Эклектичная квартира в дореволюционном доме

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Квартира для молодой пары из Сан-Франциско по дизайну Тимофея Вересновского сочетает в себе американский стиль с петербургским шармом
ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА
Тип недвижимости: квартира в доме дореволюционной постройки
Метраж: 73 м²
Где находится: Санкт-Петербург
Заказчик: молодая пара, постоянно проживающая в Сан-Франциско
Основная идея проекта: комфортные апартаменты для частых визитов в родной город
Стиль: эклектичный
Цветовая гамма: минималистичная палитра с яркими акцентами
Автор проекта: дизайнер Тимофей Вересновский, @veresnovsky
Заказчики, молодая пара из Санкт-Петербурга, семь лет назад переехали в Сан-Франциско. Устав от отелей во время визитов в родной город, они решили приобрести квартиру в Северной столице. Дизайнером проекта выступил Тимофей Вересновский.
После приобретения квартиры и обсуждения планировки, заказчики Александр и Евгения улетели в Сан-Франциско, но обещали вернуться через три месяца. «Сроки были очень сжатые, это было не просто. Квартира была в старом фонде, в ужасном состоянии. Но в тоже время мне была дана художественная свобода, мне доверяли, и мы были постоянно на связи», — вспоминает Тимофей.
В дореволюционных домах Санкт-Петербурга встречаются квартиры с так называемой планировкой «гребенка»: длинный коридор с комнатами на одну сторону. Путем минимального сноса стен в проекте объединили кухню с гостиной и сохранили две спальни. Таким образом, удалось максимально задействовать полезную площадь теперь уже бывшего коридора.
В квартире во время демонтажа обнаружился дымоход. Хозяева загорелись идеей камина, но после детального изучения выяснилось, что технически он не функционирует. Поэтому было принято решение остановиться на фальш-камине.
«Сан-Франциско считается самым „европейским“ городом Америки. Хотелось объединить два таких разных, и в тоже время похожих города в рамках одного проекта. Поэтому интерьер получился в американском стиле, но с петербургским шармом», — комментирует дизайнер. — «Учитывая постоянную „непогоду“ города на Неве, стены решили окрасить в off-white оттенки, а в гостевой спальне — использовать модные пудровые цвета».
Мебель для квартиры решили делать на заказ. В гостиной разместили винтажный журнальный столик 60-х годов, приобретенный заказчиками в Калифорнии. Нашлось место и советскому креслу, которое Тимофей нашел на барахолке в Санкт-Петербурге.
Elle Decoration
Хёрст Шкулёв Паблишинг
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