпохи. Винтажный журнальный столик 1960-х привезен заказчиками из Калифорнии. Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

После приобретения квартиры и обсуждения планировки, заказчики Александр и Евгения улетели в Сан-Франциско, но обещали вернуться через три месяца. «Сроки были очень сжатые, это было не просто. Квартира была в старом фонде, в ужасном состоянии. Но в тоже время мне была дана художественная свобода, мне доверяли, и мы были постоянно на связи», — вспоминает Тимофей.

Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

В дореволюционных домах Санкт-Петербурга встречаются квартиры с так называемой планировкой «гребенка»: длинный коридор с комнатами на одну сторону. Путем минимального сноса стен в проекте объединили кухню с гостиной и сохранили две спальни. Таким образом, удалось максимально задействовать полезную площадь теперь уже бывшего коридора.

Кухонный гарнитур, ИКЕА. Обеденный стол, Pedrali. Светильники, Gubi. Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

В квартире во время демонтажа обнаружился дымоход. Хозяева загорелись идеей камина, но после детального изучения выяснилось, что технически он не функционирует. Поэтому было принято решение остановиться на фальш-камине.

Журнальный столик, Zara Home. Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

«Сан-Франциско считается самым „европейским“ городом Америки. Хотелось объединить два таких разных, и в тоже время похожих города в рамках одного проекта. Поэтому интерьер получился в американском стиле, но с петербургским шармом», — комментирует дизайнер. — «Учитывая постоянную „непогоду“ города на Неве, стены решили окрасить в off-white оттенки, а в гостевой спальне — использовать модные пудровые цвета».

Кровать изготовлена на заказ. Светильники, ZaraHome. Винтажное зеркало. Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

Мебель для квартиры решили делать на заказ. В гостиной разместили винтажный журнальный столик 60-х годов, приобретенный заказчиками в Калифорнии. Нашлось место и советскому креслу, которое Тимофей нашел на барахолке в Санкт-Петербурге.

Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

Зеркало советской эпохи. Комод, ИКЕА. Картина — реплика работы американского художника Фрэнка Стеллы (Frank Stella). Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

Кровать изготовлена на заказ. Светильники, Zara Home. Над кроватью — фотография из путешествия по Северной Африки, личная коллекция заказчицы. Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

Кресло советских времен было найдено дизайнером на барахолке в Санкт-Петербурге. Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ

Плитка, Kerama Marazzi. Фото: ЕВГЕНИЙ ПАРФЕНОВ