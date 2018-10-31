Интерьер месяца: квартира 80 м² в центре Москве

Пара стульев, черный лак, Китай, конец XIX-го века, антикварная галерея "Русская усадьба". Картина П.В. Кузнецова "В киргизской степи", первая половина XX века. Наборный паркет из дуба, "Золотой Лес". Потолочный светильник от Zangra, подвесной потолочный светильник от FontanaArte. Фото: Михаил лоскутов

«С Яном мы познакомились давно, еще в Париже, — рассказывают авторы проекта, архитекторы Иван и Наталия Трофимовы из студии Blockstudio. — Сидя в своей квартире, которая представляла собой абсолютное воплощение „парижского стиля“ — в старинном доме с сохранившимися приметами османского стиля, лепниной и очень современными предметами интерьера — Ян рассказывал о своих русских корнях и о том, что хотел бы пожить в Москве. Тогда это казалось сказкой, но спустя несколько лет Ян действительно переехал в Москву. Он истовый ее поклонник, его предки жили здесь до революции. И хотя рынок съемного жилья немного охладил его пыл, наш герой не сдался и купил собственную квартиру».

Иван и Наталия Трофимовы, основатели бюро Blockstudio Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Выбор пал на район Покровки, которую не случайно облюбовали экспаты. Старый московский дом с видом на тихий двор и бабýшками, что кормят голубей по утрам, выглядел очаровательно. Позже, правда, картинка оказалась не столь идиллической. В борьбе за чистоту окон, которую регулярно нарушали голуби, Ян попросил оснастить оконные отливы металлическими шипами — на парижский манер».

Бра w171 alma от Wästberg. Стул Coco и настольная лампа Bestlite от Gubi, часы от AYTM, все - галерея L'Appartement. Наборный паркет из дуба, "Золотой Лес". Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Светильники выбрали современные. Антикварный свет редко бывает функциональным, а без правильного освещения жизнь в квартире может стать невыносимой»

Стол, красное дерево, латунь, кожа, Россия, 1910-е. На столе - неолитический топор, 2 тысячелетие до н. э. На стене - панно "Аллегория Рая", Европа, начало XX века. Скамья, Россия, XIX век. Все - антикварная галерея "Русская усадьба". Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«На вопрос, как он хочет здесь жить, Ян ответил просто: „Хочу, чтобы все в интерьере напоминало мне рассказы прабабушки Ольги“. В квартире на тот момент был сделан ремонт в итальянском стиле так, как его понимали жители Москвы в начале 90-х годов. Никаких примет дома, построенного в 80-х годах XIX века, не сохранилось вовсе, кроме старого паркета, найденного под несколькими слоями новых полов».

Кухня изготовлена на заказ, Ex-drev.su. Подвесные светильники, Zangra. На всех окнах и дверях - старинные латунные ручки, найденные на барахолках. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Мы вернули двойные деревянные окна, потому что через них совершенно по-особенному преломляется свет»

Фрагмент храмовой иконы, дерево, темпера, Центральная Россия, XVIII век. Диван, орех, резьба, Россия, 1860-70 годы. Напольный кованый светец, Русский Север, XVIII век. Картина "Нимфа", Франция, XIX век. Все - антикварная галерея "Русская усадьба". Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Несмотря на компактный размер квартиры (80 м²) нам удалось разместить, все, что хотел заказчик. Уже сделав планировку, мы нашли архивные чертежи дома. И обомлели! Не осознавая того, мы восстановили историческую справедливость. Изолированная кухня, отделенная от гостиной столовая, кабинет, спальня и даже ванная комната с окном — все это здесь когда-то уже было. И словно ждало своего часа, чтобы вернуться».

Диван, орех, резьба, Россия, 1860-70 годы. Секретер, красное дерево, Россия, XIX век. Латунные подсвечники, Россия, 1770-е годы. Все - антикварная галерея "Русская усадьба". Бра Parola, FontanaArte. Стол Cupid от Zuiver, настольная лампа Gravity Large от Gubi, газетница от Dutchbone, все — галерея L'Appartement. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

В качестве заслонки радиатора использована напольная плита, чугун, Россия, 1820-е. Кресло, крашенная береза, Россия, 1810-е. Мраморный бюст, Европа, начало XX века. Все - антикварная галерея "Русская усадьба". Ваза Globe от AYTM, галерея L'Appartement. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«Мы восстановили рисунок старого паркета, позволили себе легкую вольность в рисунке гипсового карниза — дань прабабушке героя. Рисунок дверей снят с оригинальных дверей рубежа XIX–XX веков. Это конечно интерпретация, не претендующая на реставрацию, всего лишь образ. И, конечно, вернули двойные деревянные окна, потому что через них совершенно по-особенному преломляется свет».

Фото «до ремонта» особенно впечатляет!

«Что касается предметов интерьера, то процесс их подбора был очень увлекательным. Мы сразу решили, что в квартире не должно быть все антикварным, это не музей. Прежде всего отмели антикварный свет — он редко бывает функциональным, а без правильного освещения жизнь в квартире может стать невыносимой. Поэтому светильники выбрали современные».

Картина Дюди Сарабьянова "Дух" внесла современную ноту в кабинет, обставленный антикварной мебелью. На полу и на комоде - скульптуры Александра Чичкина, галерея L'Appartement. Кресло и рекамье, тополь, Россия, XIX век, галерея "Русская усадьба". Подвесной светильник Globe, Konsthantverk. Стол Cupid от Zuiver, галерея L'Appartement. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«А вот с мебелью как раз хотелось избежать современного дизайна. Заказчик любит вещи, сделанные на высоком ремесленном уровне. У нас не было задачи собрать в интерьере мебель одной конкретной эпохи, тем более что, будучи настоящим французом, Ян не терпит понятия „гарнитур“. Определяющим критерием стало понятие „impression“. Импрессионизм своего рода, только в декоре. Своего рода эклектика, которая так близка европейскому человеку».

Ванная комната. Подвесной светильник, Le Klint 107. Бра Bestlite BL7 от Gubi. Кресло, береза, Россия, Вологодская губерния, XIX век. Табурет, Русский Север. Латунный кувшин, Россия, XIX век. Все - галерея "Русская усадьба". Зеркало Arcade, Burlington. Настольная лампа Moody от Zuiver, галерея L'Appartement. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«У нас не было задачи собрать в интерьере мебель одной конкретной эпохи. Ян — настоящий француз, а потому не терпит понятия «гарнитур»

Вид из прихожей на ванную комнату. Ломберный стол, красное дерево, Россия, XIX век. Акротерий, мрамор, IV век до н.э. Зеркало, дерево, левкас, золочение, Россия, XIX век. Стул, Россия, XIX век. Все - галерея "Русская усадьба". Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ Фрагмент спальни. Анатолий Зверев "Портрет неизвестной", 1980-е. Стол 1.0 от Gubi, галерея L'Appartement. Рюмочная передача, бронзовый сплав, золочение, Россия, XVIII век. Фото: МИХАИЛ ЛОСКУТОВ

«За время жизни в Москве Ян собрал какое-то количество предметов искусства, опираясь на собственный вкус. Однако многие вещи подбирались непосредственно под интерьер. Таким образом и искусство, и мебель оказались из совершенно разных эпох, просто они нашли свое место. Одной из важных находок стала картина Дюди Сарабьянова, висящая в кабинете. Мы хором согласились, что без нее в пространстве будет доминировать антикварная мебель. Что, даже учитывая всю ее красоту, было бы не совсем правильно». www.blockstudio.ru, @_blockstudio_