Интерьер месяца: квартира 80 м² в центре Москве

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Архитекторы Наталия и Иван Трофимовы, бюро Blockstudio, преобразили квартиру в центре Москвы. Владелец — влюбленный в Россию француз, просил сделать интерьер в русском стиле с подлинной антикварной мебелью и парижским шиком.
«С Яном мы познакомились давно, еще в Париже, — рассказывают авторы проекта, архитекторы Иван и Наталия Трофимовы из студии Blockstudio. — Сидя в своей квартире, которая представляла собой абсолютное воплощение „парижского стиля“ — в старинном доме с сохранившимися приметами османского стиля, лепниной и очень современными предметами интерьера — Ян рассказывал о своих русских корнях и о том, что хотел бы пожить в Москве. Тогда это казалось сказкой, но спустя несколько лет Ян действительно переехал в Москву. Он истовый ее поклонник, его предки жили здесь до революции. И хотя рынок съемного жилья немного охладил его пыл, наш герой не сдался и купил собственную квартиру».
«Выбор пал на район Покровки, которую не случайно облюбовали экспаты. Старый московский дом с видом на тихий двор и бабýшками, что кормят голубей по утрам, выглядел очаровательно. Позже, правда, картинка оказалась не столь идиллической. В борьбе за чистоту окон, которую регулярно нарушали голуби, Ян попросил оснастить оконные отливы металлическими шипами — на парижский манер».
«Светильники выбрали современные. Антикварный свет редко бывает функциональным, а без правильного освещения жизнь в квартире может стать невыносимой»
«На вопрос, как он хочет здесь жить, Ян ответил просто: „Хочу, чтобы все в интерьере напоминало мне рассказы прабабушки Ольги“. В квартире на тот момент был сделан ремонт в итальянском стиле так, как его понимали жители Москвы в начале 90-х годов. Никаких примет дома, построенного в 80-х годах XIX века, не сохранилось вовсе, кроме старого паркета, найденного под несколькими слоями новых полов».
«Мы вернули двойные деревянные окна, потому что через них совершенно по-особенному преломляется свет»
«Несмотря на компактный размер квартиры (80 м²) нам удалось разместить, все, что хотел заказчик. Уже сделав планировку, мы нашли архивные чертежи дома. И обомлели! Не осознавая того, мы восстановили историческую справедливость. Изолированная кухня, отделенная от гостиной столовая, кабинет, спальня и даже ванная комната с окном — все это здесь когда-то уже было. И словно ждало своего часа, чтобы вернуться».
«Мы восстановили рисунок старого паркета, позволили себе легкую вольность в рисунке гипсового карниза — дань прабабушке героя. Рисунок дверей снят с оригинальных дверей рубежа XIX–XX веков. Это конечно интерпретация, не претендующая на реставрацию, всего лишь образ. И, конечно, вернули двойные деревянные окна, потому что через них совершенно по-особенному преломляется свет».
«Что касается предметов интерьера, то процесс их подбора был очень увлекательным. Мы сразу решили, что в квартире не должно быть все антикварным, это не музей. Прежде всего отмели антикварный свет — он редко бывает функциональным, а без правильного освещения жизнь в квартире может стать невыносимой. Поэтому светильники выбрали современные».
«А вот с мебелью как раз хотелось избежать современного дизайна. Заказчик любит вещи, сделанные на высоком ремесленном уровне. У нас не было задачи собрать в интерьере мебель одной конкретной эпохи, тем более что, будучи настоящим французом, Ян не терпит понятия „гарнитур“. Определяющим критерием стало понятие „impression“. Импрессионизм своего рода, только в декоре. Своего рода эклектика, которая так близка европейскому человеку».
«У нас не было задачи собрать в интерьере мебель одной конкретной эпохи. Ян — настоящий француз, а потому не терпит понятия «гарнитур»
«За время жизни в Москве Ян собрал какое-то количество предметов искусства, опираясь на собственный вкус. Однако многие вещи подбирались непосредственно под интерьер. Таким образом и искусство, и мебель оказались из совершенно разных эпох, просто они нашли свое место. Одной из важных находок стала картина Дюди Сарабьянова, висящая в кабинете. Мы хором согласились, что без нее в пространстве будет доминировать антикварная мебель. Что, даже учитывая всю ее красоту, было бы не совсем правильно». www.blockstudio.ru, @_blockstudio_
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